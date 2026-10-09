Chuyện sau buổi họp phụ huynh

Minh họa: BH

Cuối tuần vừa rồi, vợ chồng chị Nga “chia nhau” đi họp phụ huynh cho hai con. Đi họp về, chồng chị kể, cuộc họp phụ huynh đầu năm diễn ra trong không khí vui vẻ, thoải mái. Việc nhà trường minh bạch các khoản được phụ huynh đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, điều khiến anh nghĩ nhiều lại là “chia sẻ” của cô giáo chủ nhiệm lớp bé Na (tên gọi ở nhà của con gái).

Gần cuối buổi họp, sau một hồi ngập ngừng, cô giáo mới nói: “Trong quá trình các con đến trường đi học, nếu có vấn đề gì thì cô mong phụ huynh có thể gọi điện hoặc đến gặp trực tiếp cô giáo để trao đổi, làm rõ những điều băn khoăn. Cô rất mong phụ huynh không vội đăng các vấn đề chưa rõ ràng lên mạng xã hội...”. Cô giáo cẩn trọng quá, hay thầy cô bây giờ cũng “sợ” mạng xã hội?, chồng chị Nga thắc mắc.

Đáp lại sự băn khoăn của chồng, chị Nga dường như hiểu được nguyên nhân sâu xa của sự “cẩn trọng” ấy. Chị bảo, cô giáo dạy bé Na được nhiều phụ huynh quý mến bởi cô nghiêm khắc nhưng rất tâm huyết với học sinh. Nghe nói, năm học vừa rồi, lớp cô chủ nhiệm có một học sinh thường xuyên mắc lỗi nên đã bị cô giáo phạt. Chẳng rõ em học sinh ấy về nhà kể gì với bố mẹ và phụ huynh đã phải dồn nén những gì để chờ sau buổi bế giảng mới đăng bài lên mạng xã hội, đại ý rằng cháu ở nhà ngoan ngoãn, biết nghe lời, không hiểu sao đến lớp lại bị như thế. Họ không đồng tình với việc cô giáo phạt con mình, đồng thời chê trách cô nhiều điều?!

Năm học đã khép lại, cô giáo cũng không tiện lên mạng để phân bua, tranh luận nên đã chọn im lặng. Song, nhiều phụ huynh có con học cùng lớp với em học sinh ấy đã lên tiếng để thanh minh, nói lời công bằng cho cô giáo... Có lẽ vì vậy mà bước sang năm học mới, cô giáo mới cẩn trọng đề nghị phụ huynh như thế.

Nghe chồng kể, chị Nga nhớ lại chuyện có một phụ huynh trong lớp của thằng Tít. Ngay trong buổi họp đầu năm, cô giáo đã hỏi phụ huynh có còn thắc mắc gì về các khoản thu để cô giáo giải đáp. Không ai lên tiếng, vậy mà về nhà lại có phụ huynh đem lên hỏi cộng đồng mạng?! Nhiều người chẳng biết đúng sai thế nào cũng vào bình luận với những lời lẽ khó nghe, gây “sóng” dư luận. Chỉ đến khi một phụ huynh khác vào giải thích ý nghĩa của từng khoản thu, rằng đó đều là những khoản thu cần thiết, đúng quy định, bài đăng mới được âm thầm xóa, như chưa có chuyện gì.

Chị Nga bảo, nhiều phụ huynhh thật “khó chiều”. Hễ có vấn đề gì chưa hiểu, chưa ưng với thầy cô giáo dạy con mình, thay vì hỏi cho rõ, phản ánh trực tiếp, họ lại chọn lên mạng để “kể tội”. Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng sự thật được kể một nửa, hoặc bị thay đổi câu chữ thì đã khác đi rất nhiều. Cha mẹ mong con mình đi học để thành người, song không ít phụ huynh lại thiếu sự tôn trọng cần thiết dành cho thầy cô giáo dạy các con. Họ sử dụng “quyền lực” của người có con đi học - một cách quá đà! "Thảo nào, có người nói, nghề giáo hiện nay cũng là một nghề “nguy hiểm”?! - chồng chị Nga bày đồng tình với vợ.

Không ít người trong chúng ta thường dễ bị thu hút, chi phối bởi những cái xấu mà quên mất đi những điều tốt đẹp. Người ta có đủ thời gian để lên mạng “bóc phốt” này nọ nhưng lại không đủ kiên nhẫn để lắng nghe thấu đáo, phân định đúng - sai. Sự nóng vội và thiếu suy xét, rất có thể biến ai đó trở thành “nạn nhân” trong câu chuyện mình kể!