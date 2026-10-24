Chuyển nhầm 200.000.000 đồng vào tài khoản người lạ, anh Lê Tuấn Vũ ở Phú Thọ tìm đến công an

Ngày 22/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an xã Tu Vũ vừa hỗ trợ người dân nhận lại 200.000.000 đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, sáng 17/106, Công an xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận đơn trình báo của anh Lê Tuấn Vũ, trú tại thôn 20 Hoàng Xá, xã Tu Vũ, về việc chuyển nhầm số tiền 200.000.000 đồng của công ty V.Q vào tài khoản ngân hàng của người khác do sơ suất trong quá trình giao dịch.

Công an xã Tu Vũ hỗ trợ người dân nhận lại 200.000.000 đồng chuyển nhầm - Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tu Vũ khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp tra soát thông tin giao dịch nhằm xác định chủ tài khoản nhận tiền. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là chị Đinh Thị Nguyệt Minh, trú tại xã Cự Đồng, tỉnh Phú Thọ.

Công an xã Tu Vũ chủ động liên hệ, mời chị Đinh Thị Nguyệt Minh đến trụ sở để phối hợp giải quyết vụ việc. Sau khi được cán bộ Công an giải thích rõ sự việc và hướng dẫn các thủ tục cần thiết, chị Minh đã tự nguyện phối hợp, thực hiện chuyển trả toàn bộ số tiền 200.000.000 đồng vào tài khoản của công ty V.Q. dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an.

Nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm, anh Lê Tuấn Vũ bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tu Vũ vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, anh cũng trân trọng cảm ơn chị Đinh Thị Nguyệt Minh vì sự trung thực, tự nguyện hoàn trả số tiền lớn mà mình nhận được.

Việc nhanh chóng xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tu Vũ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bên cạnh đó, hành động tự nguyện hoàn trả số tiền chuyển nhầm của chị Đinh Thị Nguyệt Minh là nghĩa cử đẹp, thể hiện sự trung thực, ý thức trách nhiệm và tinh thần tôn trọng tài sản của người khác.

Qua vụ việc, người dân được khuyến cáo cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng trước khi xác nhận chuyển khoản. Trường hợp chuyển nhầm hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc, nên liên hệ ngân hàng và cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết, tránh những rủi ro không đáng có.