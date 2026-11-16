Chuyên nghiệp hoá hướng dẫn viên du lịch

Trong hành trình khám phá của du khách, thông qua thuyết minh, HDVDL giúp du khách hiểu được chiều sâu văn hóa, lịch sử của mỗi địa danh. Chị Nguyễn Thị Hoa, du khách đến từ thành phố Hải Phòng chia sẻ: “Tôi đã từng đi tham quan nhiều ngôi chùa trên cả nước. Khi đến chùa Tam Thanh, nếu chỉ thắp hương, vãn cảnh thì có lẽ cảm nhận cũng giống nhiều nơi khác. Nhờ có HDVDL giới thiệu cặn kẽ về lịch sử hình thành nơi đây, tôi mới thực sự cảm nhận được nét độc đáo của di tích cũng như chiều sâu văn hóa con người xứ Lạng”.

Hướng dẫn viên du lịch tại điểm Bảo tàng tỉnh giới thiệu ý nghĩa các tư liệu, hiện vật cho cán bộ, viên chức các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh

Không chỉ tại các điểm di tích tâm linh, văn hóa ở khu vực trung tâm, vai trò của HDVDL càng thể hiện rõ tại những tuyến du lịch mạo hiểm, khám phá tự nhiên.

Anh Đinh Văn Hồng, HDVDL nội địa giàu kinh nghiệm dẫn tour tại Mẫu Sơn cho biết: “Trước mỗi hành trình hướng dẫn du khách trải nghiệm, nhất là những tour mạo hiểm, tôi phải tìm hiểu trước các thông tin để đảm bảo phục vụ du khách chu đáo, an toàn Tôi thường đưa khách lên một đường và về bằng một con đường khác để đảm bảo sức khỏe cho khách và giúp họ khám phá được hết vẻ đẹp của Núi Cha. Nếu tự tổ chức đi thì du khách không thạo đường và thường không lên được đến đỉnh núi.”

Từ những điểm đến tâm linh ở khu vực trung tâm đến các tuyến du lịch mạo hiểm, thực tế đều khẳng định HDVDL chính là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng trải nghiệm của du khách.

Toàn tỉnh hiện có 420 di tích trong danh mục kiểm kê, trong đó 145 di tích đã được xếp hạng và 55 điểm du lịch cấp tỉnh. Quy mô điểm đến rộng lớn cùng dòng khách tăng nhanh đòi hỏi đội ngũ HDVDL phải phát triển tương xứng cả về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cho biết: Thời gian qua, sở luôn quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực HDVDL thông qua việc duy trì các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu và chuẩn hóa hệ thống nội dung thuyết minh tại các khu, điểm du lịch. Cùng với đó, ngành cũng chú trọng tổ chức các kỳ kiểm tra nghiệp vụ, hội thi tay nghề nhằm tạo môi trường giao lưu, khơi dậy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, từng bước xây dựng đội ngũ HDV chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các hướng dẫn viên du lịch tại điểm tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức, kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức năm 2026

Từ năm 2021 đến nay, trung bình mỗi năm Sở VHTT&DL tổ chức từ 1 - 3 lớp tập huấn nghiệp vụ và duy trì các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Song song với công tác đào tạo, nhiều cuộc thi dành cho các HDVDL đã được tổ chức thành công, tiêu biểu như: Hội thi HDVDL giỏi Việt Bắc (năm 2019), Hội thi HDVDL giỏi tỉnh Lạng Sơn (năm 2022) và Hội thi tuyên truyền, hướng dẫn du lịch năm 2023 với thông điệp “Mỗi người dân Lạng Sơn là một hướng dẫn viên du lịch, là một đại sứ du lịch”.

Đến nay toàn tỉnh có 211 HDVDL được cấp thẻ hành nghề, gồm: 99 thẻ quốc tế, 19 thẻ nội địa và 93 thẻ tại điểm.

Cùng với những nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ HDVDL của ngành chức năng, ý thức tự trau dồi chuyên môn của từng cá nhân làm nghề ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Anh Dương Công Trọng, HDVDL tại Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn chia sẻ: “Thời gian qua, tôi luôn chú trọng dành thời gian thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do tỉnh, địa phương tổ chức. Đặc biệt, năm 2023 tham gia Hội thi tuyên truyền, hướng dẫn du lịch do Sở VHTT&DL tổ chức đã giúp bản thân tôi tích lũy thêm nhiều kiến thức thực tế và kỹ năng xử lý tình huống. Qua đó, tôi tự tin hơn khi giới thiệu bản sắc văn hóa Tày ở Quỳnh Sơn đến du khách bốn phương”.

Đồng hành cùng cơ quan quản lý, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn cũng chủ động đầu tư nâng chất lượng đội ngũ HDVDL và trang thiết bị tác nghiệp. Ông Lý Xuân Thạch, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Thanh Vũ cho biết: “Doanh nghiệp hiện có 3 HDVDL quốc tế. Chúng tôi luôn tạo điều kiện tối đa để anh em tham gia các lớp bồi dưỡng, hội thi do Sở VHTT&DL, Hiệp hội Du lịch tỉnh và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức. Đồng thời, công ty cũng trang bị đầy đủ máy chiếu, loa đài, mic không dây, loa cầm tay... để hỗ trợ tốt nhất cho công tác thuyết minh tại điểm”.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, đến nay toàn tỉnh đã có 211 HDVDL được cấp thẻ hành nghề (gồm 99 thẻ quốc tế, 19 thẻ nội địa và 93 thẻ tại điểm). Đội ngũ này ngày càng bản lĩnh, say mê nghề nghiệp và chủ động tiếp cận tri thức mới để khẳng định năng lực.

Khi chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên ngày càng được nâng lên, trải nghiệm của du khách tại các khu, điểm du lịch cũng ngày một tốt hơn, qua đó, tạo ấn tượng tốt với du khách, góp phần thu hút đông du khách đến với Lạng Sơn. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đón trên 4,6 triệu lượt khách (tăng 23% so với cùng kỳ), mang về tổng thu ước đạt 4.275 tỷ đồng (tăng 19,9%).

Thời gian tới, cùng với việc đầu tư hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm, việc tiếp tục chuẩn hóa, nâng tầm đội ngũ HDVDL sẽ là yếu tố quan trọng giúp Lạng Sơn khai thác hiệu quả kho tàng di sản, từng bước khẳng định thương hiệu điểm đến chuyên nghiệp, hấp dẫn và thân thiện trên bản đồ du lịch cả nước.