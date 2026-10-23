Chuyện quái gì đang xảy ra với G-Dragon trước concert BIGBANG tại Hà Nội (24 - 25/10)?

Trong các bức ảnh, G-Dragon gây ấn tượng với phong cách phóng khoáng đặc trưng cùng vẻ ngoài đầy tinh nghịch. Anh khẳng định dấu ấn cá nhân độc đáo của mình khi diện những món đồ thời trang táo bạo, khác biệt theo cách riêng không thể trộn lẫn.

Đặc biệt, diện mạo của anh, với chiếc mũ len kéo sụp xuống che kín toàn bộ khuôn mặt đã ngay lập tức thu hút sự chú ý. Bằng cách dùng chiếc mũ len chỉ chừa lại phần mắt và để lộ mỗi phần cằm, G-Dragon đã tạo nên một vẻ ngoài độc đáo, ấn tượng, gợi liên tưởng đến hình ảnh một 'tên cướp đeo mặt nạ'.

Sức hút đầy khác biệt này đã biến một chiếc mũ len thông thường thành một tuyên ngôn thời trang phá cách, khiến nhiều người phải bật cười thích thú. Trong khi đó, BIGBANG nhóm nhạc mà G-Dragon là thành viên đã phát hành ca khúc mới mang tên BiiiG vào ngày 19/8 để kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Hiện tại, họ đang kết nối với người hâm mộ trên toàn thế giới thông qua chuyến lưu diễn BIGBANG 2026 - 2027 WORLD TOUR. Và điểm dừng chân tiếp theo vào cuối tuần này, 24 - 25/10 sẽ là Hà Nội (Việt Nam).