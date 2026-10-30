Chuyến tàu di sản đưa các nhà ngoại giao quốc tế khám phá xứ trà Thái Nguyên
Chuyến tàu di sản Hà Nội – Thái Nguyên đưa du khách khám phá xứ Trà qua những trải nghiệm văn hóa trà, nghệ thuật dân gian, kết nối các điểm đến lịch sử, sinh thái và du lịch cộng đồng.
Ngày 30/10, các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và phu nhân, phu quân cùng các đại diện Ngoại giao đoàn tại Hà Nội đã tham gia Chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa trà và tham dự Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026.
Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831- 4/11/2026).
Trao đổi với VietNamNet, Mr. Sok Phodany, Tham tán - Phó Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, cho biết sau một năm sang công tác tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên ông đi tham quan vườn trà tại Thái Nguyên, cũng là lần đầu tiên đến thăm một vùng trà tại Việt Nam.
"Cá nhân tôi đặc biệt yêu thích các sản phẩm trà. Mặc dù một số sản phẩm trà của Việt Nam đã được xuất khẩu sang Campuchia, nhưng rất hiếm khi tìm thấy những sản phẩm trà có hương vị thơm ngon đặc trưng và đậm đà như ở đây", Mr. Sok Phodany chia sẻ.
Ấn tượng với sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của chính quyền và người dân địa phương, ông Sok Phodany bày tỏ niềm phấn khởi và cảm thấy may mắn khi được Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuyến thăm tới một địa phương có bề dày kinh nghiệm và truyền thống lâu đời trong lĩnh vực sản xuất trà tại Việt Nam.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chuyen-tau-di-san-dua-cac-nha-ngoai-giao-quoc-te-kham-pha-xu-tra-thai-nguyen-2569888.html