Chuyến tàu di sản nối miền thời gian

Mỗi điểm dừng là một câu chuyện, mỗi chặng đường mở ra một trải nghiệm.

Con tàu mang theo ký ức

Trong ký ức của nhạc sĩ Lê Tú Anh, hình ảnh con tàu, sân ga Kép không chỉ gợi nhắc về một miền tuổi thơ đã xa, mà còn gắn với những chuyến đi đầy háo hức của thời tuổi trẻ. Đó là những lần ông lên tàu xuống Hà Nội học tại Nhạc viện Hà Nội, mang theo niềm say mê âm nhạc và những ước mơ tuổi trẻ. Những chuyến tàu năm ấy đã trở thành một phần ký ức không thể phai mờ, để rồi theo năm tháng, lắng đọng và ngân lên giai điệu trong ca khúc "Ký ức tuổi thơ".

Nhạc sĩ Lê Tú Anh chia sẻ: Những năm 1970, ngày cuối tuần đi tàu xuống Nhạc viện Hà Nội để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Mỗi chuyến đi đều gắn với những cảm xúc riêng, với niềm vui được học tập, được đến gần hơn với âm nhạc mà mình yêu thích. Khi còn trẻ, có thể mình chưa cảm nhận hết ý nghĩa của những điều bình dị ấy, nhưng càng đi qua năm tháng, hình ảnh sân ga, con tàu lại càng trở nên thân thương. Và khi viết nhạc, những ký ức ấy tự nhiên trở về, thành nguồn cảm xúc để tôi gửi gắm vào tác phẩm.

Con tàu trong ca khúc "Ký ức tuổi thơ" vì thế có thể được nhìn nhận như một biểu tượng của thời gian và ký ức. Chuyến tàu đi qua, nhưng những gì nó để lại vẫn còn trong tâm trí nhiều người. Ga Kép không chỉ gợi nhắc một địa danh, mà còn mở ra những liên tưởng về nhịp sống, những cuộc gặp gỡ, chia tay và những tháng ngày đã lùi xa.

Du khách thưởng trà trên chuyến tàu di sản.

Nếu trong âm nhạc, con tàu đưa người nghe trở về với miền nhớ, thì ngoài đời thực, đường ray vẫn tiếp tục mở ra những hành trình mới. Và tại Thái Nguyên, nơi văn hóa trà đã trở thành một dấu ấn nhận diện vùng đất, một chuyến tàu đang được kỳ vọng sẽ đưa những giá trị quen thuộc của địa phương đến gần hơn với du khách.

Tháng 10-2026, hình ảnh con tàu một lần nữa trở thành điểm nhấn trong câu chuyện phát triển du lịch Thái Nguyên với sản phẩm "Chuyến tàu di sản" trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên. Đây là hoạt động gắn với Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, diễn ra từ ngày 30-10 đến 7-11, với chủ đề "Hành trình về với xứ Trà".

Ông Nguyễn Hữu Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên bật mí: Không đơn thuần là phương tiện đưa khách từ nơi này đến nơi khác, con tàu được định hướng trở thành không gian trải nghiệm văn hóa. Trên hành trình trải nghiệm ấy, du khách có thể tiếp cận những câu chuyện về vùng đất, con người, văn hóa trà và các di sản đặc trưng của Thái Nguyên. Từ nhà ga Lưu Xá, hành trình được kết nối với các điểm đến như vùng chè Tân Cương, Khu bảo tồn Làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, hồ Núi Cốc và Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Mỗi điểm dừng là một câu chuyện, mỗi chặng đường mở ra một trải nghiệm. Nếu vùng chè kể câu chuyện về nghề trồng, chế biến và thưởng thức trà được bồi đắp qua nhiều thế hệ, thì những di tích lịch sử, không gian văn hóa cộng đồng lại giúp du khách hiểu sâu hơn về truyền thống, bản sắc và sức sống của vùng đất Việt Bắc.

Điều đáng chú ý là sản phẩm này đưa đường sắt trở thành một mắt xích trong chuỗi dịch vụ du lịch, kết hợp vận chuyển với tham quan, trải nghiệm, ẩm thực và tìm hiểu văn hóa bản địa. Sau Festival, tuyến tàu được định hướng khai thác thường xuyên vào dịp cuối tuần, góp phần hình thành sản phẩm du lịch đường sắt giữa Thủ đô và vùng đất xứ Trà.

Nối quá khứ đến tương lai

Từ chuyến tàu trong ca khúc của nhạc sĩ Lê Tú Anh đến “Chuyến tàu di sản” hôm nay là một khoảng cách của thời gian, nhưng cũng là sự gặp gỡ thú vị giữa ký ức và hiện tại. Một bên lưu giữ những rung động của đời sống bằng âm nhạc; một bên đưa những giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan đến gần hơn với công chúng bằng trải nghiệm thực tế.

Sự gặp gỡ ấy gợi ra một cách tiếp cận đáng chú ý trong phát triển du lịch: những điều đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương hoàn toàn có thể trở thành trải nghiệm mới mẻ đối với du khách, nếu được kể lại bằng một cách thức hấp dẫn và giàu bản sắc.

Hình ảnh trong MV "Ký ức tuổi thơ" do Báo và Phát thanh, truyền hình Thái Nguyên sản xuất.

Với Thái Nguyên, lợi thế không chỉ nằm ở danh tiếng của vùng chè hay những điểm tham quan riêng lẻ, mà còn ở khả năng kết nối các giá trị ấy thành một hành trình có câu chuyện xuyên suốt. Du khách đến với xứ trà không chỉ để mua một sản phẩm trà, ngắm những đồi chè xanh hay thưởng thức một chén trà thơm, mà còn để hiểu về con người làm ra sản phẩm, văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ và những dấu ấn lịch sử đã làm nên bản sắc địa phương.

Bởi vậy, ý nghĩa của “Chuyến tàu di sản” không dừng lại ở việc bổ sung một phương thức di chuyển. Đây còn là cơ hội để Thái Nguyên làm mới cách giới thiệu điểm đến, mở rộng khả năng kết nối với thị trường khách từ Hà Nội, đồng thời tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở dịch vụ, hợp tác xã chè và cộng đồng địa phương tham gia vào chuỗi giá trị du lịch.

Một chuyến tàu có thể đi qua nhiều vùng đất, nhưng hành trình đáng nhớ luôn là hành trình để lại cảm xúc. Nếu "Ký ức tuổi thơ" của nhạc sĩ Lê Tú Anh gợi nhắc về những chuyến tàu đã neo lại trong tâm trí bao người, thì “Chuyến tàu di sản” hôm nay mở ra cơ hội để mỗi hành khách tự viết nên câu chuyện của riêng mình trên hành trình về với xứ Trà.

Và biết đâu, nhiều năm sau, khi nhớ về Thái Nguyên, trong ký ức của du khách từng đặt chân đến đây sẽ có hình ảnh một chuyến tàu đi qua miền chè xanh, một buổi thưởng trà đượm hương, một câu chuyện thú vị về vùng đất Việt Bắc.