Chuyển nhầm 1 tỷ đồng vào tài khoản người cùng tên, người đàn ông được công an hỗ trợ nhận lại tiền

Ngày 27/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Láng vừa hỗ trợ một người dân nhận lại 1 tỷ đồng do chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Trước đó, sáng 26/10, anh N.A.T (trú tại Hà Nội) trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm 1 tỷ đồng vào tài khoản của một người có cùng tên.

Phát hiện sự việc, anh T lập tức liên hệ với ngân hàng để tìm cách thu hồi số tiền. Tuy nhiên, do chưa thể kết nối được với chủ tài khoản nhận tiền, anh đã đến Công an phường Láng trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Láng đã khẩn trương xác minh, làm rõ danh tính chủ tài khoản nhận tiền và chủ động liên hệ để phối hợp giải quyết.

Qua trao đổi, lực lượng công an đã vận động, hướng dẫn người nhận nhầm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Nhờ đó, anh T đã nhận lại nguyên vẹn số tiền 1 tỷ đồng.

Cùng ngày, anh N.A.T đã gửi thư cảm ơn Công an phường Láng, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và kịp thời hỗ trợ người dân của cán bộ, chiến sĩ công an.

Việc nhanh chóng hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển nhầm không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân của lực lượng công an cơ sở.