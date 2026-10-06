Chuyện ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan) 18 năm trước: Tôi đã cảnh báo và chờ đợi

Bị can Cao Tiến Đoan (Bầu Đoan), Giám đốc Công ty Đông Á bị truy tố về hai tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng và “Trốn thuế” hơn 15 tỷ đồng.

Cầu Hạc, Thanh Hoá.

Khi cơ quan điều tra công bố kết luận điều tra đối với ông Cao Tiến Đoan, tôi xin trở lại sự việc xảy ra 18 năm trước và "hành trình'' chờ đợi ngần ấy thời gian vì những bài báo nói lên sự thật về Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á và ông Cao Tiến Đoan.

Năm 2006, nhân sự kiện một đơn vị làm lễ động thổ xây dựng một công trình có mời phóng viên báo chí đến dự, tôi đang đứng trò chuyện với một số đồng nghiệp thì nhìn thấy một người từ ô tô con đen nhánh, sang trọng bước xuống có người che ô (trời mưa nhẹ). Tôi hỏi những người xung quanh: ai mà oách thế?

Một đồng nghiệp cất lời: ông Đoan chủ doanh nghiệp Đông Á đấy! Tình tiết này được ông Cao Tiến Đoan đề cập trong cuộc làm việc tại Hà Nội, tôi sẽ đề cập phần sau.

Ngày 6/10 rất tình cờ là ngày sinh nhật lần thứ 72 của tôi. Có thể nói, vụ việc của ông Cao Tiến Đoan rất được công luận quan tâm bởi nhiều vấn đề (rất nhiều tờ báo đưa chi tiết, mổ xẻ vấn đề).

Riêng tôi và doanh nghiệp của ông Cao Tiến Đoan "duyên nợ" với nhau kể từ khi tôi biết ông Đoan (năm 2006). 18 năm trước (năm 2027) sau khi chúng tôi đăng loạt bài về Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, Báo Thanh Niên với ông Cao Tiến Đoan có buổi làm việc dưới sự chủ trì của ông Phạm Tấn Công, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Ngày đó, tôi đã mường tượng đến kết cục của Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á. Bởi tôi, trước mọi sự việc hiện tượng, đều muốn tìm hiểu cho ra nhẽ và trường hợp ông Cao Tiến Đoan và doanh nghiệp của ông ta không phải ngoại lệ.

Kể từ khi nhìn thấy "dung nhan" ông Cao Tiến Đoan và nghe nói đến doanh nghiệp của ông có tên Công ty Bất động sản Đông Á, tôi cũng để nhiều công sức tìm hiểu xem doanh nghiệp này làm ăn ra sao.

Thực tế là mỗi khi hỏi han, tìm hiểu về Đông Á thì hầu như "tiếng thơm" ít hoặc không có, mà nhiều điều không hay, thậm chí có một vị doanh nhân ở Thanh Hóa còn giải thích với tôi rất cặn kẽ vì sao ông Cao Tiến Đoan có nghệ danh "Đoan cuội", tưởng tôi thân quen với ông Đoan còn nhờ tôi nói với ông trả nợ ăn ở nhà hàng.

Nhưng tôi chỉ quan tâm tới việc ông Cao Tiến Đoan đã vận hành, chỉ đạo công việc và làm ăn của Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á ra sao mà thôi.

Dự án khu đô thị mới và cải tạo sông Hạc, Thanh Hoá với hiện trạng ngày nay.

Năm 2007, đùng một cái, tôi thấy quảng cáo rất hoành tráng về một khu đô thị mang tên: Dự án khu đô thị mới và cải tạo sông Hạc tại Thanh Hóa. Tôi thấy hình ảnh quảng cáo vô cùng bắt mắt và hoành tráng. Nhưng khi nhìn vào đơn vị thực hiện là Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á của ông Cao Tiến Đoan, buộc tôi bỏ công sức thu thập thông tin.

Ngày 20/3/2007, Báo Thanh Niên đăng bài: Dự án khu đô thị mới và cải tạo sông Hạc - TP Thanh Hóa: Gần 1.000 hộ dân thấp thỏm! Bài báo nhận định: Có thể nói đây là dự án lớn ở Thanh Hóa vì nó liên quan đến gần 1.000 hộ dân đã sinh sống lâu đời bên 2 bờ sông cầu Hạc. Thế nhưng, ngay từ đầu, dự án này đã bộc lộ những điều khó hiểu gây tâm lý hoang mang trong nhân dân…

Khi bài báo được công bố đã thu hút đông đảo bạn đọc quan tâm nhất là những cư dân ở Thanh Hóa.

Khi báo đăng, tôi trở về nhà ở Hà Nội nghỉ mấy ngày. Một hôm, tôi nhận được điện thoại, đầu giây bên kia tự xưng em là Đoan đây, Đoan Đông Á đây anh…tôi nghe và trao đổi một chút rồi cúp máy.

Mấy ngày sau, tôi về Thanh Hóa và bắt tay thực hiện bài thứ 2 về câu chuyện đổi đất lấy công trình của Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á thực hiện tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương.

Sau khi bài báo thứ 2 công bố, một sự "im lặng" đáng sợ và rồi tiếp sau đó chúng tôi nghe được dư luận đồn thổi rằng mấy ông phóng viên Báo Thanh Niên kiểu gì cũng bị "chích" HIV. Lúc đầu tôi không tin nhưng vẫn xác minh xem thực hư thế nào? Hoá ra dư luận có lan truyền lời đe doạ "chích" HIV cho phóng viên Báo Thanh Niên.

Và, khi một anh bạn tôi là Phó chủ tịch UBND Thành phố Thanh Hóa gọi điện cho tôi: tôi điện cho ông thông tin với 2 tư cách, một là bạn, hai là Phó chủ tịch thành phố, ông phải hết sức cảnh giác vì tôi nghe có người nói với tôi các ông Báo Thanh Niên không đề phòng là bị tiêm HIV đấy…!

Nhận thông tin từ ông bạn là Phó chủ tịch thành phố, tôi nhận thấy tình hình rất phức tạp, tôi gọi điện thoại cho ông Đồng Đại Lộc, Giám đốc Công An tỉnh Thanh Hóa thông báo tình hình trên.

Ông Đồng Đại Lộc là bạn tôi từ lúc ông mới là thiếu úy đến lúc đó (năm 2007) ông đã là thiếu tướng Giám đốc Công An tỉnh Thanh Hóa. Nghe tôi thông báo xong, ông Đồng Đại Lộc cười rồi nói, yên tâm, không có chuyện ấy xảy ra đâu…

Dù được Giám đốc Công An Thanh Hóa động viên, nhưng tôi vẫn chưa yên tâm nên thảo ngay văn bản gửi: Giám đốc Công An tỉnh Thanh Hóa; Tổng biên tập Báo Thanh Niên và Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trình bày sự việc…

(còn nữa)