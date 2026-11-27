Người dân và các tổ chức có thể thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thông qua nhiều hình thức khác nhau

Chủ tịch UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 7771/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử được tái cấu trúc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trong đó, đáng chú ý là quy trình giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án bất động sản.

Thủ tục này có mã số 1.115922, được áp dụng đối với người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng trong dự án bất động sản.

NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP, TRỰC TUYẾN HOẶC QUA BƯU CHÍNH

Theo quy trình được ban hành kèm Quyết định 7771/QĐ-UBND, người dân và các tổ chức có thể thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Cụ thể, đối với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người thực hiện thủ tục có thể đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM tại một trong ba địa điểm.

Thứ nhất, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, TP.HCM.

Thứ hai, tại Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương, TP.HCM.

Thứ ba, tại số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TP.HCM.

Ngoài ra, hồ sơ cũng có thể được nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Đối với những trường hợp không thuận tiện đến nộp trực tiếp, người dân có thể gửi hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc thực hiện thông qua hình thức ủy quyền theo quy định pháp luật.

Một phương thức khác là nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/.

Theo quy định, hình thức thực hiện thủ tục này là một phần, tức có thể kết hợp giữa việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử và các công đoạn thực hiện trực tiếp theo yêu cầu của quy trình.

THỜI GIAN CẤP SỔ ĐỎ TỐI ĐA 8 NGÀY LÀM VIỆC

Về thời gian giải quyết, quy trình mới quy định thời hạn thực hiện thủ tục không quá 8 ngày làm việc, tương đương 64 giờ làm việc. Thời gian này không bao gồm khoảng thời gian được quy định tại khoản 10 Phần II của Phần A Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định 44/2026/QĐ-UBND.

Đáng chú ý, thời gian giải quyết hồ sơ có sự điều chỉnh tùy thuộc vào số lượng hồ sơ mà chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản nộp trong một lần.

Cụ thể, đối với trường hợp chủ đầu tư nộp dưới 20 hồ sơ trong một lần, thời gian thực hiện thủ tục không quá 8 ngày làm việc, tương đương 64 giờ làm việc.

Trường hợp số lượng hồ sơ tăng lên, thời gian giải quyết cũng được cộng thêm theo từng nhóm. Theo đó, cứ 30 hồ sơ tiếp theo, thời gian thực hiện thủ tục được tăng thêm không quá 40 giờ làm việc, tương đương 5 ngày làm việc.

Để làm rõ cách tính, quy trình đưa ra ví dụ cụ thể: Nếu chủ đầu tư nộp từ 1 - 20 hồ sơ, thời gian giải quyết không quá 64 giờ làm việc, tương đương 8 ngày làm việc.

Nếu nộp từ 21 - 50 hồ sơ, thời gian giải quyết được cộng thêm 40 giờ làm việc, nâng tổng thời gian lên không quá 104 giờ làm việc, tương đương 13 ngày làm việc.

Thời hạn thực hiện thủ tục không quá 8 ngày làm việc

Trường hợp nộp từ 51 - 80 hồ sơ, thời gian tiếp tục được cộng thêm 40 giờ làm việc, nâng tổng thời gian giải quyết lên không quá 144 giờ làm việc, tương đương 18 ngày làm việc.

Như vậy, số lượng hồ sơ mà chủ đầu tư nộp trong mỗi lần có ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng bất động sản.

THỜI GIAN CÓ THỂ KÉO DÀI TẠI MỘT SỐ KHU VỰC

Theo quy trình nội bộ được phê duyệt, việc tính toán thời gian giải quyết được xây dựng thành hai trường hợp cơ bản.

Trường hợp thứ nhất áp dụng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản nộp dưới 20 hồ sơ trong một lần, với thời gian giải quyết tối đa 8 ngày làm việc, tương đương 64 giờ làm việc.

Trường hợp thứ hai áp dụng đối với số lượng từ 21 - 50 hồ sơ, thời gian giải quyết tối đa là 13 ngày làm việc, tương đương 104 giờ làm việc.

Đối với những trường hợp chủ đầu tư nộp nhiều hơn 50 hồ sơ, thời gian trả kết quả sẽ tiếp tục được tính theo nguyên tắc cộng thêm 40 giờ làm việc cho mỗi 30 hồ sơ tiếp theo. Khoảng thời gian được cộng thêm này sẽ được tính tại Bước 4 trong quy trình giải quyết thủ tục.

Bên cạnh đó, thời gian thực hiện thủ tục còn có sự điều chỉnh đối với một số địa bàn có điều kiện đặc thù. Cụ thể, tại xã đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thời gian giải quyết được tăng thêm 10 ngày làm việc.

Về phí và lệ phí, người thực hiện thủ tục áp dụng theo quy định của Luật Phí và lệ phí cùng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật này.

Đối với yêu cầu chuyển hồ sơ giữa các cơ quan xử lý, quy trình quy định việc chuyển hồ sơ điện tử hoặc chuyển hồ sơ điện tử kèm hồ sơ giấy phải được thực hiện theo đúng quy định.

Việc tái cấu trúc quy trình nội bộ và quy trình điện tử đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng bất động sản trong các dự án là một trong những nội dung thuộc phạm vi cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại TP.HCM. Quy trình mới đồng thời xác định rõ thời gian giải quyết theo số lượng hồ sơ, các hình thức tiếp nhận và yêu cầu chuyển hồ sơ giữa các cơ quan có liên quan.