Trong 25 năm tồn tại và phát triển, giải đấu chứng kiến rất nhiều thầy giáo, huấn luyện viên lãnh trách nhiệm dẫn dắt đội bóng. Họ trở thành những nhân vật quen thuộc bên cạnh các cầu thủ.

Nhưng các HLV hay lãnh đạo đội là nữ thì thật sự rất hiếm. Chính vì thế, họ trở thành những điểm nhấn đặc biệt tại giải.

Khi những "bóng hồng" cầm quân

Mùa giải năm nay cũng ghi nhận nhiều trường được dẫn dắt bởi các lãnh đạo đội và HLV nữ. Đặc biệt, THPT Galileo là một trong số ít đội bóng mà cả hai vị trí nói trên đều thuộc về những “bóng hồng”.

Với cô Lê Minh Thư, hiệu phó và là lãnh đạo đội của trường THPT Galileo, giải đấu đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sân chơi bổ ích để các em có cơ hội trải nghiệm, tập luyện và nâng cao tinh thần đoàn kết.

Cô Lê Minh Thư theo dõi trận đấu từ đường pitch

Sau 3 năm đồng hành cùng đội, theo cô Lê Minh Thư, năm nay là mùa giải đầu tiên mà THPT Galileo ghi dấu ấn vượt kỳ vọng, đồng thời vị lãnh đội này bày tỏ mong muốn được tiếp tục chứng kiến các học trò thi đấu thăng hoa và tiến xa nhất có thể.

Còn với HLV Nguyễn Thị Hoa, giáo viên giáo dục thể chất của THPT Galileo, đây là sân chơi rất ý nghĩa và bổ ích dành cho học sinh THPT. Giải đấu không chỉ tạo cơ hội để các em thể hiện năng lực, niềm đam mê thể thao mà còn giúp rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và ý chí vượt khó.

HLV Nguyễn Thị Hoa của trường THPT Galileo

Cô Hoa cho biết, đây cũng là cơ hội để học sinh được giao lưu, học hỏi và lưu giữ những trải nghiệm đẹp của tuổi học trò.

Dù mới gắn bó cùng đội bóng tham dự giải năm đầu tiên, tuy nhiên cô nổi bật bởi chuyên môn vững vàng cùng nhiệt huyết cháy bỏng bên đường pitch.

Chia sẻ với phóng viên, cô Hoa cho biết: “Tôi cảm thấy rất hào hứng nhưng cũng có không ít áp lực. Đây là một trải nghiệm mới, giúp tôi có cơ hội hiểu hơn về các học trò, cùng các em rèn luyện, trưởng thành và chinh phục những thử thách mới

Bản thân tôi mong các em thi đấu với tinh thần đoàn kết, tự tin, kỷ luật và quyết tâm. Kết quả rất quan trọng, nhưng tôi cũng kỳ vọng các em biết nỗ lực hết mình, chơi đẹp và trưởng thành hơn qua từng trận đấu”.

Vẻ đẹp từ sự nhiệt huyết và cảm xúc

Cũng là một “bóng hồng” bên đường pitch, nhưng cô Mai Thúy Quỳnh, Bí thư Đoàn trường đồng thời là lãnh đạo đội của THPT Hoàng Mai, lại nổi bật với sự nhiệt huyết cùng những cảm xúc qua từng đường bóng.

Cô Mai Thúy Quỳnh (ngoài cùng bên phải) chung vui cùng các học trò sau khi THPT Hoàng Mai đánh bại THPT Đông Kinh 4-1

Ở cô Quỳnh, người ta thấy được một nguồn năng lượng tích cực gần như vô tận, thông qua những lời cổ vũ, động viên không ngừng, tiếp thêm động lực to lớn cho các cầu thủ của THPT Hoàng Mai.

“Trong lần đầu tiên đồng hành cùng đội, tôi đã trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc, thực sự rất tuyệt vời khi được chứng kiến sức mạnh của các em và tinh thần tập thể của Hoàng Mai”, cô Quỳnh chia sẻ.

Tiếp nối truyền thống đáng tự hào

Ngược dòng thời gian trở về quá khứ, giải đấu từng chứng kiến cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Minh Nguyệt dẫn dắt đội bóng trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Minh Nguyệt trong một lần dẫn dắt THPT Chuyên Ngoại ngữ tham dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội (Ảnh: Thuần Thư)

Một năm sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Minh Nguyệt chuyển sang công tác giảng dạy giáo dục thể chất tại THPT Chuyên Ngoại ngữ và được tín nhiệm dẫn dắt đội bóng nhà trường dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội.

Mùa giải 2020, cựu tiền đạo tuyển nữ Việt Nam đưa đội nhà vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên ở mùa 2022, khi phải chung bảng với các đối thủ mạnh, bao gồm THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) - đội sau đó vô địch, cô trò Minh Nguyệt dừng bước từ vòng bảng.

Từ quá khứ đến hiện tại, những huấn luyện viên và lãnh đạo đội nữ đã trở thành một phần bản sắc của giải đấu, góp phần khiến sân chơi bóng đá học sinh trở nên trọn vẹn hơn, giàu tính nhân văn và tạo nên những gam màu độc đáo trong hành trình phát triển.