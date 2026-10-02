Chuyện ở A Duông - thôn vừa được Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng, vinh danh

Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình 10 năm bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết, xây dựng bình yên nơi miền núi Đông Giang dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ.

Sức mạnh từ sự đồng lòng

Nhìn lại chặng đường một thập kỷ qua (2016-2026), nhân dân và cán bộ thôn A Duông đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn A Duông (nay là thôn La Bớ), xã Đông Giang vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị toàn quốc biểu dương Ban Công tác Mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026.

Để tạo nên sức mạnh tổng hợp ấy, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong thôn luôn đóng vai trò là “cánh tay nối dài”, cụ thể hóa phong trào gắn liền với đặc thù nhiệm vụ: Chi hội Phụ nữ đi đầu trong phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Chi đoàn Thanh niên là lực lượng xung kích trong nhân đạo, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường; Chi hội Nông dân làm nòng cốt sản xuất kinh doanh giỏi; Chi hội Cựu chiến binh giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT); Chi hội Người cao tuổi phát huy vai trò “cây cao bóng cả” và uy tín trong cộng đồng.

Sự đồng lòng ấy được minh chứng sinh động qua công tác tuyên truyền. Trong 10 năm qua, thôn A Duông đã phối hợp với Công an xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Giang tổ chức gần 130 buổi tuyên truyền tập trung tại Nhà văn hóa thôn, thu hút khoảng 16.000 lượt người dân tham gia. Nhờ đó, nhận thức pháp luật của đồng bào được nâng cao rõ rệt. Người dân đã tự giác cung cấp cho lực lượng Công an gần 100 nguồn tin về ANTT, trong đó có 55 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, xử lý kịp thời 8 vụ việc vi phạm pháp luật ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành điểm nóng.

Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận, Ban dân chính thôn A Duông luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã, các đoàn thể tại địa phương để tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Cán bộ Công an xã Đông Giang trò chuyện với ông Bnướch Ngang về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Đội ngũ tự quản và Tổ bảo vệ ANTT của thôn đã phối hợp cùng Công an xã tiến hành 420 lượt tuần tra chung (với hơn 2.100 lượt người tham gia) vào các khung giờ cao điểm từ 23 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Qua đó đã kịp thời giải tán 45 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, ngăn chặn 12 vụ việc có nguy cơ xô xát, đánh nhau gây thương tích.

Xây dựng quê hương giàu đẹp

Đáng chú ý, trong công tác quản lý dân cư và chuyển đổi số, A Duông là một trong những đơn vị đầu tiên của xã Đông Giang hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước và kích hoạt định danh điện tử VNeID trước thời hạn. Công tác hòa giải cũng đạt thành tích đáng ghi nhận khi Ban hòa giải tiếp nhận và hòa giải thành công 28/28 vụ việc xích mích nhỏ (đạt tỷ lệ 100%), giữ gìn tình làng nghĩa xóm, không để đơn thư vượt cấp.

Bên cạnh đó, các mô hình tự quản hoạt động vô cùng thực chất như “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, “Cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng”. Đáng chú ý, Ban dân chính thôn A Duông đã sáng tạo xây dựng mô hình “Nhóm Zalo cộng đồng”, kết hợp giữa văn hóa buôn làng và công nghệ hiện đại. Mọi nghi vấn về người lạ mặt, xe máy không biển số đều được người dân chụp ảnh, quay video gửi lên nhóm để Ban dân chính phối hợp với lực lượng Công an cơ sở trích xuất camera xác minh, “bóp nghẹt” không gian hoạt động của tội phạm.

Chia sẻ về niềm vinh dự lớn lao khi đại diện ra Thủ đô nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vào ngày 28/9 vừa qua, ông Bnướch Ngang, nguyên Trưởng thôn A Duông, nay là Phó Ban Công tác Mặt trận thôn La Bớ, bồi hồi cho biết: “Từ ngày 1/7/2026, thôn A Duông đã sáp nhập với thôn A Dinh để thành lập thôn La Bớ thuộc xã Đông Giang, với 316 hộ, gần 1.200 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Cơ tu. Dù tên gọi mới đã hình thành, nhưng tinh thần đoàn kết, ý thức cảnh giác và truyền thống bảo vệ ANTT của bà con từ thời A Duông vẫn sẽ mãi được phát huy trọn vẹn tại thôn La Bớ hôm nay”.

Trung tá Bùi Văn Trung, Phó Trưởng Công an xã Đông Giang, cho biết thành quả vinh dự mà Ban Công tác Mặt trận thôn A Duông (nay là thôn La Bớ) đạt được và vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tại Thủ đô Hà Nội chính là minh chứng sinh động cho sức mạnh của “thế trận lòng dân”.

Công an xã Đông Giang cùng cán bộ Ban Công tác Mặt trận thôn La Bớ tuyên truyền, vận động bà con xây dựng cuộc sống văn hóa, văn minh tại khu dân cư.

Ở vùng cao Đông Giang này, khi Mặt trận và các đoàn thể khéo léo kết hợp cùng lực lượng Công an cơ sở, phát huy vai trò tự quản của đồng bào Cơ tu thì mọi khó khăn đều được tháo gỡ, mọi hiểm họa về ANTT đều bị đẩy lùi.

Danh hiệu cao quý mà Ban Công tác Mặt trận thôn A Duông (nay là thôn La Bớ) đón nhận chính là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong thôn. Dưới sự dìu dắt của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã Đông Giang, cộng đồng đồng bào Cơ tu nơi đây sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử đẹp, giữ vững từng tấc đất quê hương, xây dựng cuộc sống ấm no, bình yên và giàu đẹp.

“Dù sáp nhập thành thôn La Bớ với quy mô lớn hơn, nhưng tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nhịp nhàng trong công tác phối hợp giữa Ban Công tác Mặt trận thôn với lực lượng Công an xã chưa bao giờ thay đổi. Từ A Duông trước đây đến thôn La Bớ ngày nay, bà con đồng bào Cơ tu luôn là “cánh tay nối dài”, là “tai mắt” cực kỳ đắc lực, là chỗ dựa vững chắc giúp chúng tôi nắm chắc địa bàn từ sớm, từ xa, từ cơ sở, góp phần giữ vững bình yên cho từng nóc nhà, từng khu dân cư”, Trung tá Bùi Văn Trung, Phó Trưởng Công an xã Đông Giang, nhấn mạnh.