Chuyển những nền tảng quan hệ tốt đẹp thành chương trình hợp tác cụ thể, thực chất

Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tạo bước chuyển quan trọng, củng cố tin cậy chính trị, định vị lại mức độ quan hệ hợp tác, đồng thời mở ra những cơ hội trong việc nâng cao năng lực phát triển, tự chủ chiến lược của Việt Nam và các đối tác trong giai đoạn phát triển mới của mỗi bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Minh chứng sống động cho chiều sâu hợp tác

Brussels - trái tim của châu Âu những ngày qua chứng kiến một chương mới trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bỉ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Bỉ chính là minh chứng sống động nhất cho chiều sâu của hợp tác Việt Nam-EU.

Trong không khí thân mật của cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ, hai nhà lãnh đạo Nghị viện Bỉ vui mừng thông báo Hạ viện Liên bang Bỉ đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) trong đêm 22/10, ngay trước cuộc hội kiến và khẳng định đây là minh chứng sinh động cho dư địa và quyết tâm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Sự kiện ghi dấu bước phát triển mới của quan hệ hợp tác, đồng thời cho thấy những chuyển biến rất tích cực về tiến độ phê chuẩn Hiệp định EVIPA, tiến tới có hiệu lực toàn diện, mở ra tiềm năng thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao từ châu Âu vào Việt Nam.

Trước đó, tháng 10/2023, Hạ viện Bỉ đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Đây là lần đầu tiên một nghị viện nước ngoài và đến nay là duy nhất thông qua nghị quyết này, thể hiện tình cảm hữu nghị, tinh thần nhân văn và sự đồng hành của Bỉ trong khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Nghị quyết đã tạo thêm động lực để nhiều chủ thể ở Bỉ như các nhà hảo tâm, quỹ của Hoàng gia, các chuyên gia xử lý môi trường, nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia hỗ trợ. Hiện, hai bên đang triển khai nhiều chương trình hợp tác kỹ thuật trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp: Công nghệ khử mặn, kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh; thúc đẩy triển khai chuỗi logistics lạnh thông minh; hợp tác phát triển ngành ca-cao, an toàn thực phẩm…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Cảng Antwerp-Bruges ở vùng Flanders. Đây là cảng lớn thứ hai ở châu Âu, giữ vai trò là một trong những đầu mối quan trọng của thương mại và công nghiệp quốc tế. Cảng đóng góp khoảng 4,5% GDP của Bỉ. Việt Nam và vùng Flanders đã hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy từ nhiều thập kỷ trên nền tảng Hiệp định Hợp tác hữu nghị năm 1995.

Các cơ quan, chuyên gia và doanh nghiệp của hai bên thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kết quả hợp tác là tài sản quý báu của quan hệ Việt Nam-Flanders, cần được tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới.

Với quyết tâm trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trong đó hướng tới xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại, xanh, thông minh, tăng cường kết nối cảng biển với đường thủy nội địa, đường sắt và các phương thức vận tải khác, từng bước nâng cao hiệu quả kết nối với các chuỗi cung ứng và mạng lưới thương mại toàn cầu. Khi đó, hàng hóa của Việt Nam sẽ có thêm những điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường Bỉ và châu Âu; hàng hóa, công nghệ, dịch vụ và các cơ hội đầu tư từ châu Âu cũng sẽ đến với Việt Nam thuận lợi.

Vì vậy, Việt Nam rất quan tâm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm phát triển cảng biển, kết nối vận tải đa phương thức, logistics…; mong muốn hoạt động hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với những chương trình, dự án cụ thể. Với những thế mạnh hiện nay, Bỉ có nhiều điều kiện để trở thành đối tác quan trọng của Việt Nam trong hạ tầng kết nối, logistics xanh, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu.

Hai nước có thể đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương lên một tầm cao mới, đóng vai trò cầu nối thực chất, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với EU và giữa châu Âu với ASEAN.

Tạo chuyển biến đột phá trong các lĩnh vực mới

Trong bối cảnh Việt Nam-EU vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện (1/2026), chuyến thăm chính thức EU tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU. EU không chỉ là trung tâm kinh tế, khoa học-công nghệ hàng đầu mà còn tiên phong định hình các tiêu chuẩn quốc tế và quy chuẩn quản trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất có mạng lưới hợp tác toàn diện nhất với EU (gồm tám cơ chế hợp tác) và đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược/toàn diện với 11 nước thành viên. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hợp tác với EU không đơn thuần là một mối quan hệ đối ngoại thông thường, mà là trụ cột mang ý nghĩa chiến lược, gắn trực tiếp với tư duy đa phương hóa, đa dạng hóa và con đường phát triển tự chủ của Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng, Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và bày tỏ tin tưởng hai bên tiếp tục phát huy nền tảng tin cậy chính trị và những kết quả hợp tác tốt đẹp sau hơn 36 năm thiết lập quan hệ ngoại giao để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam xác định EU là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu, có nhiều lợi ích và tiềm năng hợp tác lâu dài, mong muốn hai bên gắn kết sâu sắc hơn nữa về kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyển hóa những cam kết thành kết quả cụ thể, các dự án hợp tác thiết thực, tiếp tục tận dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đưa hợp tác Việt Nam-EU trở thành nhân tố nòng cốt trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU. Hai bên nhất trí Việt Nam và EU cần tăng cường đối thoại, tiếp xúc và trao đổi các cấp, đặc biệt là cấp cao, qua đó củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hợp tác và tạo chuyển biến đột phá thông qua mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn.

Chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tạo những dấu ấn làm nổi bật các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, chia sẻ cam kết và đã đạt được thành tựu hợp tác.

Trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn về phát triển kinh tế biển xanh, bảo vệ đại dương và bảo đảm an ninh hàng hải, hai bên nhất trí nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác kinh tế biển trở thành trụ cột hợp tác tiếp theo trong quan hệ hai bên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu. Đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi về cơ hội hợp tác, định hướng đầu tư, kinh doanh và đề xuất giải pháp, mô hình hợp tác trong các lĩnh vực về hạ tầng, logistics, công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh, y tế, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thực phẩm.

Các ý kiến, đề xuất cho thấy cộng đồng doanh nghiệp châu Âu quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng lớn hơn vào Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Hoan nghênh các ý kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, thời gian tới, không chỉ mở rộng thương mại và đầu tư, mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, nâng cao hàm lượng công nghệ, tiêu chuẩn phát triển, năng lực cạnh tranh và nâng cao vị trí của doanh nghiệp hai bên trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác, bắt đầu hiện thực hóa quan điểm và mục tiêu hợp tác trong giai đoạn mới.

Chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tạo những dấu ấn làm nổi bật các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, chia sẻ cam kết và đã đạt được thành tựu hợp tác. Kết quả đạt được từ chuyến thăm sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm các mối quan hệ, đưa các hoạt động hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.