Chuyển tài sản chính trị vô giá thành nguồn lực phát triển mới cho nhân dân Việt Nam và Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại hội nghị, các cộng đồng doanh nghiệp hai nước đều đánh giá cao mối quan hệ chính trị đang phát triển hết sức tốt đẹp; cùng với đó, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư cũng phát triển mạnh mẽ thời gian qua; môi trường đầu tư kinh doanh của hai nước ngày càng được cải thiện.

Nhiều nhà đầu tư lớn của Việt Nam đã và đang hoạt động hiệu quả tại Lào, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội địa phương, góp phần củng cố tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng kiến nghị hai Chính phủ nhiều giải pháp để thúc đẩy hơn nữa giao lưu kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển tương xứng mối quan hệ chính trị tốt đẹp.

Các doanh nghiệp Lào kiến nghị Chính phủ Việt Nam sớm lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia để thống nhất cấu trúc tài chính; thành lập Ủy ban cấp quốc gia Lào-Việt Nam nhằm thúc đẩy, đôn đốc tiến độ toàn tuyến đường sắt Vientiane-Vũng Áng...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào. (Ảnh: THANH GIANG)

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng kiến nghị Chính phủ hai nước tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định, minh bạch và đồng bộ; các chính sách về đầu tư, thuế, đất đai, lao động được thực thi thống nhất giữa các cấp, các ngành. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các thủ tục đầu tư, đất đai; tháo gỡ vướng mắc về thỏa thuận đã ký và chồng lấn dự án.

Các kiến nghị sau hội nghị phải được theo dõi đến cùng, xác định rõ đơn vị đầu mối, trách nhiệm và thời hạn xử lý cụ thể; có cơ chế phối hợp giữa hai bên với những vấn đề chung...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra khi hai nước đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962–2027) và 50 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (1977–2027).

Đây là dịp quan trọng để chúng ta cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời bàn giải pháp để hợp tác đầu tư giai đoạn 2026-2030 đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu ý kiến tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào. (Ảnh: THANH GIANG)

Lãnh đạo cấp cao hai nước luôn xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phải trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng với tầm vóc của quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào.

Với sự chỉ đạo sát sao của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, hợp tác kinh tế hai nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7%, cao nhất từ trước đến nay. Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, với hơn 300 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 7 tỷ USD. Riêng 9 tháng năm 2026 có 24 dự án mới với 670 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Hai bên đang thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng chiến lược như đường cao tốc Hà Nội-Vientiane, đường sắt Vientiane-Vũng Áng, cảng Vũng Áng, kho xăng dầu và đường ống dẫn xăng dầu kết nối hai nước và hợp tác điện năng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: THANH GIANG)

Phía Việt Nam đang đẩy nhanh, rút ngắn thời gian, sớm hoàn thành tuyến cao tốc Vinh-Thanh Thủy trước kế hoạch đề ra. Các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng chục vạn lao động Lào; đóng góp trung bình khoảng 300 triệu USD mỗi năm cho ngân sách Lào.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh; đánh giá cao Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào, Ủy ban Hợp tác đầu tư Lào-Việt Nam, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương hai nước đã triển khai quyết liệt chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, hai Chính phủ; xử lý được nhiều vướng mắc kéo dài của các dự án lớn, mang tính chiến lược.

Tuy vậy, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn hạn chế, đồng thời nêu rõ, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Hội nghị thu hút đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam tham dự. (Ảnh: THANH GIANG)

Trong bối cảnh đó, Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cần tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tạo đột phá trong hợp tác đầu tư, thương mại. Thủ tướng đề nghị tập trung vào một số vấn đề trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa “gắn kết chiến lược" trong lĩnh vực kinh tế với trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách; hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Hai bên cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Nội-Vientiane; phát huy vận hành, khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng, sớm có phương án phù hợp để triển khai tuyến đường sắt Vientiane-Vũng Áng; tăng cường hợp tác mua bán điện và kết nối lưới điện. Đây là nền tảng để đạt mục tiêu 10 tỷ USD kim ngạch thương mại vào năm 2030.

Thứ hai, cùng nhau cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đồng hành cùng Lào củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, vì đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: THANH GIANG)

Thứ ba, phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, đặc biệt là vai trò của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Triển khai hiệu quả Chiến lược hợp tác giai đoạn 2021-2030, Hiệp định hợp tác song phương giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch hợp tác năm 2026; chuẩn bị tốt Kế hoạch hợp tác năm 2027. Kịp thời tham mưu, xử lý hoặc phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Nhà đầu tư hai nước phải tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, nhất là các dự án lớn, mang tính chiến lược. Thủ tướng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lào chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm xem xét tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai thực hiện, đáp ứng đúng tiến độ đề ra.

Thứ năm, tiếp tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mới. Đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân lớn của Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp có mặt tại hội nghị, tăng cường đầu tư sang Lào trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu khoáng sản, năng lượng tái tạo, logistics, tài chính-ngân hàng, chuyển đổi số và du lịch. Việt Nam luôn chào đón doanh nghiệp Lào đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith chứng kiến các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và Lào trao đổi nhiều biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng khẳng định, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là chuyển tài sản chính trị vô giá đó thành nguồn lực phát triển mới cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng tin tưởng những giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước được trao tại hội nghị này sẽ là những dự án hiệu quả, thiết thực mang lại việc làm, nguồn thu và giá trị mới; góp thêm nhịp cầu kết nối hai nền kinh tế, hai đất nước và hai dân tộc.

Với quyết tâm của lãnh đạo, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, quan hệ Việt Nam-Lào nhất định sẽ phát triển lên tầm cao mới, vì sự hùng cường, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước; đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn: “Việt-Lào hai nước chúng ta, Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long".

Tại Hội nghị, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thống nhất định hướng hợp tác triển khai hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Đồng thời cho biết, Chính phủ Lào đã thành lập Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo nhằm tinh gọn quy trình, đẩy nhanh khâu xem xét và phê duyệt dự án kịp thời, đặc biệt ưu tiên và tạo cơ chế thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn của Việt Nam.

Đề nghị doanh nghiệp hai nước chủ động bắt tay hợp tác đầu tư theo hình thức liên doanh/góp vốn cổ phần. Khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm quản lý, công nghệ trên tinh thần tương trợ lẫn nhau để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Lào tương xứng với doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng thời tăng cường hợp tác chặt chẽ ở cả cấp độ nhà nước với nhà nước, cũng như giữa khối doanh nghiệp tư nhân của hai bên. Nỗ lực phối hợp nhằm khắc phục hạn chế và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD vào năm 2030 theo kế hoạch lãnh đạo hai nước đã đề ra…

* Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã chứng kiến các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước trao đổi 17 văn kiện, thỏa thuận hợp tác.

Trong số này, điển hình là việc Tập đoàn T&T Group và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Vinacom đã trao biên bản thỏa thuận hợp tác (MOU) phát triển, đầu tư và vận hành Dự án điện gió Savan 2. Theo đó, sau khi đưa giai đoạn 1 dự án Nhà máy điện gió Savan 1 (tỉnh Savannakhet), công suất 300MW vào vận hành và chuẩn bị khởi công xây dựng giai đoạn 2 (công suất 195MW), T&T Group tiếp tục phát triển dự án điện gió Savan 2 tại Lào với quy mô 495MW, tổng mức đầu tư khoảng 768 triệu USD. Theo kế hoạch, dự án sẽ vận hành thương mại và cung cấp điện về Việt Nam vào cuối năm 2028, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Dự án có nền tảng thuận lợi về chính sách trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào. Trong thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2026, hai bên đã đưa Savan 2 của T&T Group vào nhóm dự án được tạo điều kiện triển khai xây dựng và vận hành thương mại phù hợp với pháp luật mỗi nước. Thỏa thuận liên Chính phủ cũng xác định chủ trương tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thúc đẩy các dự án điện tại Lào bán điện về Việt Nam; phối hợp nghiên cứu đường dây kết nối, xác định công suất và triển khai các dự án đủ điều kiện xuất khẩu điện sang Việt Nam đến năm 2030.

Ngoài ý nghĩa đối với hệ thống điện, quá trình triển khai Savan 2 còn thúc đẩy hoạt động xây dựng, vận tải, dịch vụ và giao thương tại các địa phương dọc hành lang Việt Nam-Lào, nhất là khu vực Savannakhet của Lào và các tỉnh Bắc Trung Bộ của Việt Nam có kết nối qua cửa khẩu Lao Bảo. Qua đó, dự án góp phần ổn định đời sống người dân, củng cố điều kiện kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh, trật tự tại khu vực biên giới.