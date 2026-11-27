Phiên livestream do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bảo Thắng chủ trì, phối hợp cùng Hợp tác xã Bưởi Múc và các nhà vườn địa phương tổ chức. Ảnh: Thanh Nga

Ít ai biết rằng, loại quả đặc sản đang mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân thôn Múc, xã Bảo Thắng lại có hành trình bén rễ từ một vùng quê khác. Hơn 40 năm trước, giống bưởi từ Hưng Yên được đưa lên trồng trên đất ven sông Hồng. Qua nhiều mùa vụ thích nghi và phát triển, cây bưởi không chỉ trở thành cây trồng quen thuộc mà còn tạo dựng được thương hiệu riêng cho vùng đất này.

TỪ VƯỜN BƯỞI TRUYỀN THỐNG ĐẾN SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Qua nhiều năm canh tác, bưởi Múc dần hình thành những đặc điểm riêng với quả to, vỏ và cùi mỏng, tép ráo, mọng nước, vị ngọt thanh. Chất lượng sản phẩm không chỉ đến từ lợi thế tự nhiên mà còn là kết quả của quá trình tích lũy kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật chăm sóc của người trồng.

Từ sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu phục vụ nhu cầu trong vùng, người dân thôn Múc đã từng bước chuyển sang phát triển sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng và xây dựng thương hiệu. Năm 2017, bưởi Múc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, sau đó được công nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đây là những nền tảng quan trọng giúp đặc sản địa phương nâng cao khả năng nhận diện và tiếp cận thị trường.

Để duy trì chất lượng quả, người trồng bưởi ngày càng chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào từng công đoạn sản xuất. Từ bón phân, điều tiết nước đến phòng trừ sâu bệnh đều được thực hiện theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm hoặc điều kiện thời tiết.

Gia đình anh Nguyễn Văn Tiến ở thôn Múc hiện có 120 cây bưởi đang cho thu hoạch. Theo anh Tiến, muốn có quả ngon, mẫu mã đẹp và chất lượng ổn định, người trồng phải nắm chắc đặc tính sinh trưởng của cây để chăm sóc đúng thời điểm. Đáng chú ý, gia đình đã sử dụng bẫy dẫn dụ ruồi đục quả thay thế một phần biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vừa giảm chi phí sản xuất, vừa hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nông sản.

Những vườn bưởi xanh tốt, trĩu quả ở thôn Múc, xã Bảo Thắng.

Với sản lượng gần 10.000 quả mỗi năm, giá bán tại vườn từ 10.000 - 20.000 đồng/quả, vườn bưởi mang lại cho gia đình anh nguồn thu khoảng 150 - 170 triệu đồng. Hiệu quả kinh tế này cho thấy tiềm năng của mô hình canh tác cây ăn quả đặc sản khi được đầu tư đúng kỹ thuật và khai thác phù hợp lợi thế địa phương.

Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao hiệu quả sản xuất của từng hộ, người trồng bưởi Múc còn từng bước thay đổi tư duy phát triển kinh tế thông qua liên kết. Hợp tác xã bưởi Múc ra đời, tập hợp 8 thành viên với vùng trồng khoảng 15 ha, tạo điều kiện để các hộ chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất quy trình và nâng cao trách nhiệm trong xây dựng thương hiệu chung.

Sản phẩm đưa ra thị trường được gắn nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc và tem OCOP. Việc minh bạch thông tin sản phẩm không chỉ giúp người tiêu dùng nhận diện hàng hóa chính hiệu mà còn tạo cơ sở để nâng cao niềm tin, từng bước xây dựng thị trường tiêu thụ ổn định.

KHI NGƯỜI NÔNG DÂN ĐƯA NÔNG SẢN LÊN KHÔNG GIAN SỐ

Nếu ứng dụng khoa học kỹ thuật giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất thì chuyển đổi số đang mở thêm hướng đi cho bưởi Múc trong tiếp cận thị trường. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào thương lái và khách hàng quen thuộc, người trồng bưởi đã bắt đầu tận dụng các nền tảng trực tuyến để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm.

Mới đây, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bảo Thắng phối hợp với Hợp tác xã bưởi Múc tổ chức livestream quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm ngay tại nhà vườn, với chủ đề “Bưởi Múc Bảo Thắng - Kết nối số, lan tỏa giá trị nông sản”.

Buổi livestream quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm ngay tại vườn trồng bưởi Múc. Ảnh: Lưu Hòa

Điểm mới của hoạt động này là người nông dân trực tiếp tham gia giới thiệu sản phẩm do mình sản xuất. Ngay giữa vườn bưởi, những câu chuyện về nguồn gốc giống cây, quy trình chăm sóc, thời điểm thu hoạch và đặc điểm chất lượng được truyền tải đến khách hàng thông qua hình thức livestream. Bên cạnh bưởi tươi, các sản phẩm chế biến như trà bưởi cũng được giới thiệu, mở thêm hướng đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng giá trị nông sản.

Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua lượng đơn hàng ngay trong phiên bán trực tuyến. Chỉ trong một buổi sáng livestream, hơn 1.000 quả bưởi cùng 50 kg trà bưởi đã được khách hàng đặt mua thành công.

Kết quả này cho thấy khi biết khai thác các nền tảng số, nông sản địa phương có thể tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn, giảm bớt giới hạn về khoảng cách địa lý và tạo thêm cơ hội tiêu thụ trực tiếp.

Chị Lưu Nguyệt Anh, Giám đốc Hợp tác xã bưởi Múc chia sẻ, ban đầu người dân còn nhiều bỡ ngỡ với hình thức bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, khi trực tiếp tham gia phiên livestream cùng ê-kíp của xã, các thành viên hợp tác xã rất phấn khởi bởi sản phẩm được giới thiệu rộng rãi hơn, có cơ hội tiếp cận khách hàng trên nhiều địa phương.

Theo lãnh đạo UBND xã Bảo Thắng, ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quảng bá và tiêu thụ nông sản là hướng đi thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay. Địa phương sẽ tiếp tục đồng hành với các hợp tác xã, hộ sản xuất và cơ quan chuyên môn để nâng cao hiệu quả quảng bá, mở rộng thị trường, từng bước đưa thương hiệu nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại giúp bưởi Múc quảng bá thương hiệu, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường

Theo định hướng phát triển nông nghiệp năm 2026, xã Bảo Thắng duy trì hơn 200 ha cây ăn quả đặc sản, trong đó bưởi Múc tiếp tục là một trong những sản phẩm có thế mạnh, đã được công nhận OCOP 3 sao.

Tuy nhiên, chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản không chỉ dừng lại ở những phiên livestream hay số lượng đơn hàng được chốt trong một buổi bán hàng. Để tạo dựng thị trường bền vững, địa phương và người sản xuất cần tiếp tục duy trì chất lượng đồng đều qua các vụ, bảo đảm vùng nguyên liệu, phát huy vai trò liên kết của hợp tác xã, đồng thời chuẩn hóa khâu đóng gói, bảo quản và xây dựng các kênh tiêu thụ thường xuyên.