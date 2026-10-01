Chuyển mạnh từ sử dụng, tiếp nhận công nghệ sang làm chủ và tạo ra công nghệ

iTech Expo 2026 đã giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm, thiết bị và giải pháp công nghệ sẵn sàng thương mại hóa - Ảnh: Minh Hà.

Với chủ đề "Công nghệ mới - Khơi nguồn Đổi mới sáng tạo", iTech Expo 2026 không chỉ là nơi trưng bày các sản phẩm công nghệ tiên tiến mà còn là diễn đàn để thảo luận về chiến lược chuyển đổi từ việc tiếp nhận công nghệ sang làm chủ và tạo ra công nghệ mới. Sự kiện do Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TP. Hồ Chí Minh.

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Phát biểu khai mạc iTech Expo 2026, ngày 30/9, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh, nhấn mạnh Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 đã tạo thêm những định hướng và hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển công nghiệp công nghệ số, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nền tảng quan trọng của tăng trưởng nhanh và bền vững. Đây là những kết quả đáng ghi nhận, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao năng lực của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Và trên hết, công nghệ phải hướng tới con người. Sản phẩm và dịch vụ công nghệ số phải an toàn, tin cậy, dễ sử dụng, tạo ra giá trị thực chất cho người dân, doanh nghiệp và xã hội; đồng thời góp phần bảo đảm an toàn, an ninh và chủ quyền số.

Ông Hoàng Minh Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với doanh nghiệp công nghệ số, năng lực công nghệ không chỉ là một yếu tố hỗ trợ mà chính là một bộ phận cốt lõi của năng lực cạnh tranh. Đó là năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ; khả năng nhanh chóng chuyển công nghệ thành sản phẩm, dịch vụ và giải pháp số; khả năng đáp ứng những nhu cầu mới của thị trường và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế. Vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số trước hết phải gắn với nâng cao năng lực công nghệ. Không chỉ dừng ở việc tiếp nhận và sử dụng công nghệ, doanh nghiệp cần từng bước làm chủ, cải tiến, phát triển và tạo ra những công nghệ, sản phẩm và giải pháp có giá trị riêng.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu tại iTech Expo 2026 - Ảnh: Minh Hà.

Do đó, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số quan tâm 03 vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, chuyển mạnh từ sử dụng và tiếp nhận công nghệ sang làm chủ và tạo ra công nghệ. Doanh nghiệp cần tăng cường nghiên cứu và phát triển, đầu tư cho đội ngũ kỹ thuật, năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm và những công nghệ cốt lõi, từng bước tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số “Make in Việt Nam”.

Thứ hai, gắn năng lực công nghệ với năng lực phát triển sản phẩm, giải pháp và mở rộng thị trường. Công nghệ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ, nền tảng và giải pháp có khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế và được thị trường chấp nhận. Vì vậy, doanh nghiệp cần xuất phát từ những bài toán của các ngành, lĩnh vực, địa phương và người dân để lựa chọn hướng công nghệ, phát triển sản phẩm và giải pháp có tính ứng dụng và khả năng thương mại hóa.

Thứ ba, nâng cao năng lực doanh nghiệp thông qua liên kết và hệ sinh thái công nghệ số. Không một doanh nghiệp nào có thể tự mình làm chủ tất cả các công nghệ. Doanh nghiệp lớn có thể đóng vai trò dẫn dắt, tạo thị trường và đặt ra những bài toán công nghệ; doanh nghiệp nhỏ và startup có thể tham gia phát triển các sản phẩm, giải pháp chuyên sâu; viện nghiên cứu, trường đại học đóng góp về tri thức, nhân lực và công nghệ; các đối tác quốc tế mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, thị trường và chuỗi giá trị toàn cầu. Khi các năng lực này được kết nối, năng lực công nghệ của từng doanh nghiệp sẽ được nâng lên cùng với năng lực của cả hệ sinh thái.

“Trên hết, công nghệ phải hướng tới con người. Sản phẩm và dịch vụ công nghệ số phải an toàn, tin cậy, dễ sử dụng, tạo ra giá trị thực chất cho người dân, doanh nghiệp và xã hội; đồng thời góp phần bảo đảm an toàn, an ninh và chủ quyền số. Bộ cũng đặc biệt quan tâm đưa nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế trở thành một nguồn quan trọng cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu”, Thứ trưởng Hoàng Minh khẳng định.

Trong quá trình đó, những không gian như iTech Expo có ý nghĩa rất thiết thực. Đây là nơi doanh nghiệp tìm kiếm công nghệ, đối tác và thị trường; các viện nghiên cứu, trường đại học tìm kiếm nhu cầu ứng dụng; các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội; và cơ quan quản lý có thêm thông tin về nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

HƠN 1000 SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Theo Ban tổ chức, iTech Expo 2026 đã ghi nhận sự tham gia của gần 100 gian hàng triển lãm, với hơn 200 tổ chức và doanh nghiệp công nghệ uy tín trong và ngoài nước. Sự kiện này đã giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm, thiết bị và giải pháp công nghệ sẵn sàng thương mại hóa, tăng gấp đôi so với năm 2025. Đặc biệt, lượng khách tham quan đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy sức hút và uy tín ngày càng tăng của triển lãm.

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA, cho biết: Triển lãm năm nay không chỉ tập trung vào các giải pháp phần mềm mà còn mở rộng sang các lĩnh vực phần cứng, hạ tầng mạng, robotics và đặc biệt là hệ sinh thái chip, vi mạch, bán dẫn chiếm gần 45% tổng không gian trưng bày. Đây là bước chuyển dịch mang tính chiến lược, thể hiện sự thay đổi trong cơ cấu triển lãm nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Đặc biệt, hàm lượng tri thức và giá trị đóng góp thực tiễn của iTech Expo 2026 có hơn 20 phiên hội thảo và tọa đàm chuyên đề, tăng gấp gần ba lần so với kỳ triển lãm trước. Chuỗi hoạt động này quy tụ hơn 100 chuyên gia, nhà lãnh đạo công nghệ đầu ngành cùng giải mã và tháo gỡ trực tiếp những bài toán phát triển cấp thiết: từ cơ hội làm chủ công nghệ vi mạch bán dẫn và chip chuyên dụng, đến chuyển đổi kép trong sản xuất thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, xây dựng và quản trị đô thị; từ ứng dụng AI trong phát triển giáo dục, công nghiệp văn hóa, đến các giải pháp số thúc đẩy bảo tồn bản sắc di sản dân tộc…

Ngoài ra, iTech Expo đã thực sự trở thành bệ phóng công nghệ uy tín, nơi tri thức gắn liền với năng lực giải quyết bài toán thực tế cho cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế; lan tỏa thông điệp tích cực, thúc đẩy sáng tạo gắn liền với trách nhiệm xã hội, không ngừng đổi mới chất lượng để mang lại những giá trị thực tiễn cho cộng đồng.