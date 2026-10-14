Tác giả: Jose Silva, Philip Miele/Bách Việt Books-NXB Dân Trí

Bùng nổ bộ não với siêu phương pháp huấn luyện Silva

Phương pháp kiểm soát Tâm trí Silva dạy bạn sử dụng tâm trí tốt hơn và suy nghĩ hiệu quả hơn, đồng thời kích hoạt các vùng não thường hầu như không hoạt động. Thông qua các bài tập đơn giản, bạn có thể kích thích trí nhở và trực giác, học tốc hành và ngủ sáng tạo, giải quyết các vấn đề lớn nhỏ của cuộc sống hằng ngày.

Chuyện một bác sĩ kiểm soát chứng đau nửa đầu

Năm giây sau, cơn đau đầu quay lại còn tệ hơn. Tôi không từ bỏ, vì vậy tôi làm lại một chu trình nữa, cơn đau đầu đã biến mất trong khoảnh khắc, rồi nó quay trở lại.

Cho phép tôi nói ngoài lề một chút. Có lẽ bạn từng nghe người ta nói rằng thiền định là một điều tuyệt vời, nhưng bạn phải cẩn thận để không bị mê hoặc vì bạn làm việc đó quá nhiều. Việc thiền quá nhiều được cho là có thể dẫn đến sự tách biệt bản thân khỏi thế giới và những mối bận tâm không lành mạnh của bản thân. Điều này có đúng hay không, tôi không biết.

Người ta nhận xét như thế về các môn thiền định khác, không phải với kiểm soát tâm trí. Chúng tôi nhấn mạnh đến việc tham gia vào thế giới, không phải rút lui khỏi nó. Không phải là trốn tránh các vấn đề thực tế hoặc bỏ qua chúng, mà là đối mặt trực tiếp giải quyết chúng. Việc này làm bao nhiêu cũng là không thừa.

Quay trở lại việc tự chữa lành: Tiếp tục với bước một, có lẽ là không có điểm dừng ở đây. Hãy thực hành việc chữa lành trong trạng thái Beta, Alpha và Theta. Hãy sống cùng nó. Nếu bạn cảm thấy, trong ngày, mình đang trượt ra khỏi việc tự chữa lành thì hãy chụm ba ngón tay của bạn vào nhau để quay trở lại quỹ đạo ngay lập tức.

Rất nhiều trung tâm kiểm soát tâm trí của chúng tôi xuất bản các bản tin cho học viên đã tốt nghiệp. Đây là những chia sẻ của họ về những gì kiểm soát tâm trí đã giúp cho họ. Những câu chuyện về cách họ kiểm soát chứng đau đầu, hen suyễn, mệt mỏi và huyết áp cao,… quá nhiều để có thể kể hết.

Tâm trí có thể trở thành một bác sĩ vô hình. Ảnh: DFW.

Sau đây là một câu chuyện, tôi chọn nó bởi vì người viết là một bác sĩ.

Từ khi tôi khoảng 11 tuổi, tôi bắt đầu bị đau nửa đầu. Ban đầu chúng thi thoảng xuất hiện và có thể kiểm soát được. Nhưng khi tôi lớn lên, chúng trở nên tồi tệ hơn và cuối cùng tôi bị “đau đầu cụm” kéo dài ba hoặc bốn ngày, với khoảng thời gian chỉ hai ngày giữa các cơn đau. Một cơn đau nửa đầu toàn phát rất kinh hoàng… thường phát ra ở một nửa bên mặt và đầu. Tôi cảm thấy như thể mắt mình bị kéo ra khỏi hố mắt.

Cơn đau giống như siết chặt và dạ dày bị đảo lộn. Cơn đau đôi khi sẽ giảm bớt bằng một loại thuốc co mạch, phải dùng khi cơn đau bắt đầu tấn công tôi. Cơn đau dần dần tan đi, không có gì có thể làm dịu nó ngoại trừ thời gian. Tình trạng tệ đến mức tôi đã phải chuẩn bị chịu đựng cơn đau mỗi bốn giờ một lần và thậm chí sau đó cơn đau chỉ nhẹ bớt chứ không dứt hẳn.

Vì vậy tôi đã đến gặp một bác sĩ chuyên khoa về đau đầu. Anh ta đã tiến hành đủ các xét nghiệm để chắc rằng tôi không có bất cứ sự bất thường nào về thể chất hoặc thần kinh. Anh ta cho tôi lời khuyên và cách chữa trị. Chúng đều là những cách tôi đã đang thực hiện, và những cơn đau vẫn tiếp tục.

Một trong những bệnh nhân của tôi là học viên đã tốt nghiệp khoá học kiểm soát tâm trí, và trong khoảng một năm cô ấy đã kiên trì gợi ý tôi đi cùng cô ấy đến lớp học. Tôi luôn trả lời cô ấy rằng tôi không tin vào thứ vô lý đó. Rồi một ngày tôi gặp cô ấy, lúc đó là vào khoảng ngày thứ tư liên tiếp tôi bị đau đầu và tôi hẳn nhìn rất xanh xao. Cô ấy nói, “Không phải đã đến lúc anh cần học cách kiểm soát tâm trí sao? Có một khoá học mới bắt đầu vào tuần tới. Tại sao anh không đi với tôi?”

Tôi đăng ký khoá học và trung thành đi mỗi tối, chắc chắn là tôi đã không còn đau đầu trong tuần đó. Nhưng một tuần sau khi tôi kết thúc khoá học, tôi thức dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp. Đây là cơ hội để xem liệu lập trình của tôi có hoạt động hay không. Tôi thực hiện một lượt từ bước một và đến bước cuối…không đau đầu…cảm thấy thật tuyệt. Nó đúng là phép màu!

Năm giây sau, cơn đau đầu quay lại còn tệ hơn. Tôi không từ bỏ, vì vậy tôi làm lại một chu trình nữa, cơn đau đầu đã biến mất trong khoảnh khắc, rồi nó quay trở lại. Tôi phải thực hiện khoảng mười vòng, nhưng tôi tiếp tục thực hiện và không uống thuốc đau đầu. Tôi nói với bản thân rằng tôi sẽ làm được và cơn đau đầu cuối cùng cũng biến mất.

Tôi không bị đau đầu trong một thời gian. Khi nó quay lại, tôi phải thực hiện trong ba vòng cơn đau đầu mới thuyên giảm. Tôi hết đau đầu trong khoảng ba tháng sau đó, tôi thậm chí không cần dùng đến aspirin. Kể từ khi tôi dùng kiểm soát tâm trí, tôi đã không còn uống aspirin. Nó thật sự có hiệu quả!