Chuyên Mỹ tìm hướng nâng tầm du lịch làng nghề, kết nối thị trường khách

Khơi dậy giá trị làng nghề từ những trải nghiệm thực tế

Ngày 16/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã phối hợp với xã Chuyên Mỹ tổ chức chương trình khảo sát và hội nghị “Nâng cấp chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch của xã Chuyên Mỹ với các DN lữ hành trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2026”.

Trước hội nghị, đoàn chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành và đại diện các cơ quan báo chí đã khảo sát làng cổ Cựu, Lễ hội Vinh danh Làng nghề lần thứ hai và Tuần Văn hóa, du lịch, thương mại làng nghề xã Chuyên Mỹ năm 2026, Trung tâm giới thiệu và Trưng bày sản phẩm làng nghề thôn Chuôn Thượng, gia đình nghệ nhân khảm trai tiêu biểu thôn Ngọ, trang trại rau sạch nhà ông Đắc Hải và khu homestay thôn Ngọ

Hội nghị “Nâng cấp chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch của xã Chuyên Mỹ với các DN lữ hành trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2026”.

Chuyến khảo sát mở ra những góc nhìn thực tế về tiềm năng, khả năng kết nối và những điểm nghẽn cần tháo gỡ để Chuyên Mỹ trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá phía Nam Thủ đô.

Ông Phan Huy Cường, Trưởng phòng Lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, du lịch Thủ đô đang chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên sẵn có sang phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, lấy văn hóa, di sản, làng nghề, ẩm thực và sức sáng tạo làm nền tảng, gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững. Định hướng này được cụ thể hóa tại Chương trình số 20-CTr/TU ngày 9/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Cường, Chuyên Mỹ có lợi thế về làng nghề truyền thống, đội ngũ nghệ nhân cùng hệ thống di sản văn hóa đặc sắc. Tuy nhiên, sự liên kết giữa nghệ nhân, cơ sở sản xuất, đơn vị cung ứng dịch vụ và doanh nghiệp lữ hành chưa thường xuyên, các sản phẩm chưa hình thành chuỗi khai thác ổn định.

Ông đề nghị các chuyên gia, doanh nghiệp tập trung đánh giá sức hấp dẫn của làng nghề khảm trai, sơn mài, làng cổ Cựu; đề xuất chương trình tham quan, trải nghiệm phù hợp từng phân khúc khách, đồng thời hoàn thiện điều kiện đón tiếp, dịch vụ ăn uống, mua sắm và kết nối thị trường.

Các đại biểu khảo sát tại Trung tâm giới thiệu và Trưng bày sản phẩm làng nghề thôn Chuôn Thượng.

“Thông qua chương trình khảo sát thực tế và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, tôi mong muốn các bên cùng xác định được những hướng hợp tác thiết thực, tạo cơ sở để hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước đưa chương trình du lịch Chuyên Mỹ tiếp cận thị trường”, ông Cường chia sẻ.

Giới thiệu tiềm năng địa phương, bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ cho biết, Chuyên Mỹ hiện có 3 điểm du lịch được UBND thành phố Hà Nội công nhận, gồm làng nghề khảm trai - sơn mài Chuyên Mỹ, làng nghề may Vân Từ và làng nghề giày da Phú Yên. Địa phương có 18/35 làng nghề được công nhận, cùng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh gắn bó với nghề truyền thống.

Toàn xã hiện có 44 nghệ nhân được công nhận, trong đó có 12 Nghệ nhân ưu tú, 29 Nghệ nhân Việt Nam. Đây là lực lượng nòng cốt trong bảo tồn kỹ thuật, bí quyết nghề, truyền dạy cho thế hệ trẻ và tham gia các hoạt động du lịch trải nghiệm. Mỗi nghệ nhân, mỗi cơ sở sản xuất, mỗi sản phẩm đều có thể trở thành một câu chuyện hấp dẫn, tạo chiều sâu và bản sắc cho điểm đến.

Không chỉ có làng nghề, Chuyên Mỹ còn sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú với 85 di tích lịch sử, văn hóa và 24 lễ hội truyền thống. Đáng chú ý, làng cổ thôn Cựu hiện còn khoảng 40 ngôi nhà cổ mang dấu ấn kiến trúc giao thoa giữa truyền thống Việt Nam với phong cách phương Tây và Đông Dương. Không gian làng cổ có tiềm năng phát triển các hoạt động tham quan, tìm hiểu kiến trúc, khám phá đời sống làng quê và lưu trú cộng đồng.

Xây dựng thương hiệu riêng cho làng nghề Chuyên Mỹ

Hiến kế phát triển du lịch xã Chuyên Mỹ, Tiến sĩ Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội Lữ hành Việt Nam (Hiệp hội Du lịch Việt Nam), nhận định, Chuyên Mỹ cần phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, tạo điều kiện để du khách trực tiếp tham gia chế tác sản phẩm thủ công, tìm hiểu câu chuyện văn hóa, lịch sử làng nghề. Trong đó, làng Cựu với nghề may comple nổi tiếng có thể trở thành điểm nhấn hấp dẫn nếu kết nối được câu chuyện nghề với khu phố cổ Hà Nội.

Ông Phùng Quang Thắng cũng gợi ý, địa phương cần xây dựng trung tâm thông tin du lịch chuyên nghiệp, đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, phối hợp với doanh nghiệp lữ hành khảo sát, thiết kế tour, tuyến nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Góp ý về định hướng phát triển du lịch Chuyên Mỹ, ông Vũ Văn Tuyên, Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam nhận định, Chuyên Mỹ cần xây dựng thương hiệu du lịch riêng, định vị rõ những trải nghiệm đặc trưng và giá trị du khách nhận được sau hành trình. Đặc biệt, cần hình thành các không gian trải nghiệm, nơi du khách được nghệ nhân hướng dẫn, trực tiếp chế tác. Bên cạnh đó, Chuyên Mỹ cần mở rộng liên kết với du lịch nông nghiệp, nông thôn, phát triển mô hình “từ nông trại đến bàn ăn”, tổ chức các lớp học nấu ăn kết hợp tham quan làng nghề, qua đó đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Chuyên Mỹ hiện có 3 điểm du lịch được UBND thành phố Hà Nội công nhận, gồm làng nghề khảm trai - sơn mài Chuyên Mỹ, làng nghề may Vân Từ và làng nghề giày da Phú Yên

Ở góc độ phát triển thị trường, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng, Chuyên Mỹ đang có sự thay đổi tích cực về cảnh quan làng quê, song muốn phát triển bền vững phải đặt lợi ích của cộng đồng dân cư ở vị trí trung tâm. Tuy nhiên muốn phát triển du lịch làng nghề cần “bán trải nghiệm hơn bán sản phẩm”, bởi cảm xúc và sự tham gia trực tiếp của du khách mới là yếu tố tạo khác biệt cho du lịch làng nghề.

Theo ông, việc nghiên cứu nhu cầu thị trường, nhất là khách quốc tế, cần được quan tâm. Các sản phẩm lưu niệm nên nhỏ gọn, mang hình ảnh đặc trưng của Việt Nam, Hà Nội, có tính nghệ thuật và thuận tiện vận chuyển. “Quan trọng nhất, cần làm sao để các hộ dân thu được lợi ích, nguồn lợi cho chính các hộ gia đình tham gia phục vụ du khách”, ông Đạt nhấn mạnh.