Chuyển mạnh từ tư duy 'chờ nghiệm thu' sang 'tự nghiệm thu, tự chịu trách nhiệm' trong công tác PCCC

Thượng tá Ngô Văn Anh – Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC&CNCH; đại diện UBND các phường Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Hai Bà Trưng; cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Ngô Văn Anh – Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để các cơ sở chủ động nghiên cứu, nắm chắc và thực hiện đúng các quy định mới về PCCC và CNCH; chuyển mạnh từ tư duy “chờ nghiệm thu” sang “tự nghiệm thu, tự chịu trách nhiệm”, gắn với phương châm “Ba rõ” trong tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, đại diện Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 đã phổ biến các quy định pháp luật hiện hành; giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 347/2026/NĐ-CP so với Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; hướng dẫn việc tự nghiệm thu của cơ sở theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ và thông tin các chính sách về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Đại diện Đội CC&CNCH Khu vực số 9 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH và hướng dẫn thực hiện các quy định mới

Một trong những nội dung trọng tâm là hướng dẫn chủ cơ sở, người đứng đầu cơ sở thực hiện trách nhiệm duy trì các điều kiện an toàn PCCC; trình tự tự khắc phục vi phạm, tự chịu trách nhiệm và đưa cơ sở trở lại hoạt động theo quy định. Hội nghị cũng làm rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư đối với kết quả tự nghiệm thu và những yêu cầu đối với các cơ sở, công trình đang vi phạm hoặc bị đình chỉ hoạt động.

Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn tiếp cận, sử dụng bộ tài liệu “Tự tổ chức nghiệm thu”, giúp các cơ sở chủ động nghiên cứu, thực hiện đúng các yêu cầu về PCCC và CNCH.

Thông qua hội nghị, đại diện chính quyền địa phương và các cơ sở được cập nhật kịp thời các quy định mới, thống nhất cách thức tổ chức thực hiện; qua đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng tính chủ động trong tự kiểm tra, tự khắc phục và tự chịu trách nhiệm về an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở.