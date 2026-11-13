Chuyển một phần địa giới Phú Thọ về Hà Nội: Người dân có phải đổi lại giấy tờ?

Chiều 13/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại hội trường về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Chấm dứt tình trạng một vườn quốc gia hai địa giới hành chính cấp tỉnh

Tham gia thảo luận, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội) bày tỏ tán thành việc điều chỉnh 40,06km2 diện tích tự nhiên và 1.057 nhân khẩu thuộc tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội nhằm “chấm dứt tình trạng một vườn quốc gia hai địa giới hành chính cấp tỉnh, thống nhất quản lý lâm nghiệp với quản lý lãnh thổ”.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, dự thảo mới chỉ quy định mốc bàn giao hồ sơ thiết yếu trước ngày nghị quyết có hiệu lực, còn các việc còn lại, kể cả việc điều chỉnh quy hoạch lại chưa có thời hạn.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà. Ảnh: Như Ý.

Nêu bài học về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô năm 20008, nếu nghị quyết không ấn định thời gian, kế hoạch của địa phương rất dễ bị kéo dài, ông Đỗ Đức Hồng Hà cho rằng, nếu quy hoạch Thủ đô và quy hoạch tỉnh Phú Thọ chậm được điều chỉnh sẽ tạo độ vênh giữa quy hoạch với địa giới, gây khó cho quản lý xây dựng và thu hút đầu tư.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định giao UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với UBND TP Hà Nội lập danh mục đầy đủ các dự án, xác định rõ tính pháp lý, tiến độ, nghĩa vụ tài chính làm cơ sở bàn giao, công khai danh mục dự án, số hộ bị ảnh hưởng và bảo đảm áp dụng thống nhất, công bằng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Bày tỏ thống nhất về chủ trương, quan điểm điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (đoàn Phú Thọ) cho rằng, đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong tổ chức không gian phát triển vùng Thủ đô.

Đại biểu đề nghị, hai địa phương cần thống nhất quan điểm địa giới sau điều chỉnh phải đảm bảo rõ ràng, liên tục, thuận lợi trong quản lý, hạn chế tối đa việc chia cắt khu dân cư, đất công trình dự án đang triển khai, đồng thời không tạo ra bất hợp lý trong tổ chức và quản lý đơn vị hành chính.

Giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt

Về đảm bảo quyền lợi cho người dân, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh đề nghị hai địa phương tiếp tục phối hợp quan tâm giải quyết các trường hợp tồn tại từ trước liên quan đến việc mở rộng vườn quốc gia Ba Vì, tránh để tồn tại kéo dài sau khi điều chỉnh địa giới hành chính. Đại biểu cũng nêu, cần quan tâm giải quyết các vấn đề phát sinh về thủ tục hành chính, giấy tờ của người dân và việc thực hiện các chính sách liên quan.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh: Như Ý.

Đặc biệt, khi Hà Nội tiếp tục triển khai các dự án trên địa giới hành chính mới, theo đại biểu, cần quan tâm hỗ trợ nhân dân trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư…

Ngoài ra, ông Mạnh cũng đề nghị quan tâm, quy định các chế độ chính sách đang được hưởng từ tỉnh Phú Thọ sẽ được tiếp tục thực hiện đến hết thời gian thực hiện nghị quyết nếu Hà Nội không có, hoặc chính sách thấp hơn. Còn nếu Hà Nội có cùng chính sách hoặc chế độ cao hơn thì được hưởng chính sách mới của Hà Nội.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định, việc điều chỉnh địa giới không làm thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng, không đồng nghĩa với việc chuyển mục đích sử dụng đất. Các dự án đầu tư du lịch chỉ được triển khai nếu phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Như Ý.

Với 243 hộ dân gồm 1.057 người chuyển về xã Ba Vì, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới. Chính sách đối với đồng bào Mường, Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục không gián đoạn. Giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

Bộ trưởng nêu rõ, người dân sẽ được hưởng chính sách của thành phố Hà Nội; chính sách đang thực hiện có mức cao hơn thì tiếp tục được thực hiện đến hết thời gian hoặc khi cơ quan có thẩm quyền có quyết định chính sách thay thế.