Chuyển sàn lên HoSE, Helio Energy toan tính gì?

Điện mặt trời Thuận Minh 2, dự án giúp Helio Energy thu về 72 tỷ đồng tiền lãi từ mua rẻ khi thâu tóm. Ảnh: DN.

Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã chấp thuận việc niêm yết của Công ty CP Helio Energy. Theo đó, ngày 21/10, 42 triệu cổ phiếu HIO của Helio Energy hủy niêm yết trên sàn Upcom, tiến đến niêm yết trên HoSE kể từ 16/11/2026.

Động thái chuyển sàn diễn ra trong bối cảnh kinh doanh tích cực. Nửa đầu năm 2026, Helio Energy ghi nhận hơn 114 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 92%, lợi nhuận sau thuế gần 109 tỷ đồng, tăng đột biến 9,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Qua đó, công ty hoàn thành 50% mục tiêu doanh thu và vượt gần gấp đôi mục tiêu lợi nhuận đặt ra cho năm 2026 chỉ trong nửa đầu năm.

Lợi nhuận của Helio Energy được hỗ trợ mạnh mẽ bởi thương vụ hoàn tất nhận chuyển nhượng hơn 59,3% cổ phần tại Công ty CP SD Trường Thành, đơn vị đang sở hữu Nhà máy điện mặt trời Thuận Minh 2, công suất 50MWp.

Theo Helio Energy, giao dịch kể trên giúp thay đổi quy mô hoạt động của công ty, đẩy mạnh hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Theo đó, trước khi chính thức sở hữu Thuận Minh 2, Helio Energy vận hành các nhà máy điện tái tạo với tổng công suất chỉ khoảng hơn 36,5MWp.

Ngoài ra, phần lớn lợi nhuận được ghi nhận là lãi kế toán, với việc công ty ghi nhận gần 72 tỷ đồng tiền lãi từ mua rẻ khi hợp nhất kinh doanh. Đây là khoản lãi kế toán được ghi nhận khi doanh nghiệp mua lại với giá thấp hơn so với giá trị hợp lý của tài sản thuần được mua.

Không ngừng mở rộng bằng M&A

Helio Energy được thành lập năm 2020, với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Alpha Solar 1, vốn điều lệ khoảng 10 tỷ đồng. Doanh nghiệp khởi sự kinh doanh với 4 nhà máy điện mặt trời tại TP.HCM và Đồng Nai, tổng công suất gần 4MWp.

Đến tháng 10/2021, doanh nghiệp đổi mô hình sang công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty CP Heaven Power. Cùng thời điểm này, doanh nghiệp ghi nhận đợt tăng vốn mạnh, đưa vốn điều lệ lên con số 210 tỷ đồng. Đến năm 2022, công ty chính thức đổi tên thành Helio Power và giữ nguyên tên gọi này cho đến hiện nay.

Việc chuyển đổi sang hình thức cổ phần đánh dấu giai đoạn công ty đẩy mạnh mở rộng quy mô sản xuất bằng các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A). Trong giai đoạn 2021 – 2022, Helio Energy thực hiện M&A tổng cộng 34 công ty sở hữu dự án điện mặt trời áp mái.

Các dự án điện thuộc doanh nghiệp được Helio Energy thu mua đều đã vận hành từ cuối năm 2020, qua đó được hưởng cơ chế giá điện ưu đãi (giá theo cơ chế hỗ trợ năng lượng tái tạo - FIT).

Loạt thương vụ M&A giúp Helio tăng mạnh công suất lên khoảng 37 – 38MWp tại thời điểm niêm yết trên sàn Upcom vào năm 2023. Trong đó, doanh nghiệp chỉ trực tiếp vận hành 4MWp tại các dự án ban đầu, phần công suất còn lại được vận hành bởi hệ thống công ty con và công ty liên kết.

Năm 2025, Helio Energy thực hiện việc chào bán 21 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động 210 tỷ đồng nhằm mua cổ phần của SD Trường Thành.

Chiến lược mở rộng thông qua M&A giúp Helio Energy nâng cao công suất nhưng không mất nhiều thời gian nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và chờ dự án đi vào vận hành ổn định. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi khá lớn về mặt tài chính từ hoạt động M&A, điển hình là khoản tiền lãi 72 tỷ đồng từ mua rẻ SD Trường Thành.

Chiến lược sử dụng M&A cũng khiến Helio Energy phải tăng mạnh nợ vay. Nếu như tại thời điểm thành lập năm 2020, Helio Energy sử dụng 53,6 tỷ đồng nợ vay thì đến hết quý III/2023, thời điểm chuẩn bị chào sàn Upcom, nợ vay của công ty đã tăng gấp 5,3 lần lên 337 tỷ đồng, cao gấp rưỡi vốn chủ sở hữu.

Dư nợ của Helio Energy giảm dần vào giai đoạn sau đó, về còn 172 tỷ đồng đầu năm 2026, sau đó tiếp tục tăng vọt lên gần 460 tỷ đồng vào cuối quý II/2026, trùng với thời điểm hoàn tất thâu tóm SD Trường Thành.

Trong đó, nợ vay dài hạn chiếm 68%, khoảng 313,5 tỷ đồng. 32% còn lại là nợ vay ngắn hạn, tương ứng với hơn 147 tỷ đồng. Với khoản nợ vay này, công ty ghi nhận 14,3 tỷ đồng chi phí lãi vay trong nửa đầu 2026, tăng 74% so với cùng kỳ và tương đương với gần 40% lợi nhuận của Helio Energy sau khi đã trừ đi khoản thu nhập bất thường từ mua rẻ.

Dù vậy, Helio Energy vẫn xác định tiếp tục dùng chiến lược mở rộng qua M&A. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Helio Energy, Chủ tịch HĐQT Phan Thành Đạt cho biết, kế hoạch niêm yết trên sàn HoSE nhằm củng cố tính minh bạch, chuẩn hóa hệ thống quản trị, qua đó tăng cơ hội tiếp cận nguồn vốn phục vụ mở rộng quy mô.

Với việc chuyển sàn HoSE, Helio Energy tiếp tục tiềm kiếm đối tác về vốn để gia tăng nguồn lực cho M&A, tập trung vào những chủ đầu tư sở hữu dự án tiềm năng, đáp ứng tiêu chí của công ty về tính hiệu quả và phù hợp chiến lược dài hạn.