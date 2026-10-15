Chuyện những người điều dưỡng

Điều dưỡng Khoa Máu Thận Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trò chuyện với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Có mặt tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người điều dưỡng cần mẫn bên các lồng ấp. Người theo dõi, ghi chép các chỉ số sức khỏe; người vệ sinh, thay tã, chăm sóc bữa ăn cho trẻ. Công việc diễn ra khẩn trương, liên tục, đòi hỏi sự tập trung cao độ, chính xác và cẩn trọng, bởi mỗi em bé đều cần được theo dõi sát sao 24/24 giờ.

Trong căn phòng vô trùng, những người điều dưỡng nhẹ nhàng đến bên từng lồng ấp tỉ mỉ, thực hiện các thao tác chăm sóc, điều trị. Bởi bên trong những chiếc lồng ấy là những em bé còn non nớt, nhiều bé phải hỗ trợ hô hấp, sử dụng ống xông và dây truyền, cần được theo dõi sát sao từng diễn biến sức khỏe. Vừa cho trẻ ăn qua ống xông, điều dưỡng Vũ Thị Hải (1988) vừa chia sẻ về công việc thường ngày. Phần lớn trẻ điều trị tại khoa là trẻ sinh non, nhẹ cân, kèm theo các bệnh lý nên tình trạng sức khỏe có thể diễn biến nhanh. Vì vậy, các chị phải theo dõi sát nhịp thở, từng cử động, biểu hiện gồng bụng, nôn trớ và những thay đổi dù nhỏ nhất để kịp thời báo bác sĩ, phối hợp điều chỉnh chế độ chăm sóc phù hợp. “Chăm sóc trẻ sơ sinh đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ. Chỉ một thay đổi nhỏ trong nhịp thở hay cử động của trẻ cũng cần được chú ý. Bên cạnh theo dõi sức khỏe, chúng tôi còn phải bảo đảm vệ sinh, tuân thủ nghiêm các quy trình vô khuẩn để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn cho trẻ”, chị Hải cho biết.

Không chỉ thực hiện y lệnh và theo dõi các chỉ số sức khỏe, người điều dưỡng còn đảm nhận nhiều công việc chăm sóc thường nhật như cho trẻ ăn, tắm rửa, vệ sinh, thay tã. Với những em bé chưa thể nói lên nhu cầu của mình, mỗi thao tác đều cần sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn và tinh tế. Bởi vậy, bên cạnh kiến thức chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương cũng là điều giúp những người điều dưỡng chăm chút cho trẻ như những người mẹ thứ hai, đồng hành cùng gia đình trong những ngày con cần được chăm sóc đặc biệt.

Công việc vất vả, áp lực, đòi hỏi sự tập trung cả ngày lẫn đêm, nhưng với những người điều dưỡng, niềm vui lớn nhất là chứng kiến từng em bé tiến triển tốt, đủ điều kiện trở về trong vòng tay gia đình. Chị Vũ Thị Hải chia sẻ: “Dù công việc vất vả, nhiều hôm phải túc trực ngày đêm, nhưng mỗi khi thấy các bé khỏe lên từng ngày, rồi được xuất viện trở về với gia đình, chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục gắn bó với công việc, chăm sóc các bé bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu thương”.

Tại Khoa Máu Thận, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sự đồng hành của người điều dưỡng còn được thể hiện qua quá trình gắn bó lâu dài với người bệnh. Gặp điều dưỡng Nguyễn Thị Vân ân cần trò chuyện, hỏi han các bệnh nhi và gia đình, dễ cảm nhận sự gần gũi trong cách chị chăm sóc, sẻ chia. Bên cạnh thực hiện y lệnh, tiêm truyền thuốc, theo dõi sức khỏe, chị còn lắng nghe những tâm tư, nắm bắt khó khăn của gia đình trong hành trình điều trị kéo dài.

Phần lớn trẻ điều trị tại khoa mắc bệnh cần theo dõi lâu dài, khiến nhiều gia đình chịu áp lực cả về kinh tế lẫn tinh thần. Như gia đình chị Nguyễn Thị Lý thuộc diện hộ nghèo, có hai con mắc bệnh tan máu bẩm sinh, chồng bị khuyết tật. Có đợt, do không đủ tiền đi lại, gia đình đưa con đến viện muộn lịch truyền máu, các cháu nhập viện trong tình trạng xanh xao. Nắm bắt hoàn cảnh, điều dưỡng Vân cùng đồng nghiệp báo cáo với khoa, kết nối hỗ trợ. Nhờ đó, gia đình được khoa và bệnh viện hỗ trợ tiền xe, tiền ăn, phần nào vơi bớt khó khăn.

Chị Vân chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng đồng hành với người bệnh như người thân trong gia đình, không chỉ chăm sóc mà còn trò chuyện, động viên để họ vững tin điều trị. Có những gia đình khi về nhà vẫn gọi điện tâm sự, chia sẻ chuyện trong cuộc sống. Sự tin tưởng ấy khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng và có thêm động lực gắn bó với nghề”.

Dù ở khoa phòng nào, bệnh viện nào, người điều dưỡng cũng là những người trực tiếp chăm sóc, theo dõi và gắn bó với người bệnh trong suốt quá trình điều trị. Công việc ấy đòi hỏi sự vững vàng về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và cả sự kiên nhẫn, thấu hiểu trước những khó khăn của người bệnh. Từ những thao tác chăm sóc thường ngày đến những lời động viên, sẻ chia đúng lúc, họ đang góp phần làm nên chất lượng điều trị và lan tỏa giá trị nhân văn của nghề y.