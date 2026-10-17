Chuyển mạnh từ 'triển khai' sang 'quản trị kết quả' trong thực thi các nhiệm vụ KH-CN, chuyển đổi số

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch hành động 100 ngày về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia trên phạm vi toàn quốc.

Dự tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố và chỉ huy các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo đánh giá của Bộ Công an, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch hành động 100 ngày, các địa phương trên cả nước đã tích cực, chủ động triển khai hàng loạt nhiệm vụ và sản phẩm trọng tâm. Tính đến nay, toàn quốc đã kê khai tổng cộng 916 nhiệm vụ, gắn liền với 908 sản phẩm KHCN và ĐMST.

Quang cảnh tại điểm cầu TP.HCM.

Trong đó, nhóm công nghệ số và chuyển đổi số chiếm tỷ trọng lớn với 167 sản phẩm (đạt 18,4%); nhóm nông nghiệp có 229 sản phẩm (25,2%); nhóm y dược có 141 sản phẩm (15,5%). Báo cáo rà soát khẳng định, sự nỗ lực vượt bậc của lực lượng Công an các địa phương trong vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đã thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình CĐS và ứng dụng KHCN vào thực tiễn quản lý nhà nước, phục vụ Nhân dân.

Tuy nhiên, Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế: Sự chênh lệch về số lượng và chất lượng sản phẩm giữa các vùng miền, địa phương còn khá lớn; công tác kiểm soát toàn bộ chuỗi quy trình — từ khâu lựa chọn nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực đến hình thành sản phẩm thực tế — tại một số nơi còn dàn trải, bộc lộ bất cập.

TP. Hồ Chí Minh chuyển trọng tâm sang thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thời gian qua, bám sát các nghị quyết của Trung ương và kế hoạch hành động 100 ngày, Ban Chỉ đạo 57 và Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã tập trung rà soát pháp lý, đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm KHCN. Trong quý IV, Thành phố triển khai 54 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn đời sống.

Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương yêu cầu Ban Chỉ đạo 57 các địa phương phải chuyển biến mạnh mẽ về tư duy: Chuyển từ tư duy "triển khai nhiệm vụ" sang tư duy "quản trị kết quả", lấy hiệu quả thực chất và giá trị mang lại cho người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, việc phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn lực phải gắn chặt với yêu cầu thực tiễn địa phương, bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, lực lượng Công an và các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nhận diện và tháo gỡ ngay các "điểm nghẽn" về thể chế, cơ chế vận hành lẫn nguồn lực thực thi.

Các đồng chí Phó Giám đốc CATP tham dự hội nghị tại điểm cầu TP.HCM.

Đại tướng Lương Tam Quang lưu ý Ban Chỉ đạo các địa phương chú trọng đặc biệt đến khả năng ứng dụng thực tế, khả năng nhân rộng và thương mại hóa các sản phẩm KHCN, triệt để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Từ đó, tạo bước chuyển biến rõ nét, đột phá trong phát triển KHCN, ĐMST và CĐS, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà nước, giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.