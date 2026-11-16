Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với thực phẩm
Dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi đang trình Quốc hội có điểm mới đáng chú ý đó là sẽ chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng không buông lỏng quản lý an toàn thực. Đặc biệt, việc tăng cường giám sát thị trường, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các vi phạm được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuyen-manh-tu-tien-kiem-sang-hau-kiem-doi-voi-thuc-pham-246261116093807159.htm