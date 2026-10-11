Chuyện ở những khu trọ nghĩa tình

Chiều xuống, dãy trọ tại số E6/22A Thới Hòa, xã Vĩnh Lộc, TPHCM lại rộn ràng. Vừa đi từng phòng nhắc nhở quy định phòng cháy chữa cháy, bà Trần Thị Kim Quân (63 tuổi), chủ khu trọ, vừa ân cần hỏi han mỗi nhà.

Dãy trọ 18 phòng này được bà xây từ năm 2005, chủ yếu cho công nhân khu công nghiệp Vĩnh Lộc thuê. Hơn 20 năm qua, bà vẫn giữ nguyên mức giá 1 triệu đồng/tháng cho phòng 1 người và 1,2 triệu đồng/tháng cho phòng 2 người.

Bà Vũ Thị Hoa (bìa trái) và Chi hội Phụ nữ khu phố 33 tổ chức Tết Thiếu nhi cho con em công nhân trong khu trọ. Ảnh: NVCC

Bà Quân còn thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống công nhân. Định kỳ, bà cùng các nữ chủ trọ trao 300 “Suất ăn yêu thương”, luôn dành phần ưu tiên cho khách trọ của mình.

Bà cũng duy trì tặng 10kg gạo/đợt qua mô hình “Hạt gạo nghĩa tình” và chủ động kết nối người lao động khó khăn với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã để nhận nhu yếu phẩm, vơi bớt gánh nặng mưu sinh.

Tương tự, khu trọ tại hẻm 4A/2/2 Nguyễn Văn Thương (khu phố 33, phường Thạnh Mỹ Tây) - nơi vừa được Hội LHPN phường ra mắt mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” - cũng là một điểm sáng về tình làng nghĩa xóm. Nơi đây có hơn 20 hộ cho thuê với khoảng 30-40 phòng, chủ yếu dành cho lao động nghèo.

Xây dựng 50 khu nhà trọ “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” là 1 trong 2 công trình trọng điểm Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiêu biểu có bà Vũ Thị Hoa, 53 tuổi, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 33, một chủ trọ luôn gần gũi, tận tâm với người thuê. Bà Hoa là người tích cực kết nối mạnh thường quân tổ chức “gian hàng 0 đồng”, trao suất ăn, thẻ bảo hiểm y tế, học bổng, sinh kế... và khởi xướng các hoạt động làm sạch môi trường, biến khu trọ nghèo thành một không gian sống văn minh, ấm áp.

Chị Nguyễn Thị Tĩnh, 43 tuổi, ngụ hẻm số 4 Nguyễn Văn Thương, phường Thạnh Mỹ Tây từ Ninh Bình vào TPHCM lập nghiệp từ 20 năm trước. Khi vừa sinh con thứ hai, hôn nhân tan vỡ, bản thân chị mắc bệnh thận mạn tính.

Một mình chị gồng gánh nuôi 2 con bằng sạp rau, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống luôn thiếu hụt. Đúng lúc đó, bà Hoa hỗ trợ chị làm thủ tục vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tặng chiếc xe bán nước cam làm sinh kế và 2 con chị được trao học bổng.

“Hạnh phúc của người ở trọ không nhất thiết phải đầy đủ tiện nghi, đôi khi chỉ cần sự hỏi thăm lúc ốm đau, giúp đỡ khi túng thiếu là đủ ấm lòng”, chị Tĩnh bày tỏ.

Với hai chị em Lư Diệp, Lư Sang, dân tộc Khmer, quê tỉnh Vĩnh Long, hơn 11 năm qua căn phòng nhỏ ở xã Vĩnh Lộc đã trở thành mái nhà thứ hai. “Ở nơi đất khách, có chỗ ở an toàn, giá hợp lý lại được cô chủ chăm lo như người thân khiến chị em tôi hạnh phúc vô cùng, góp phần giúp chúng tôi an tâm làm việc, vươn lên”.