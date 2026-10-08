Chuyển mạnh từ theo dõi tiến độ sang quản lý bằng kết quả, sản phẩm cụ thể

Hội nghị được kết nối trực tuyến với đảng ủy 92 xã, phường trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

9 tháng năm 2026, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh hoàn thành 132 nhiệm vụ; tham mưu Tỉnh ủy ban hành 5 đề án cùng nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch quan trọng, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt sau sắp xếp.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sau sắp xếp, cấp tỉnh giảm 13 cơ quan chuyên môn, 124 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 929 xuống 424. Đến ngày 5-10, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 4.553 đảng viên mới, đạt 95,73% kế hoạch năm; thành lập 14 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và hợp tác xã, vượt chỉ tiêu đề ra. 42/92 xã, phường đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên.

Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với 99,9% dữ liệu đảng viên được cập nhật. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ được thực hiện theo đúng các hướng dẫn, bảo đảm thực chất, gắn với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Tham luận tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu tập trung vào các nhóm vấn đề: Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng sau sắp xếp; tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên và tổ chức đảng ngoài nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng; hoàn thiện quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ và bố trí cán bộ phù hợp với thực tiễn cơ sở…

Biểu dương kết quả toàn ngành đạt được trong 9 tháng qua, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu từ nay đến cuối năm, toàn ngành tiếp tục rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026; tập trung rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, chồng chéo trong vận hành mô hình quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Dương Văn Tiến phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng thời tiếp tục kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp; đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, lấy kết quả và sản phẩm công việc làm thước đo; chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

Toàn ngành chuyển mạnh từ theo dõi tiến độ sang quản lý bằng kết quả, sản phẩm cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền xử lý.