Ngày 24.11, tại ga Lào Cai diễn ra chương trình chào đón đoàn khách trên chuyến tàu Chapa - Tonkin Heritage Express từ Hà Nội đến địa phương, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đúng 5h20, đoàn tàu Chapa - Tonkin Heritage Express đưa 160 du khách đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore và nhiều quốc gia khác cập ga Lào Cai, bắt đầu hành trình khám phá vùng cao Tây Bắc.

Tại nhà ga, đại diện ngành văn hóa, du lịch, đường sắt và chính quyền địa phương đã tổ chức đón tiếp, tặng hoa cho các thành viên.

Đại biểu tỉnh Lào Cai đón đoàn đại biểu đến từ tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Thương

Không khí chào đón diễn ra trong sự thân tình, ấm áp, qua đó thể hiện nét văn hóa và sự mến khách của người dân địa phương.

Trong đoàn khách đến Lào Cai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng cùng đoàn đại biểu của tỉnh tham gia.

Dự chương trình, phía Lào Cai có Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Trần Sơn Bình; đại diện Hiệp hội Du lịch, lãnh đạo các phường Lào Cai, Sa Pa cùng các đơn vị đường sắt và doanh nghiệp du lịch.

Việc tổ chức đón đoàn khách vào ngày 24.11 mang ý nghĩa quảng bá văn hóa và du lịch địa phương cùng hình ảnh vùng đất, con người Lào Cai thân thiện, giàu bản sắc.

Chapa - Tonkin Heritage Express là sản phẩm du lịch đường sắt cao cấp do Công ty Cổ phần Du lịch Chapa phát triển, chính thức đưa vào khai thác trên tuyến Hà Nội - Lào Cai từ ngày 10.10.2026.

Đoàn đại biểu trải nghiệm văn hóa trên toa tàu di sản. Ảnh: Hoàng Thương

Sản phẩm gây chú ý với thiết kế nội thất mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, kết hợp phong cách kiến trúc Đông Dương.

Các chi tiết trang trí được lấy cảm hứng từ nghệ thuật thủ công và văn hóa truyền thống của đồng bào Tây Bắc.

Hệ thống cabin được thiết kế theo nhiều phong cách, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và trải nghiệm của từng nhóm hành khách.

Sản phẩm hướng đến mô hình du lịch chậm, chú trọng tiện nghi và khám phá văn hóa thay vì chỉ phục vụ nhu cầu đi lại.

Hiện doanh nghiệp đang khai thác 12 toa xe chất lượng cao trên tuyến Hà Nội - Lào Cai và 2 toa xe cao cấp trên tuyến Hà Nội - Đà Nẵng.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để mở rộng các sản phẩm du lịch đường sắt trong thời gian tới, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm hơn.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Du lịch Chapa định hướng kết hợp hành trình tàu hỏa với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và khám phá các điểm đến đặc trưng gồm Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương và Si Ma Cai.

Thông tin từ Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai Trần Sơn Bình, chương trình nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát huy lợi thế kết nối đường sắt và từng bước hình thành các trải nghiệm gắn với tàu di sản.

Hoạt động cũng tạo cơ hội tăng cường hợp tác giữa ngành đường sắt, doanh nghiệp du lịch và chính quyền địa phương.

Sự phối hợp này góp phần phát triển những sản phẩm có chất lượng, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Trong giai đoạn 2026-2030, Lào Cai đang triển khai đề án phát triển du lịch tỉnh, việc khai thác hiệu quả tuyến đường sắt này giúp mở rộng khả năng thu hút khách và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thông qua hoạt động đón đoàn tàu du lịch 5 sao, Lào Cai tiếp tục đổi mới cách quảng bá điểm đến, kết nối giao thông với trải nghiệm văn hóa.

Qua đó, địa phương hướng tới xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, hấp dẫn và giàu bản sắc văn hóa địa phương.