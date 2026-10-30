Chuyến tàu di sản kết nối Hà Nội - Thái Nguyên

Thái Nguyên khai trương "Chuyến tàu di sản".

Chương trình có sự tham gia của gần 100 đại biểu là phu nhân/phu quân các Đại sứ và Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; đại diện các cục, vụ thuộc Bộ Ngoại giao.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đón Đoàn tại ga Hà Nội.

Đón Đoàn tại ga Hà Nội có ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đón Đoàn tại ga Lưu Xá (Thái Nguyên) có ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đón Đoàn tại ga Lưu Xá.

Chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên đón du khách tham quan, trải nghiệm, là một trong những hoạt động điểm nhấn tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giao lưu và quảng bá tinh hoa trà Việt.

Đây không chỉ là hoạt động kết nối hành trình Hà Nội - Thái Nguyên mà còn mở ra những trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất xứ Trà thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

Những hoạt động văn hóa tạo điểm nhấn cho hành trình "Chuyến tàu di sản".

Trong hành trình tại Thái Nguyên, Đoàn sẽ tham quan, trải nghiệm tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; tham dự Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Một số trải nghiệm trên hành trình “Chuyến tàu di sản”: Không gian văn hóa di động: Thưởng trà Thái Nguyên cao cấp, khám phá các sản phẩm OCOP và giao lưu nghệ thuật truyền thống ngay trên các khoang tàu. Khám phá vùng trà Tân Cương: Tham quan không gian trà, trải nghiệm thu hái - chế biến trà thủ công và trò chuyện cùng các nghệ nhân làm trà. Hòa mình vào di sản: Thưởng thức điệu múa Tắc Xình của đồng bào Sán Chay - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.