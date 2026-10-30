Chuyến tàu di sản đánh thức hành trình khám phá văn hóa xứ trà

Ngày 30.10, tỉnh Thái Nguyên khai trương Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên, mở thêm phương thức kết nối du lịch, đưa du khách đến gần hơn với không gian văn hóa xứ trà.

Tham gia hành trình có gần 100 đại biểu là phu nhân, phu quân các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và đại diện các cục, vụ thuộc Bộ Ngoại giao.

Đón đoàn tại ga Hà Nội có Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thái Nguyên khai trương Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên

Tại ga Lưu Xá, đoàn được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương đón tiếp.

Việc khai trương tuyến tàu diễn ra trong dịp Festival Trà Quốc tế năm 2026, tạo điều kiện kết nối hành trình từ Thủ đô đến vùng đất có truyền thống trồng, chế biến và thưởng trà lâu đời.

Từ lợi thế văn hóa trà, Thái Nguyên có thêm chất liệu để phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc địa phương, đưa trải nghiệm văn hóa trở thành một phần trong hành trình khám phá điểm đến.

Khu vực bên trong toa tàu khang trang, hiện đại

Chuyến tàu Di sản cũng mở ra cách tiếp cận mới trong kết nối giao thông đường sắt với hoạt động du lịch, tạo điều kiện để du khách kết hợp di chuyển, tham quan và tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Đây là hướng khai thác có ý nghĩa đối với du lịch Thái Nguyên bởi sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn được tạo nên từ di sản, tập quán sinh hoạt và câu chuyện văn hóa bản địa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong hành trình tại Thái Nguyên, đoàn đại biểu sẽ tham quan, trải nghiệm một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, tham dự chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (1831-2026) và Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế năm 2026.

Sự hiện diện của các đại biểu quốc tế trong chuyến tàu là dịp để hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa trà Thái Nguyên được giới thiệu rộng rãi hơn, mở rộng cơ hội quảng bá du lịch tới bạn bè quốc tế.

Việc phát huy giá trị văn hóa trà gắn với các tuyến trải nghiệm, sản phẩm du lịch và hoạt động giao lưu quốc tế sẽ tạo thêm dư địa để Thái Nguyên xây dựng thương hiệu điểm đến mang bản sắc riêng.