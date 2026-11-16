Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với thực phẩm

Thị trường chứng khoán trong nước đang bước vào giai đoạn nước rút với diễn biến phân hóa ngày càng sâu sắc. Giữa bối cảnh định giá của nhiều nhóm ngành đã chiết khấu về vùng hấp dẫn, dòng tiền thông minh đang hướng sự chú ý vào các doanh nghiệp sở hữu nền tảng tăng trưởng lợi nhuận thực chất và có câu chuyện hỗ trợ rõ nét trong quý cuối năm.