Chuyển mạnh tư duy quản trị, đánh giá kết quả dựa trên dữ liệu cụ thể có kiểm chứng

Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương.

Những kết quả đáng ghi nhận trong quý III và 9 tháng đầu năm

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2026. Theo đó, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã làm tốt, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đưa công tác Công an gia tăng đóng góp thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tập trung xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, "Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất", ngang tầm yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, qua đó tiếp tục bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội chuyển biến tích cực; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 12,84% so với cùng kỳ năm 2025. Một số loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng giảm sâu như: giết người giảm 12,84%; giết người, cướp tài sản giảm 63,16%; cố ý gây thương tích giảm 20,1%; chống người thi hành công vụ giảm 17,73%...

Lực lượng Công an phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý quy mô lớn. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với 9 tháng đầu năm 2025 (giảm 16,63% số vụ; 8,98% số người chết; 26,43% số người bị thương). Tai nạn cháy giảm 8,54% số vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Về công tác tham mưu chiến lược; công tác đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, Đề án 06 và phát triển công nghiệp an ninh, đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương thông qua 2 Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia và Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn văn minh, hài hoà, phát triển.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng điều hành thảo luận tại hội nghị.

Tiếp nhận vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Trung ương, tạo chuyển biến mới trong toàn hệ thống chính trị. Tham mưu xây dựng 2 Đề án phát triển công nghiệp an ninh.

Về công tác xây dựng lực lượng, công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, đối ngoại, đã tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các Đảng bộ, Công an đơn vị, địa phương; Quy định của Đảng uỷ Công an Trung ương về chấn chỉnh lề lối làm việc, chuẩn hoá hoạt động, giảm tải cho Công an cấp cơ sở.

Tham mưu Chính phủ ban hành 2 nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ CAND. Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Đổi mới công tác giáo dục, đào tạo; thành lập và hướng dẫn tuyển sinh tại 6 trường văn hoá CAND.

Tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống CAND; ngày truyền thống các lực lượng: An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, lực lượng Tình báo, Ngoại tuyến... Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế được triển khai quyết liệt, hiệu quả...

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, hội nghị đã thảo luận, làm sâu sắc thêm kết quả các mặt công tác Công an thời gian qua, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả các mặt công tác thời gian tới...

Chủ động thực hiện nhóm nhiệm vụ trọng tâm, chuẩn bị triển khai công tác năm 2027

Kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đã đạt được trong quý III và 9 tháng đầu năm 2026 của toàn lực lượng CAND; đánh giá cao công an các đơn vị địa phương đã chủ động trong kéo giảm phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án cao; đặc biệt biểu dương Công an các địa phương như Hà Nội, Ninh Bình triển khai rà soát cụ thể, chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “giang hồ mạng”.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2026

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, tại Hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong những tháng cuối năm, tạo đà chuẩn bị cho năm công tác 2027.

Theo đó, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu phải chuyển mạnh sang quản trị, đánh giá theo kết quả đạt được có tác động đến an ninh trật tự, phục vụ nhân dân dưới hình thức dữ liệu công khai, minh bạch; đánh giá theo kết quả, không phải hành trình tạo ra kết quả. “​Phải chỉ rõ đơn vị làm tốt, chưa tốt dựa trên dữ liệu cụ thể kiểm chứng được” – Bộ trưởng yêu cầu.

Cùng với đó, đối với chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2027, phải thiết kế cụ thể đánh giá chính xác việc thực hiện trách nhiệm công vụ của người lãnh đạo công an các đơn vị địa phương trong từng tháng và bảo đảm cách nhìn tổng thể toàn diện cả năm.

Giao các Cục nghiệp vụ Bộ Công an làm tốt công tác tham mưu các cấp ban hành các Nghị quyết về đấu tranh phòng, chống tội phạm, chiến lược an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ an ninh môi trường, ma túy, xử lý vi phạm đất đai…

Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung liên quan phục vụ kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI thảo luận, cho ý kiến đối với các bộ luật do Bộ Công an chủ trì hoặc liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an; chủ động làm tốt công tác truyền thông chính sách, bảo đảm an ninh trật tự quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật...

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Bộ trưởng cũng lưu ý cần đánh giá thực trạng an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh trong y tế, giáo dục; đề xuất giải pháp cụ thể và phải ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Siết chặt quản lý nhà nước về an ninh mạng, phát huy tốt hơn vai trò của lực lượng Công an trong nắm tình hình, cung cấp thông tin, phối hợp với các đơn vị địa phương kiểm soát không gian mạng, đấu tranh xử lý tin đồn mạng và tội phạm mạng.

Chủ trì tham mưu tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2027. Các cục nghiệp vụ cảnh sát, Công an các địa phương tập trung đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả trong những tháng cuối năm.

Cục CSHS phối hợp hướng dẫn Công an địa phương triển khai nhiệm vụ, giải pháp kéo giảm tối đa tội phạm đường phố, tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên. Kết quả đấu tranh trấn áp các loại tội phạm này bảo đảm tháng sau cao hơn tháng trước, lấy đây làm tiêu chí quan trọng phân loại, đánh giá phân loại người đứng đầu.

Tập trung triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông, chủ động phương án phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến đường có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Khẩn trương ổn định công tác các trường CAND, không để gián đoạn việc giảng dạy, nghiên cứu; đổi mới chất lượng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng…