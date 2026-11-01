Chuyển tải quy định pháp luật bằng những câu chuyện gần gũi

Đưa pháp luật đến gần cơ sở qua sân khấu hóa

Tối 30/10, Nhà máy Z176 đã tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án 1371 bằng hình thức sân khấu hóa. Tham gia hội thi có 4 đội với 40 thành viên, gồm: khối cơ quan A và Công an xã Gia Lâm; khối cơ quan B và cựu chiến binh khu B; khối phân xưởng và Đoàn Thanh niên xã Gia Lâm; Xí nghiệp 76.1 và cựu chiến binh khu A. Các đội tranh tài ở 3 nội dung: Chào hỏi, hùng biện và tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật.

Tiểu phẩm tại hội thi tái hiện tình huống trong đời sống, lồng ghép thông điệp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Ảnh: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Những nội dung này vừa gắn với nhiệm vụ của đơn vị, vừa liên quan trực tiếp đến đời sống, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với gia đình và cộng đồng.

Với sự chuẩn bị công phu, sáng tạo, các đội đã kết hợp kiến thức pháp luật với nghệ thuật sân khấu, mang đến nhiều phần trình diễn sinh động, hấp dẫn. Đặc biệt, trong phần thi tiểu phẩm, những tình huống gần gũi trong công tác và đời sống được tái hiện bằng lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Qua đó, các thông điệp về chấp hành pháp luật, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và tình đoàn kết quân dân được lồng ghép vào từng câu chuyện.

Khi quy định pháp luật được đặt trong tình huống cụ thể, người xem có thêm cơ hội liên hệ với những vấn đề có thể gặp trong thực tế. Giá trị của sân khấu hóa vì thế nằm ở khả năng giúp người tiếp nhận hiểu quy định, nhận diện hành vi và suy nghĩ về cách ứng xử phù hợp.

Các đội thi kết hợp nghệ thuật sân khấu với tuyên truyền pháp luật, truyền tải thông điệp sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Ảnh: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Theo Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhà máy Z176, Trưởng ban Tổ chức hội thi, Thượng tá Hoàng Xuân Dương, Nhà máy vinh dự được Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện làm điểm Đề án 1371. Đây là dịp để đơn vị đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời rút kinh nghiệm, đề xuất những cách làm thiết thực, hiệu quả để nhân rộng trong thời gian tới.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, những quy định pháp luật được chuyển tải bằng các tình huống, câu chuyện gần gũi, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị.

Mở rộng tương tác, tăng sự phối hợp với địa phương

Một điểm đáng chú ý của hội thi là sự tham gia phối hợp giữa các bộ phận của Nhà máy với lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên và cựu chiến binh địa phương. Thành phần các đội thi cho thấy sự gắn kết giữa đơn vị và các lực lượng ở cơ sở trong triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sự phối hợp này tạo điều kiện để nội dung tuyên truyền có thêm góc nhìn từ thực tiễn địa bàn. Cùng tìm hiểu, xây dựng và thể hiện các tình huống pháp luật cũng là cách tăng cường trao đổi, củng cố sự gắn bó giữa đơn vị với địa phương trong thực hiện Đề án 1371.

Các đội thi kết hợp nghệ thuật sân khấu với tuyên truyền pháp luật, truyền tải thông điệp sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Ảnh: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Bên cạnh các phần tranh tài, hội thi còn có chương trình giao lưu văn nghệ và trò chơi tương tác "Khán giả thông thái", để khán giả trực tiếp tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật. Hoạt động này tạo sự kết nối giữa nội dung trên sân khấu với người theo dõi chương trình.

Việc dành phần tương tác cho khán giả giúp mở rộng sự tham gia ra ngoài các đội thi. Qua mỗi câu hỏi, người xem có thể tự kiểm tra hiểu biết, ghi nhớ và củng cố kiến thức pháp luật.

Chương trình được phát trực tiếp trên kênh YouTube Z176TV, kết hợp bình chọn đội thi yêu thích, góp phần mở rộng phạm vi tuyên truyền và tăng cường tương tác với khán giả. Sự kết hợp giữa sân khấu trực tiếp và nền tảng số tạo thêm kênh tiếp cận, giúp nội dung hội thi có điều kiện lan tỏa tới người xem ngoài không gian tổ chức.

Đánh giá kết quả hội thi, Ban Tổ chức ghi nhận các nội dung đã chuyển tải những quy định pháp luật thành những câu chuyện dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng; đồng thời khẳng định hiệu quả của việc đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sân khấu hóa. Hội thi cũng thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà máy Z176 với các lực lượng địa phương trong triển khai Đề án 1371.

Từ hoạt động thực hiện làm điểm tại Nhà máy Z176, việc rút kinh nghiệm cần gắn với khả năng vận dụng của từng hình thức tuyên truyền: Lựa chọn tình huống sát thực tế, kết hợp truyền đạt kiến thức với tương tác và phát huy sự phối hợp giữa đơn vị với địa phương. Đó là những yếu tố có thể góp phần đưa nội dung pháp luật đến gần hơn với người tiếp nhận, hướng tới nâng cao ý thức tự giác chấp hành trong công tác và đời sống.