Nữ Thượng úy Bộ tư lệnh cảnh vệ nói gì về "lời khen lớn nhất" của lực lượng Cảnh vệ?

Mở đầu đoạn video dài gần ba phút, Thượng úy Phạm Yến Chi giơ hai tay khẽ chỉ vào cầu vai quân hàm, mỉm cười chào người xem bằng thứ tiếng Anh lưu loát. Phía sau lưng chị là bức phù điêu đồng lớn tại phòng truyền thống Bộ Tư lệnh Cảnh vệ , đơn vị chuyên trách thuộc Bộ Công an. Căn phòng lưu giữ chiếc mô tô dẫn đoàn màu trắng cổ điển cùng bức trướng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân treo trang trọng trên tường.

Giọng kể của nữ sĩ quan trẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Nhưng phía sau nụ cười thân thiện ấy là một nhiệm vụ nặng nề. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đảm trách việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đơn vị đồng thời giữ vững an ninh cho những sự kiện chính trị, ngoại giao lớn cùng các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Theo nhịp lời thuyết minh, khung hình chuyển nhanh sang những lát cắt thao trường căng thẳng. Trên con phố đông người xem diễn tập, làn khói trắng cuộn lên dày đặc. Tốp cảnh vệ mặc vest tối màu lập tức áp sát che chắn, đưa mục tiêu lên xe rời khỏi khu vực nguy hiểm. Ở góc máy khác, một chiến sĩ đeo kính đen nằm rạp xuống mặt đường thao tác nghiệp vụ giữa làn khói mù. Tiếp sau là đội hình đặc nhiệm trong quân phục rằn ri, đội mũ chống đạn, cùng lực lượng chó nghiệp vụ sải bước đều tăm tắp trên đường phố.

Rời phòng truyền thống, Phạm Yến Chi bước ra khoảng sân đơn vị, đứng trước chiếc xe bọc thép đặc chủng màu đen in dòng chữ "POLICE". Nói về công việc hằng ngày, chị nhấn mạnh nguyên tắc phòng ngừa rủi ro từ sớm thay vì chờ sự cố xảy ra mới xử lý. Mọi phương án đều phải được lên kế hoạch kỹ lưỡng, giữ trạng thái cảnh giác cao nhất trước mỗi tình huống.

Từ đặc thù ấy, nữ Thượng úy đưa ra một hình ảnh ví von rất đời. Chị gọi mình và đồng đội là "những chiếc ô". "Khi trời đẹp, chẳng ai để ý đến chiếc ô. Nhưng khi trời bất ngờ đổ mưa, ai cũng thấy vui khi có sự xuất hiện của chúng tôi", Yến Chi chia sẻ.

Đan xen với lời kể là hình ảnh các nữ chiến sĩ cảnh vệ mặc vest tối màu, đeo tai nghe nghiệp vụ. Họ đi sát cạnh lãnh đạo giữa dòng người đông đúc, hoặc đứng lặng lẽ chốt giữ hai bên cửa sảnh lớn tại các kỳ đại hội. Ánh mắt quét nhanh qua từng khoảng trống, gương mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản. Trở lại khoảng sân đầy nắng, Yến Chi hướng tay về phía chiếc xe bọc thép phía sau, gọi khối sắt thép ấy là "người đồng đội tin cậy", luôn sẵn sàng ứng cứu mỗi khi cần.

Nửa sau đoạn video mang đến một diện mạo khác của nữ sĩ quan Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Rời bộ quân phục xanh, chị khoác lên mình bộ vest tối màu, thắt cà vạt xanh dương, đeo thẻ công tác trước ngực và đứng ngay phía trước Nhà Quốc hội. Trên nền tiếng xe cộ ngoài phố, câu chuyện mở rộng sang mảng hợp tác quốc tế, phần việc diễn ra thường nhật tại đơn vị.

Khung hình nối tiếp ghi lại cảnh Yến Chi cùng đồng đội chăm chú rà soát tài liệu, trao đổi nghiệp vụ ngay tại sảnh hội nghị. Theo lời chị, các chương trình huấn luyện chung và trao đổi chuyên môn với cơ quan thực thi pháp luật nhiều nước giúp cán bộ K01 trau dồi thêm tay nghề. Qua đó, hai phía bồi đắp niềm tin, xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững để cùng ứng phó với những thách thức an ninh chung.

Với Yến Chi, đứng trong hàng ngũ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vừa là trách nhiệm nặng vai, vừa là niềm tự hào lớn. Chị nhắc tới sự gắn kết của tập thể K01 phía sau mỗi chuyến công tác bình an hay mỗi sự kiện diễn ra trọn vẹn. Sự bình yên ấy chưa bao giờ đến từ may mắn. Nó được tạo nên bằng những bản kế hoạch chi tiết và sự tận tụy âm thầm của từng cán bộ, chiến sĩ.

Điều đọng lại lâu nhất nằm ở phần cuối, khi nữ Thượng úy nhắc lại một câu tâm niệm trong nghề. "Lời khen lớn nhất đối với người làm công tác cảnh vệ là khi không ai nhận ra sự hiện diện của chúng tôi trong suốt nhiệm vụ. Bởi điều đó có nghĩa là mọi thứ đều an toàn, và mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát", chị nói.

Dứt lời, Yến Chi mỉm cười vẫy tay chào ống kính, hẹn gặp lại người xem rồi bảo mình phải quay lại với nhiệm vụ. Nhạc nền dần chậm lại. Không còn lời thoại. Nữ sĩ quan trẻ đứng lặng giây lát trước tòa Nhà Quốc hội, gió khẽ thổi qua mái tóc ngắn. Chị quay người bước đi, hướng tầm mắt về phía Quảng trường Ba Đình rộng mở, nơi Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên trang nghiêm phía xa.