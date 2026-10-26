Chuyện quản lý: Để không chuyển đổi số nửa vời!

1. Một chủ cơ sở sản xuất thủy hải sản “vò đầu bứt tai”, không biết xử lý như thế nào với hàng chồng tờ tem QR-Code truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bởi các tem QR-Code này bị lỗi không thể truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm. Đây là “kết quả” của quá trình hỗ trợ từ một đơn vị, kỳ vọng với tem QR-Code, khách hàng có thể biết được nguồn gốc sản phẩm, thông số kỹ thuật và nhiều thông tin quan trọng khác.

Quá trình triển khai thông qua sự giúp sức của một công ty, nhưng khi hoàn thành, mã không thể truy xuất, hỏi công ty thì công ty im lặng “vì đã hoàn thành hợp đồng” (theo lời chủ cơ sở), hỏi đơn vị kia thì dù hứa sẽ liên lạc với công ty để tháo gỡ, nhưng rồi cũng không “đi đâu về đâu”.

Một chủ cơ sở sản xuất nông sản khác cũng nhận được sự hỗ trợ kết nối với một công ty để xây dựng gian hàng trên sàn thương mại điện tử. Vận hành được một thời gian, cơ sở gặp khó khăn, mong muốn được tư vấn, hỗ trợ thêm thì công ty cũng “đem con bỏ chợ”, “hết hợp đồng hết trách nhiệm”, gian hàng trực tuyến đành đóng cửa.

2. Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị, tổ chức, đoàn thể tích cực tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về thương mại điện tử, nhất là kỹ năng livestream-bán hàng trực tuyến qua nền tảng số. Không thể phủ nhận tính hiệu quả của các lớp học này, tuy nhiên, việc ứng dụng vào thực tiễn, không phải ai cũng thành công.

Chủ một cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP chia sẻ, đã tự trang bị các thiết bị, máy móc livestream hiện đại, tự tin với kiến thức được học sẽ thành công khi bán hàng trực tuyến qua mạng xã hội. Nhưng sau một vài lần thử, số lượt xem thấp, số đơn hàng ít ỏi, đành phải bỏ cuộc dù còn tiếc nuối và mong muốn thử sức.

Nguyên nhân là vẫn còn nhiều kinh nghiệm, kỹ năng cần học hỏi thêm và quan trọng hơn, rất cần được “cầm tay chỉ việc”, “trực quan sinh động” để trau dồi, rèn luyện. Đó cũng là tâm sự của không ít chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Một chủ cơ sở khác khi thấy rõ khó khăn trong bán hàng trực tuyến đã ký hợp đồng với công ty chuyên bán hàng qua nền tảng số. Tuy lượng hàng bán được nhiều hơn, thậm chí không đủ cung ứng, nhưng số tiền thu về lại chưa tương xứng bởi phải qua nhiều khâu trung gian, giá thành sản phẩm hạ thấp, nên đành tạm gác hình thức bán hàng nhiều tiềm năng này.

3. Thực tế cho thấy, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt ở khâu quảng bá, giới thiệu và bán hàng trực tuyến không phải là việc “một sớm, một chiều”, mà là cả một quá trình dài hơi, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm. Đáng chú ý, sự hỗ trợ, đồng hành của các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể… đóng vai trò quan trọng, nhất là khi các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ thể OCOP còn “chập chững” những bước đi đầu tiên.

Chính vì vậy, cần xác định tính hiệu quả, thực chất của công tác chuyển đổi số phải được đặt lên hàng đầu, trong đó, việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sau các buổi livestream, tập huấn, bồi dưỡng… cũng quan trọng không kém những nội dung khác.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, lan tỏa những đơn vị làm tốt, các cơ sở ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số để các kinh nghiệm, kỹ năng tiếp tục được lan tỏa, tiếp nối. Có như vậy, việc “nửa vời” trong chuyển đổi số mới thực sự được khắc phục.