Chuyến lưu diễn lịch sử kéo dài suốt 4 năm của The Weeknd

The Weeknd vừa ghi dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử âm nhạc khi chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn chính thức cán mốc doanh thu hơn 1,3 tỷ USD. Thành tích này giúp nam ca sĩ người Canada trở thành nghệ sĩ nam solo sở hữu chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất từ trước đến nay, đồng thời đưa anh vào nhóm những ngôi sao âm nhạc hiếm hoi có tour diễn vượt ngưỡng tỷ USD.

Ngày 5/11/2026, The Weeknd, tên thật Abel Tesfaye, đã khép lại hành trình biểu diễn kéo dài bốn năm bằng đêm nhạc cuối cùng tại sân vận động TM Stadium Nasional, Kuala Lumpur (Malaysia). Theo đơn vị tổ chức Live Nation, After Hours Til Dawn bán được hơn 9 triệu vé qua 176 đêm diễn, trải dài tại 67 thành phố, 30 quốc gia và năm châu lục.

Đây được xem là một trong những thành tựu thương mại đáng chú ý nhất của ngành công nghiệp lưu diễn toàn cầu. Với doanh thu vượt 1,3 tỷ USD, The Weeknd chính thức thiết lập kỷ lục riêng trong nhóm nghệ sĩ nam solo, sánh vai cùng những tên tuổi lớn như Taylor Swift và Coldplay trong câu lạc bộ các chuyến lưu diễn tỷ USD.

Hành trình bốn năm tạo nên kỷ lục tỷ USD

After Hours Til Dawn khởi động ngày 14/7/2022 tại sân vận động Lincoln Financial Field ở Philadelphia (Mỹ). Ban đầu, chuyến lưu diễn được xây dựng nhằm quảng bá cho hai album After Hours và Dawn FM. Tuy nhiên, sức hút ngày càng lớn của The Weeknd đã biến kế hoạch ban đầu thành một hành trình âm nhạc quy mô toàn cầu, kéo dài suốt bốn năm.

Trong thời gian này, nam ca sĩ liên tục đưa chương trình đến những thị trường âm nhạc lớn tại Bắc Mỹ, châu Âu, Anh, Mỹ Latinh, Australia và châu Á. Không chỉ mở rộng phạm vi biểu diễn, The Weeknd còn nhiều lần bổ sung đêm diễn trước nhu cầu mua vé vượt dự kiến của khán giả.

Theo Pollstar, lịch trình cuối cùng của chuyến lưu diễn ghi nhận 176 buổi biểu diễn. Đáng chú ý, riêng năm 2026, chương trình tiếp tục tạo ra doanh thu hơn 500 triệu USD. Tháng 7 cùng năm đóng góp hơn 120 triệu USD từ gần 900.000 vé được bán ra. Những con số này cho thấy sức hút của The Weeknd vẫn duy trì mạnh mẽ dù chuyến lưu diễn đã bước sang năm thứ tư.

Chặng châu Á cũng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Ban đầu, khu vực này chỉ có 11 đêm diễn được công bố, nhưng sau đó mở rộng lên 17 buổi do nhu cầu tăng cao. Bangkok và Hong Kong là những thị trường ghi nhận nhiều đêm diễn bổ sung, trong khi Kuala Lumpur được lựa chọn làm điểm kết thúc hành trình vào ngày 5/11.

Loạt kỷ lục tại các sân vận động lớn

Thành công của After Hours Til Dawn còn được thể hiện qua những kỷ lục riêng lẻ tại nhiều địa điểm biểu diễn danh tiếng.

Tại sân vận động SoFi ở Inglewood, California (Mỹ), The Weeknd lập kỷ lục về số lượng đêm diễn và doanh thu cao nhất của một nghệ sĩ nam trong bảy buổi biểu diễn. Trong khi đó, sáu đêm nhạc tại Rogers Centre ở Toronto (Canada) cũng giúp anh xác lập thành tích về số buổi diễn nhiều nhất của một nghệ sĩ solo nam trong một chuyến lưu diễn tại địa điểm này.

Ở châu Âu, Pháp và Anh tiếp tục chứng minh sức hút của giọng ca người Canada. Theo Hits Daily Double, The Weeknd đã bán hết vé 13 đêm diễn tại các sân vận động trên khắp nước Pháp trong suốt hành trình. Riêng chặng Anh năm 2026, bảy buổi hòa nhạc đều cháy vé, thu hút hơn 450.000 khán giả.

Bên cạnh âm nhạc, quy mô dàn dựng cũng là yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn của chuyến lưu diễn. Sân khấu mang phong cách tương lai, hệ thống ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh được đầu tư công phu, liên tục thay đổi qua từng giai đoạn.

Đáng chú ý, phiên bản biểu diễn tại châu Âu và Anh năm 2026 có sự xuất hiện của tác phẩm điêu khắc cao khoảng 12 m do nghệ sĩ Nhật Bản Hajime Sorayama thiết kế. Với đôi mắt phát sáng, hiệu ứng khói cùng bề mặt kim loại bóng, công trình này trở thành một trong những điểm nhấn thị giác đặc biệt của chương trình.

Không chỉ lập kỷ lục doanh thu, còn đóng góp hàng triệu USD từ thiện

Một khía cạnh khác khiến After Hours Til Dawn được chú ý là những hoạt động nhân đạo được triển khai song song với chuyến lưu diễn.

The Weeknd đã hợp tác với Quỹ Nhân đạo XO, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc và Global Citizen nhằm hỗ trợ các hoạt động chống đói nghèo, bảo đảm an ninh lương thực và mở rộng cơ hội giáo dục cho trẻ em.

Theo Pollstar, tính đến ngày 5/11/2026, chuyến lưu diễn đã đóng góp tổng cộng 8,5 triệu USD cho Quỹ Nhân đạo XO và Global Citizen. Riêng trong năm 2026, nam ca sĩ tiếp tục quyên góp 3 triệu USD cho các hoạt động của Chương trình Lương thực Thế giới và Global Citizen.

Sau khi khép lại chuyến lưu diễn kéo dài bốn năm, The Weeknd hiện chưa công bố lịch trình biểu diễn trực tiếp tiếp theo. Người hâm mộ sẽ phải chờ đợi những thông báo mới từ nam ca sĩ về các dự án âm nhạc và kế hoạch trong tương lai.

Trước đó, album phòng thu gần nhất của anh, Hurry Up Tomorrow, phát hành vào tháng 1/2025, tiếp tục khai thác màu sắc âm nhạc giàu tính điện ảnh và nghệ thuật kể chuyện. Dự án sau đó còn được mở rộng thành bộ phim cùng tên.

Từ những mixtape tự phát hành năm 2011 đến các sân vận động có sức chứa hàng chục nghìn người, The Weeknd đã trải qua hành trình phát triển đáng kinh ngạc. Với hơn 1,3 tỷ USD doanh thu và 9 triệu vé được bán ra, After Hours Til Dawn không chỉ trở thành dấu mốc lớn trong sự nghiệp của nam ca sĩ mà còn thiết lập một chuẩn mực mới cho thị trường lưu diễn của các nghệ sĩ nam solo.