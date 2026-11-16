Chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của người đã mất, làm thế nào để lấy lại?

Ngày 9/11, anh Tám, sinh năm 1995, trú tại xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ, đến Công an xã trình báo việc chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng vào tài khoản một người ở xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Đào Xá khẩn trương xác minh thông tin giao dịch, đồng thời phối hợp với Công an xã Xuân Lương và các cơ quan ngân hàng để liên hệ gia đình chủ tài khoản. Qua xác minh, chủ tài khoản đã qua đời nên việc hoàn trả không thể thực hiện trực tiếp với người nhận tiền.

Anh Nguyễn Văn Tám vừa nhận lại 1,4 tỷ đồng chuyển nhầm cho một người đã mất ở tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Công an hai xã hỗ trợ liên hệ gia đình người đã mất, xác định những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và hướng dẫn gia đình thống nhất ủy quyền cho một thành viên thực hiện thủ tục chuyển trả. Sau khi các bên hoàn tất thủ tục cần thiết, ngày 13/11, anh Tám nhận lại đầy đủ 1,4 tỷ đồng.

Trong thư cảm ơn gửi Công an xã Đào Xá, anh Tám cho biết số tiền trên rất lớn đối với gia đình, khiến anh “vô cùng lo lắng và hoang mang”. Khi gặp khó khăn, anh tìm đến công an nhờ hỗ trợ và được cán bộ hướng dẫn, phối hợp liên hệ với gia đình chủ tài khoản.

Thư cảm ơn của anh Tám. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Anh bày tỏ sự biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, kiên trì và sự tận tình của lực lượng công an; đồng thời cho biết sự việc giúp anh thêm tin tưởng vào lực lượng Công an nhân dân.

Vụ việc cho thấy khi phát hiện chuyển khoản nhầm, người chuyển nên sớm liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, kết nối với người nhận tiền. Nếu chủ tài khoản đã qua đời, việc hoàn trả cần có sự thống nhất của những người thừa kế và được thực hiện theo các thủ tục cần thiết.