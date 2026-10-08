Chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; các hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh… Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu kết luận buổi làm việc.

Qua theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp cho thấy, các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Thông báo kết luận; chủ động phối hợp với doanh nghiệp để rà soát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đến nay, 126/126 ý kiến, kiến nghị đã được các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, trả lời, hướng dẫn hoặc đang tổ chức giải quyết; trong đó 76 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm (chiếm 60%), góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện vẫn còn 50 ý kiến, kiến nghị đang trong quá trình giải quyết (chiếm 40%).

Tại buổi làm việc, các hiệp hội, các doanh nghiệp đã nêu một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án và kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ. Các ý kiến chủ yếu liên quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và một số dự án phải thực hiện nhiều trình tự, thủ tục theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp; đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành trong phối hợp, tham mưu tháo gỡ khó khăn, qua đó đã giải quyết được khoảng 60% kiến nghị của doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Tài chính Phạm Kiều Vân báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.

Đối với 40% kiến nghị còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, phân nhóm theo từng lĩnh vực, gồm: Nhóm không thể giải quyết, nhóm chưa thể giải quyết ngay và nhóm có thể giải quyết; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp cụ thể để tập trung tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nêu ý kiến, kiến nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển; coi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cũng là việc của mình. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; nếu có sai sót phải khắc phục; những nội dung khó khăn, vượt thẩm quyền phải kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Đồng thời, tăng cường đối thoại, lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và đầu tư trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với chính quyền, cùng tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với các dự án tồn đọng, kéo dài; qua đó khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; chúc các doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.