Chuyển nhầm 100.000.000 đồng vào tài khoản anh Huỳnh Thanh Nhật, chị Trần Thị Phương Lan SN 1986 nhận kết quả bất ngờ chỉ sau một ngày

Ngày 6/11, Công an xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng thông tin về việc đơn vị vừa hỗ trợ một người dân nhận lại 100.000.000 đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người khác.

Trước đó, ngày 5/11, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng, chị Trần Thị Phương Lan (SN 1986, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) sơ suất chuyển nhầm 100.000.000 đồng vào tài khoản của một người không quen biết. Ngay khi phát hiện sự việc, chị Lan đã đến Công an xã Tân Hội trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm lại số tiền chuyển nhầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Hội đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản nhận tiền là anh Huỳnh Thanh Nhật, cư trú trên địa bàn xã.

Chị Lan và anh Nhật tại Công an xã Tân Hội để làm thủ tục nhận lại tiền - Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Công an xã đã liên hệ, thông báo sự việc và phối hợp với anh Nhật kiểm tra, đối chiếu giao dịch chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Sau khi xác nhận có khoản tiền 100.000.000 đồng do người khác chuyển nhầm, anh Nhật đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an, tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển.

Sáng 6/11, dưới sự chứng kiến của Công an xã Tân Hội, anh Huỳnh Thanh Nhật hoàn tất việc chuyển trả 100.000.000 đồng cho chị Trần Thị Phương Lan.

Nhận lại đầy đủ số tiền, chị Lan bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Hội đã kịp thời hỗ trợ, đồng thời trân trọng hành động trung thực, có trách nhiệm của anh Nhật.

Thư cảm ơn của chị Trần Thị Phương Lan - Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Việc anh Huỳnh Thanh Nhật chủ động phối hợp hoàn trả số tiền chuyển nhầm không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trung thực của người dân mà còn góp phần lan tỏa những việc làm tốt đẹp trong cộng đồng. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của Công an xã Tân Hội đã giúp người dân giải quyết sự việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Công an khuyến cáo cách xử lý khi chuyển khoản nhầm hoặc nhận tiền từ người lạ

Từ vụ việc trên, Công an xã Tân Hội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên ngân hàng và thông tin người thụ hưởng trước khi xác nhận giao dịch chuyển tiền, đặc biệt đối với những khoản tiền có giá trị lớn.

Nếu không may chuyển khoản nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị tra soát giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan công an khi cần thiết để được hướng dẫn, hỗ trợ theo quy định.

Đối với trường hợp bất ngờ nhận được tiền chuyển vào tài khoản mà không rõ nguồn gốc, người dân cần chủ động kiểm tra, liên hệ ngân hàng để xác minh và tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền không thuộc sở hữu của mình. Khi xác định đây là khoản tiền người khác chuyển nhầm, người nhận có trách nhiệm hoàn trả hoặc phối hợp với ngân hàng thực hiện việc hoàn trả theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng lưu ý người dân cần cảnh giác trước những yêu cầu chuyển trả tiền vào tài khoản lạ khi chưa xác minh rõ thông tin, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Vụ việc tại xã Tân Hội không chỉ giúp người chuyển nhầm nhận lại đầy đủ tài sản mà còn cho thấy ý nghĩa của sự trung thực, tinh thần trách nhiệm và việc chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khi phát sinh những giao dịch ngân hàng ngoài ý muốn.