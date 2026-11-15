Chuyến tàu còn chạy sau ngày hội

Từ chuyến đi đến cuộc hẹn

Trong những công việc chuẩn bị đón khách tại Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương, có việc chăm sóc nương chè, thu xếp khu trải nghiệm, chuẩn bị chỗ ăn, nghỉ. Ông Bùi Trọng Đại, Giám đốc hợp tác xã, đã chia sẻ những việc ấy trước Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên 2026. Đó là phần công việc ít nổi bật giữa thông tin về lễ hội, nhưng lại chạm đúng điều du khách cần khi thực sự tìm đến vùng chè.

Chuẩn bị đón khách cũng là bỏ công, bỏ vốn và dành thời gian của gia đình, của người lao động cho dịch vụ. Bởi vậy, sau những ngày đông vui, câu hỏi thiết thực với người dân là khách có tiếp tục đến hay không. Nương chè cần được chăm quanh năm, khu trải nghiệm và chỗ nghỉ cũng cần có người sử dụng ngoài mùa lễ hội.

Từ ngày 14.11.2026, đôi tàu QT1/QT2 Hà Nội – Lưu Xá được tổ chức chạy định kỳ vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Sau giai đoạn phục vụ Festival, hành trình về xứ trà đã có lịch vận hành thường xuyên. Trao đổi với Tuổi trẻ, ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên, cho biết sáu chuyến tàu thử nghiệm trong thời gian diễn ra Festival đạt công suất khoảng 85%.

Kết quả thử nghiệm là tín hiệu đáng khích lệ. Còn lịch chạy đều đặn tạo ra điều kiện khác: gia đình có thể tính trước ngày đi, đơn vị lữ hành chủ động ghép tuyến, cơ sở đón khách chuẩn bị nhân lực và dịch vụ. Từ chỗ chờ dịp hội, các bên có thể hẹn nhau vào cuối tuần.

Dẫu vậy, lượng khách trong mùa Festival chưa phải bảo đảm cho sức mua quanh năm. Thành công của bước chuyển này sẽ được kiểm chứng bằng những chuyến tàu sau đó, khi sức hút của sự kiện nhường chỗ cho chất lượng của từng hành trình.

Người dân làm nên lý do trở lại

Biểu diễn nghệ thuật trên chuyến tàu Hà Nội – Thái Nguyên

Trên hành trình ngày 30.10, du khách được thưởng trà, tìm hiểu các vùng chè, xem trình diễn pha trà và giao lưu với người làm chè; các hoạt động nghệ thuật có hát Then, hát Văn, múa bát, độc tấu sáo Mông. Cuộc gặp với Thái Nguyên vì thế bắt đầu từ khi tàu còn đang di chuyển.

Điều đáng quý ở cách tổ chức ấy là người làm chè có cơ hội trực tiếp giới thiệu công việc của mình. Giữa người sản xuất và người thưởng thức, câu chuyện có thể đi xa hơn tên sản phẩm, giá bán hay lời quảng cáo. Du khách có người để hỏi; người làm chè có dịp giải thích vì sao họ chọn cách chăm, cách chế biến, cách pha như vậy. Muốn hiểu giá trị của sản phẩm, đôi khi phải bắt đầu từ việc hiểu công sức của người làm ra nó.

Bản sắc địa phương cũng cần được kể bằng những con người cụ thể như thế. Tiếng đàn, lời hát, chén trà có sức giữ khách khi người giới thiệu hiểu điều mình đang trao gửi và được dành đủ thời gian để trò chuyện. Nếu mọi hoạt động đều bị thúc qua thật nhanh cho kịp lịch, phần đáng nhớ nhất của chuyến đi rất dễ trở thành phần bị cắt ngắn.

Trong công tác chuẩn bị phục vụ tuyến tàu, địa phương đã chú trọng tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng thuyết minh cho đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên trên tàu và tại điểm đến. Đây là việc cần thiết để sự am hiểu vùng đất được chuyển thành khả năng giúp người khác hiểu.

Đào tạo sẽ có ý nghĩa lâu dài hơn nếu người dân tham gia đón khách cũng được hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của họ: giới thiệu nghề sao cho dễ hiểu, tổ chức trải nghiệm phù hợp, tính đúng chi phí, tiếp nhận và xử lý góp ý. Người dân cần có tiếng nói trong cách xây dựng chương trình tại nơi mình sống, để việc đón khách hòa được vào nhịp lao động, thay vì khiến đời sống thường ngày phải chạy theo lịch tham quan.

Giữ lời hẹn bằng dịch vụ

Lịch tàu mới đặt ra yêu cầu phối hợp rất cụ thể. QT1 rời Hà Nội lúc 6 giờ 25 phút, đến Lưu Xá lúc 8 giờ 25 phút; QT2 đi chiều ngược lại từ 8 giờ 50 phút. Cả hai chiều đều chạy buổi sáng, nên khách mua vé lẻ phải chủ động phương tiện chiều về hoặc sắp xếp lưu trú. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đã lưu ý rõ điều này khi giới thiệu sản phẩm.

Chi tiết giờ về tưởng chỉ thuộc phần hướng dẫn mua vé, nhưng quyết định sự thuận tiện của cả chuyến đi. Khách cần biết mình được đón ở đâu, đi tiếp bằng gì, khoản nào đã bao gồm trong giá và ai chịu trách nhiệm khi lịch trình thay đổi. Sự rõ ràng ấy giúp người dân yên tâm lựa chọn, đồng thời giúp cơ sở dịch vụ ở điểm đến chủ động phục vụ.

Với ngành du lịch, công việc tiếp nối sau khi mở tuyến là giữ cho các khâu ăn khớp: nhà ga với phương tiện trung chuyển, đơn vị lữ hành với hợp tác xã, lịch tham quan với thời gian thực sự cần để trải nghiệm. Khi phát sinh vướng mắc, phải có đầu mối giải quyết. Khi khách góp ý, lời góp ý cần đến được đúng người có thể sửa.

Cũng cần nhìn hiệu quả từ phía cộng đồng: người dân có thêm việc làm đều đặn hay chỉ bận rộn vài dịp; thu nhập có tương xứng với công sức và chi phí; cơ sở nhỏ có cơ hội tham gia vào hành trình hay đứng ngoài dòng khách. Đó là những thước đo giúp việc liên kết du lịch đi vào đời sống.

Chuyến tàu cuối tuần mở thêm cơ hội gặp gỡ giữa người muốn tìm hiểu xứ trà và những người đang làm nên hương vị của vùng đất ấy. Cơ hội sẽ thành lời hẹn lâu dài khi khách được đón tiếp chu đáo, còn người dân thấy công sức của mình được trân trọng và đem lại thu nhập xứng đáng. Khi ấy, việc chăm nương chè, sửa sang chỗ nghỉ, chuẩn bị đón khách có thêm lý do để tiếp tục, cả sau ngày hội.