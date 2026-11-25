Hội thảo chuyên đề "Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu - Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp" - Ảnh: chinhphu.vn

Hải quan giảm giấy tờ, tăng quản lý rủi ro

Tại hội thảo chuyên đề "Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu - Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp" ngày 25/11, GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD), Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản trị và phát triển năng lực lãnh đạo Việt Nam (GOLEAD), cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2026 đã vượt 1.010 tỷ USD. Quy mô thương mại ngày càng lớn đòi hỏi cơ quan quản lý tiếp tục cải cách thủ tục, chuyển từ kiểm soát hồ sơ thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro.

Theo bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch VACD, năm 2027 dự kiến có thông tư mới thay thế hệ thống hướng dẫn cũ. Đáng chú ý, Luật số 11/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, sẽ tạo ra nhiều thay đổi về thủ tục và quản lý.

Cụ thể, theo bà Dương Thị Khuyên, đại diện Ban Pháp chế, Cục Hải quan, luật đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ; đồng thời đơn giản hóa thủ tục, giảm giấy tờ. Chứng từ hải quan được chuyển sang thông điệp dữ liệu; doanh nghiệp không phải nộp lại chứng từ chuyên ngành đã được cấp qua Cơ chế một cửa quốc gia. Hồ sơ điện tử cũng được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính.

Trong lĩnh vực logistics, luật bỏ thủ tục xin gia hạn thời hạn lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan, địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế và địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS). Thời hạn lưu giữ tối đa lần lượt là 24 tháng và 180 ngày đối với CFS.

Cùng với cải cách thủ tục, phương thức kiểm tra chuyển sang phân loại theo mức độ rủi ro. Doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt sẽ có cơ hội được hưởng thuận lợi hơn, trong khi kiểm tra sau thông quan được lựa chọn dựa trên đánh giá rủi ro.

Tuy nhiên, việc giảm thủ tục không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm tuân thủ. Nghị định 169/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, vừa thu hẹp một số hành vi vi phạm, điều chỉnh nhẹ một số chế tài, vừa bổ sung vi phạm liên quan đến thông báo, báo cáo, giám sát hải quan, chuyển tải, sang mạn và lưu giữ phương tiện, hàng hóa. Mức phạt đối với một số vi phạm về hàng cấm, hàng tạm ngừng xuất nhập khẩu và giấy phép cũng tăng lên.

Kiểm soát xuất xứ, chủ động ứng phó hậu kiểm

Bên cạnh thủ tục hải quan, xuất xứ hàng hóa là vấn đề doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm khi tận dụng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của EY Việt Nam, cho biết doanh nghiệp không chỉ cần chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), mà còn phải chứng minh quá trình sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu và tính nhất quán của hồ sơ.

Theo Nghị định 37/2026/NĐ-CP, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa. Thông tin trên nhãn phải trung thực, chính xác và có hồ sơ chứng minh. Đáng chú ý, xuất xứ được xác định tại Việt Nam không đồng nghĩa với việc thị trường nhập khẩu công nhận. Một số hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ dù ghi nhãn Made in Vietnam vẫn có thể bị xác định xuất xứ Trung Quốc nếu không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi cơ bản cuối cùng.

Ngoài ra, Nghị định 384/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, quy định hàng hóa không có xuất xứ thuần túy có thể được xác định xuất xứ Việt Nam nếu đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) ở cấp 4 số hoặc đạt hàm lượng giá trị Việt Nam (VVC) tối thiểu 30%. Các công đoạn đơn giản như đóng gói, dán nhãn, phân loại, trộn hoặc lắp ráp đơn giản không được xem là căn cứ xác định xuất xứ.

Do đó, doanh nghiệp, đặc biệt là khối FDI, cần rà soát danh mục nguyên vật liệu (BOM), mã HS, nguồn gốc nguyên liệu và quy trình sản xuất. Đồng thời, phải phân biệt xuất xứ phục vụ lưu thông trong nước với xuất xứ để hưởng ưu đãi theo EVFTA, CPTPP, RCEP và quy định của từng thị trường nhập khẩu.

Theo ông Lê Khánh Hưng, cơ quan hải quan sẽ tăng cường tích hợp, đối chiếu dữ liệu và ứng dụng công nghệ để nhận diện rủi ro. Doanh nghiệp được phân thành bốn mức độ tuân thủ: tuân thủ tốt, tuân thủ, tuân thủ hạn chế và không tuân thủ.

Các nội dung hậu kiểm tập trung vào mã số hàng hóa, trị giá hải quan, xuất xứ và chính sách miễn thuế. Vì vậy, doanh nghiệp cần bảo đảm sự thống nhất giữa mã HS trên C/O và tờ khai hải quan, hồ sơ BOM, chứng từ C/O đầu vào và tài liệu chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Dữ liệu giữa hệ thống hải quan, kế toán, kho hàng và sản xuất cũng phải đồng bộ, có khả năng đối chiếu.

Từ ngày 1/3/2027, thời hạn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan tối đa 20 ngày; trường hợp phức tạp được gia hạn một lần, không quá 20 ngày. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp chủ động chuẩn hóa hồ sơ và tăng cường phối hợp giữa các bộ phận liên quan.

Tăng quản trị rủi ro trong thương mại quốc tế

Ở cấp độ vĩ mô, Nghị quyết 403 về kế hoạch quản trị xuất siêu và rủi ro trong thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu mở rộng xuất khẩu, tăng năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất, đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Theo đó, Bộ Công Thương được giao theo dõi các mặt hàng, thị trường và doanh nghiệp có mức độ tập trung xuất khẩu cao để cảnh báo nguy cơ bị điều tra, áp thuế hoặc áp dụng rào cản thương mại. Bộ Tài chính phối hợp phân tích dữ liệu hải quan, đầu tư và đánh giá mức đóng góp của khu vực FDI.

Đặc biệt, nghị quyết nhấn mạnh kiểm soát gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Doanh nghiệp vì vậy cần minh bạch nguồn nguyên liệu, nhà cung ứng và điều kiện sản xuất.

Trong bối cảnh chính sách hải quan, thuế và xuất xứ ngày càng chặt chẽ, chủ động chuẩn hóa dữ liệu, kiểm soát chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực tuân thủ không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro hậu kiểm mà còn bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu ổn định, bền vững.