Chuyển mạnh từ tư duy triển khai nhiệm vụ sang quản trị kết quả trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng

Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 57 thành phố; đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP, Trưởng BCĐ 57 Công an TP; Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 57 Công an TP; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các phòng nghiệp vụ Công an TP.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng chù trì tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng

Theo báo cáo của BCĐ 57 Trung ương, tính đến ngày 14-10, cả nước có 34/34 địa phương hoàn thành rà soát, kê khai 916 nhiệm vụ, gắn với 908 sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, 598 sản phẩm đang được nghiên cứu, triển khai; 98 sản phẩm đang trong giai đoạn thử nghiệm, thí điểm; 132 sản phẩm đã hoàn thành, nghiệm thu hoặc đưa vào ứng dụng; 59 sản phẩm có khả năng thương mại hóa; 12 sản phẩm đã hoặc đang được thương mại hóa và 9 sản phẩm đang được sử dụng, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu.

Về nguồn lực, đến ngày 24-9, tổng kinh phí phân bổ cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt hơn 25.470 tỷ đồng. Tổng kinh phí giải ngân đạt hơn 8.472 tỷ đồng, tương đương 33,3% dự toán đã phân bổ. Riêng lĩnh vực chuyển đổi số giải ngân hơn 2.732 tỷ đồng, đạt 23,2% kế hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ sau khi bàn giao vai trò cơ quan thường trực BCĐ 57 cho lực lượng Công an; đồng thời phân tích, thảo luận về cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm khoa học, công nghệ, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phát triển các nền tảng số và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP, Trưởng BCĐ 57 Công an TP; Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 57 Công an TP; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các phòng nghiệp vụ Công an TP

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 57 Trung ương nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy triển khai nhiệm vụ sang tư duy quản trị kết quả, lấy hiệu quả thực chất và giá trị mang lại cho người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Theo đó, cơ quan thường trực BCĐ 57 tại các địa phương phải phát huy vai trò tham mưu, điều phối; chủ động rà soát, đánh giá toàn diện từng nhiệm vụ, xác định rõ mục tiêu, tiến độ, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra. Quá trình tổ chức thực hiện cần khắc phục tình trạng triển khai dàn trải, thiếu trọng tâm, đầu tư nhưng hiệu quả ứng dụng chưa tương xứng với nguồn lực đã bỏ ra.

Đối với công tác quản lý nguồn lực, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu việc phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí phải bám sát yêu cầu thực tiễn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, tổ chức thực hiện và nguồn lực, không để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các địa phương cần chú trọng khả năng ứng dụng, nhân rộng và thương mại hóa sản phẩm khoa học, công nghệ; bảo đảm các kết quả nghiên cứu thực sự đi vào đời sống, phục vụ công tác quản lý, điều hành và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, hạn chế tối đa nguy cơ lãng phí nguồn lực đầu tư.

X.S