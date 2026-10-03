Chuyển mạnh sang nền hành chính phục vụ

Người dân thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Khê. Ảnh: HỮU ANH

Chuyển biến từ tư duy phục vụ

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, UBND xã Hòa Vang đã chủ động cụ thể hóa nhiệm vụ, thực hiện phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Những nỗ lực này đã tạo ra chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và sớm hạn đạt 99,96%, giúp điểm số đánh giá chất lượng phục vụ của xã chạm mốc 97 điểm.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang chia sẻ: “Có được những kết quả nổi bật trên là nhờ sự dịch chuyển mạnh mẽ từ tư duy “giải quyết hành chính” sang “hành chính phục vụ”. Chúng tôi nhận thấy công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công, hỗ trợ thanh toán trực tuyến chính là giải pháp cốt lõi, thiết thực nhất”.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, việc rà soát các thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ được thực hiện thường xuyên. Địa phương chủ động tạo mã QR-code liên kết thẳng đến đường link của Cổng dịch vụ công quốc gia, giúp người dân dễ dàng tra cứu, đăng nhập và nộp hồ sơ, từ đó rút ngắn thời gian và hạn chế sai sót.

Đặc biệt, địa phương ứng dụng phần mềm xếp hàng tự động bằng mã QR-online thay cho phần mềm bấm số giấy truyền thống. Mô hình này cho phép công dân hẹn giờ giao dịch trực tuyến từ xa, giảm tối đa thời gian chờ đợi. Cạnh đó, công tác thanh toán trực tuyến được chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, 100% thủ tục hành chính có phát sinh phí, lệ phí tại xã đều thực hiện thanh toán trực tuyến, tạo sự minh bạch và công khai tuyệt đối.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Vang. Ảnh: LÂM VIÊN

Không chỉ ở cấp xã, tại các sở, ngành của thành phố, tinh thần phục vụ cũng được đẩy mạnh bằng giải pháp thiết thực. Sở Xây dựng xác định hiệu quả cải cách hành chính cuối cùng phải thể hiện bằng chất lượng giải quyết công việc thực tế. Giải pháp tăng cường kiểm soát tiến độ giải quyết thủ tục hành chính hằng ngày đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Áp lực đối với đội ngũ công chức xử lý hồ sơ tại Sở Xây dựng là rất lớn khi bình quân mỗi ngày tiếp nhận khoảng 200 hồ sơ, trong đó 90% yêu cầu giải quyết chỉ trong 1-2 ngày làm việc.

Để kiểm soát tốt tiến độ, đúng 15 giờ hằng ngày, Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Sở thực hiện rà soát toàn bộ hồ sơ đang giải quyết, tổng hợp tình hình và thông tin trực tiếp trên nhóm điều hành chung. Việc theo dõi hằng ngày giúp nhận diện sớm các hồ sơ sắp đến hạn. Trường hợp phát sinh khó khăn, các phòng chuyên môn sẽ phối hợp giải quyết ngay lập tức thay vì chờ đến sát thời hạn.

Việc ứng dụng mã QR và các phần mềm hẹn giờ giao dịch trực tuyến giúp minh bạch hóa quy trình và giảm tối đa thời gian chờ đợi cho người dân. Ảnh: HỮU ANH

Nâng cao các chỉ số bằng kết quả thực chất

Bức tranh tổng thể về cải cách hành chính của thành phố ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực về mặt thể chế. Trong quý III/2026, UBND thành phố đã ban hành các quyết định bãi bỏ 14 thủ tục hành chính đặc thù nhằm tinh gọn danh mục. Đối với thủ tục hành chính nội bộ, thành phố phê duyệt phương án đơn giản hóa cho 155/316 thủ tục, đạt tỷ lệ 49,05%, trong đó đã thực thi xong 99 thủ tục.

Đặc biệt, Đà Nẵng phê duyệt danh mục 12 thủ tục hành chính đặc thù đủ điều kiện cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai khai thác, tái sử dụng dữ liệu số thay thế cho các loại giấy tờ truyền thống. Kết quả giải quyết hồ sơ trong quý III/2026 cho thấy sự đồng bộ giữa các cấp. Tại cấp thành phố, tổng số hồ sơ giải quyết xong là 142.213, với tỷ lệ đúng hạn 98,34%; tại cấp xã, con số này là 226.129 hồ sơ với tỷ lệ đúng hạn 99,65%.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Cường. Ảnh: HỮU ANH

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch cải thiện chỉ số PAR-INDEX và SIPAS năm 2026 với các nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị chủ trì.

Thành phố yêu cầu các cơ quan, địa phương phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng và có hiệu quả, có sản phẩm, kết quả đầu ra của từng tiêu chí, nhiệm vụ được giao. Các sở, ngành, địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức sử dụng thống nhất Cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật đầy đủ thông tin, trạng thái xử lý hồ sơ, theo dõi chặt chẽ tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, quá hạn hồ sơ...

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện các quy định mới về thủ tục hành chính; chủ động tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về những kết quả nổi bật trong cải cách hành chính, các sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả; công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết quả thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính và việc khắc phục các tồn tại, hạn chế…