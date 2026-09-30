Chuyện phòng cháy, chữa cháy của ông Hai Nùng

Ông Hai Nùng giới thiệu trang thiết bị chữa cháy tự mua sắm. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Đầu tư nhiều thiết bị chữa cháy

Ông Phạm Văn Nùng (mọi người thường gọi Hai Nùng) là hộ kinh doanh nhỏ ở xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp. Ban đầu, ông Hai Nùng chỉ mua những máy chữa cháy đã qua sử dụng. Thấy được lợi ích thiết thực của các trang thiết bị chữa cháy, ông Nùng đã mạnh tay “chi lớn”, đầu tư hẳn một hệ thống chữa cháy chuyên nghiệp tại gia.

“Tôi thấy hậu quả của cháy nổ rất lớn. Nếu không phát hiện sớm và chữa cháy kịp thời thì có thể mất hết tài sản, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm hiểu và trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho gia đình. Khi cần, những thiết bị này cũng có thể hỗ trợ cộng đồng.

Tôi nhận thấy nếu máy móc và phương tiện không đầy đủ hoặc không bảo đảm thì việc chữa cháy có thể chậm trễ, thậm chí khiến đám cháy trở nên nghiêm trọng hơn. Ban đầu, tôi chỉ mua từng món để sử dụng trong gia đình. Sau đó, càng tìm hiểu, tôi càng đam mê, nên dần dần trang bị gần như đầy đủ các thiết bị cần thiết”, ông Phạm Văn Nùng chia sẻ.

Ông Phạm Văn Nùng sắm 4 máy chữa cháy chuyên dụng mới. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Đến nay, hệ thống chữa cháy được ông Hai Nùng trang bị gồm: 4 máy bơm công suất lớn có khả năng giải phóng tới 1.200 lít nước mỗi phút, 5 máy bơm công suất nhỏ, 34 vòi chữa cháy chịu áp lực cao, cùng hơn chục lăng phun nước và họng tiếp nước chuyên dụng với số tiền lớn.

Có những thiết bị ông Hai Nùng đặt vài tháng mới có hàng, rồi cất công lên tận Thành phố Hồ Chí Minh để lấy. Không dừng lại ở việc mua sắm, ông Hai Nùng còn duy trì việc vận hành, bảo dưỡng máy móc định kỳ để bảo đảm trang thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ.

Đến khi xóm làng có nhà cháy, ông không hề nao núng, sẵn sàng lấy ngay “đồ nghề” để tương trợ. Chính vì vậy, khi nhắc đến ông Hai Nùng, nhiều người dân ở địa phương bày tỏ sự cảm kích.

Trang thiết bị của ông Phạm Văn Nùng được các thành viên trong Đội đem ra tập luyện, thực hành chữa cháy. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Bà Nguyễn Thị Bi, ngụ xã Tân Thạnh, là hộ dân có nhà bị cháy cho biết: “Bữa đó, tôi ở ngoài sân thì con dâu chạy ra nói: "Mẹ ơi cháy nhà. Lúc đó, con tôi đóng cửa hết để đi hái xoài nên không có ai ở nhà, muốn chạy vô nhà lấy gì cũng không được. Cũng may, nhờ chú Hai Nùng đem máy đến chữa cháy nên nhà chỉ cháy một phần, không gây cháy lan sang các hộ lân cận. Gia đình tôi rất cảm ơn chú Hai Nùng”.

Từ một người đến cả cộng đồng

Tinh thần tự phòng và “tối lửa tắt đèn có nhau” của ông Hai Nùng đã lan tỏa sự đoàn kết của người dân địa phương. Hễ nhà ai gặp cháy, nhiều người đã rủ nhau đến hỗ trợ ông Hai Nùng đem trang thiết bị để dập lửa.

Suốt 5 năm qua, những phương tiện chữa cháy đó đã dập tắt được 22 vụ hỏa hoạn lớn nhỏ, trong đó có hỗ trợ chữa cháy cho Công ty may An Long thuộc xã An Long, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, vào sáng 22/7/2026, khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực nhà xưởng sản xuất của công ty. Lúc này, công ty có huy động lực lượng chữa cháy và phương tiện tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp chính quyền địa phương và 2 xã lân cận triển khai các biện pháp chữa cháy.

Ông Nùng khi hay tin cháy công ty nên đã cùng bà con chở các trang thiết bị sẵn có đến hỗ trợ lực lượng chức năng. Nhờ đó, vụ cháy nhanh chóng được khống chế, không gây thiệt hại về người. Sự góp sức của người dân, hơn hết là trách nhiệm cộng đồng của ông Hai Nùng đã giúp địa phương giảm thiệt hại do cháy gây ra.

Đội được cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Ông Nguyễn Phước Triều, ngụ xã Tân Thạnh cho biết: “Tôi thấy việc làm của anh Hai Nùng rất ý nghĩa. Trong thời gian qua, anh Hai Nùng bỏ ra số tiền lớn để mua dụng cụ phòng cháy, chữa cháy. Khi có cháy ở xóm, anh ấy cũng nhiệt tình đem máy ra hỗ trợ bà con, nên thiệt hại tài sản cũng giảm đáng kể. Người dân chúng tôi thấy anh Nùng có sắm thiết bị phòng cháy, chữa cháy để phòng ngừa giúp bà con trong hoạn nạn nên chúng tôi tự nguyện đăng ký tham gia đội chữa cháy”.

Trước tinh thần tự nguyện đó, ngày 14/8/2026, Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh chính thức cho ra mắt mô hình "Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng". Mô hình chính thức được thành lập với 22 thành viên. Ông Nùng cũng là 1 trong những thành viên của Đội.

Trung tá Võ Minh Ni, Phó Trưởng Công an xã Tân Thạnh cho biết: “Nhắc đến Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng thì người ta nhắc đến sự tôn trọng, ghi nhận, biểu dương cũng như là niềm cảm hứng cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Đội đã đầu tư trang thiết bị rất hiện đại, cơ bản phù hợp với tình hình, địa hình cũng như là đường sá trên địa bàn xã Tân Thạnh”.

Các thành viên của Đội tích cực tham gia các hoạt động thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Những thành viên tham gia Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng được Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh hỗ trợ bộ đồ đồng phục màu xanh dương, nón bảo hộ và giày.

Từ khi thành lập đến nay, Đội đã 2 lần được lực lượng Công an hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay, vận hành máy chữa cháy, tháo lắp các loại lăng, vòi chữa cháy và thực hành xử lý tình huống cháy khẩn cấp ở khu dân cư.

Với phương châm “4 tại chỗ”, đây thật sự là những hạt nhân nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy ngay tại địa bàn cơ sở. Từ khi thành lập đến nay, Đội đã tham gia chữa cháy 1 vụ trên địa bàn xã Tân Thạnh.

“Một người dân tự nguyện xuất ra số tiền lớn để duy trì hoạt động của mô hình, góp phần giữ gìn bình yên cho xóm làng, đó là tấm gương sáng đáng quý. Tấm gương của ông Phạm Văn Nùng cần được nhân rộng, duy trì trong thời gian tới nhằm góp phần nâng cao năng lực ứng phó sự cố tại chỗ của xã”, Trung tá Võ Minh Ni, Phó Trưởng Công an xã Tân Thạnh khẳng định.

Mô hình Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng là điểm sáng trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ở xã Tân Thạnh. Ở đó, với trách nhiệm của cả cộng đồng, không chỉ có ông Hai Nùng mà còn có cả những người dân chân chất cùng hỗ trợ để phòng cháy, chữa cháy.