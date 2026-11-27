Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, xem xét và thống nhất nhiều nội dung quan trọng, cho ý kiến về Đề cương Đề án, Kế hoạch triển khai thực hiện và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, tạo cơ sở để triển khai công việc đồng bộ, khẩn trương, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi để tăng trưởng nhanh, bền vững, Việt Nam không thể chỉ dựa vào các động lực truyền thống mà phải tiến hành những bước đi mạnh mẽ để đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát biểu kết luận, cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung của dự thảo Đề cương Đề án, Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý cần bám sát chủ trương, đường lối của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển. Về phạm vi, Đề án sẽ tập trung đánh giá 9 nhóm nguồn lực. Trong đó, có 4 nguồn lực theo Nghị quyết số 39-NQ/TW: Nguồn nhân lực; nguồn lực tài nguyên thiên nhiên; nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội; nguồn tài lực.

Ba nhóm nguồn lực mới, tạo đột phá cho phát triển theo Kết luận số 115-KL/TW ngày 16/1/2025 của Bộ Chính trị, gồm: Nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nguồn lực văn hóa, lịch sử, truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa chiến lược của quốc gia; nguồn lực thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam. Hai nhóm nguồn lực mới theo tinh thần kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, gồm: Nguồn lực thể chế và không gian phát triển.

Đối với nội dung đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh, phải nhận diện rất rõ, đánh giá đúng, đủ, khách quan, sát thực tiễn các nguồn lực phát triển của đất nước, bảo đảm không trùng lặp, không bỏ sót; phải có cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và cơ quan phối hợp với từng nguồn lực.

Thủ tướng khẳng định, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, chúng ta đã xác định thể chế là đột phá chiến lược, trong đó đề cao hiệu quả công tác tổ chức thực thi. Ngoài ra, việc sắp xếp địa giới hành chính với 34 tỉnh, thành phố, không tổ chức cấp huyện đã giúp hình thành không gian phát triển mới, tạo thêm dư địa phát triển của các địa phương, thúc đẩy kết nối, liên kết vùng, các cực tăng trưởng. Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị với rất nhiều chính sách để huy động nguồn lực, phát huy không gian phát triển mới.

Trong khi đó, những kết quả đạt được trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số góp phần nâng cao năng lực điều hành, quản trị của Chính phủ, Bộ, ngành, chính quyền địa phương, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, người dân, phục vụ phát triển trên các ngành, lĩnh vực.

Về các nguồn lực truyền thống, Thủ tướng đơn cử, nguyên vật liệu xây dựng là tài nguyên của đất nước nhưng trước đây địa phương giao hết cho doanh nghiệp. Đến khi thực hiện các dự án của Nhà nước, chi phí nguyên vật liệu lại rất cao. Điều này rất vô lý, đòi hỏi phải rà soát, thay đổi các quy định của pháp luật. Vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành đánh giá lại nguồn tài nguyên này để phân bổ hiệu quả, với chi phí hợp lý.

Đối với việc đề xuất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng yêu cầu phải xuất phát từ kết quả tổng kết, đánh giá thực trạng, những “điểm nghẽn” đã được nhận diện và yêu cầu của giai đoạn phát triển mới; đặc biệt phải bám sát tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó quán triệt tư duy chuyển mạnh từ “huy động nguồn lực” sang “quản trị nguồn lực quốc gia”. Phải xác định cụ thể những “điểm nghẽn” để tháo gỡ, những nguồn lực có thể phát huy được ngay, những nguồn lực nào phải khơi thông để sử dụng; đề ra giải pháp, có quy hoạch, kế hoạch, lộ trình để huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực truyền thống và tiếp cận các nguồn lực mới; xây dựng các chỉ tiêu định lượng với các nguồn lực có thể lượng hóa. Phân bổ nguồn lực theo hiệu quả, năng suất, sức lan tỏa và kết quả đầu ra, cuối cùng là góp phần đổi mới mô hình phát triển đất nước, tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế.