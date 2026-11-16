Chuyện làng - Chuyện phố: “Từ nay, tôi cạch đến già!”

Sáng ấy, ông Tư vừa đọc xong mẩu tin trên điện thoại đã vội sang nhà ông Năm.

- Này ông, chuyện bên Mỹ mà cứ như chuyện làng mình. Một ông chủ tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, tài sản hàng trăm tỷ đôla, vậy mà cuối cùng lại lao đao vì chuyện tình cảm ngoài luồng!

Ông Năm nhấp ngụm trà, cười khẩy:

- Người ta có thể chế tạo những con chip thông minh nhất thế giới, làm ra trí tuệ nhân tạo khiến cả nhân loại kinh ngạc, nhưng xem ra vẫn chưa chế ngự được những ham muốn rất con người của mình!

Ông Jensen Huang rời Nvidia nhưng chưa hết sóng gió. Ảnh: Internet.

Chuyện mà hai ông đang bàn là vụ bê bối đời tư của Jensen Huang, nhà đồng sáng lập, người lãnh đạo Nvidia suốt 33 năm. Theo những thông tin được báo chí quốc tế đăng tải, sau khi thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, ông Huang tiếp tục vướng vào những thông tin về các mối quan hệ khác với phụ nữ trong công ty... 544 tỷ USD vốn hóa bốc hơi. Gần 10 tỷ USD tài sản cá nhân hao hụt. Và chiếc ghế CEO cũng bay theo. Tất cả trong chưa đầy một tuần sóng gió của ông Jensen Huang, cha đẻ đế chế chip AI Nvidia. Ngày 12/11/2026, Nvidia chính thức thông báo ông rời ghế Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành; bà Colette Kress, Giám đốc tài chính, được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền.

Một sự nghiệp lừng lẫy tưởng như không gì lay chuyển nổi bỗng chốc đứng trước cơn sóng gió dữ dội.

Khi danh tiếng không thể che chắn cho sai lầm

- Nhưng ông ạ, người giàu đến mức ấy, mất vài tỷ đôla chắc cũng chẳng đến nỗi phải bán nhà, bán ruộng như dân mình! – ông Tư đùa.

Ông Năm nghiêm giọng:

- Tiền bạc có thể tính được, chứ danh dự thì đâu dễ định giá. Cái mất lớn nhất chưa chắc là mấy tỷ đôla, mà là niềm tin của người khác.

Theo những con số được công bố trong các bản tin tài chính, biến động cổ phiếu Nvidia trong tuần xảy ra khủng hoảng đã khiến hàng trăm tỷ USD vốn hóa thị trường bốc hơi. Tài sản cá nhân của ông Huang cũng sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, không thể quy toàn bộ biến động thị trường cho chuyện đời tư của một cá nhân, bởi giá cổ phiếu còn chịu tác động của nhiều yếu tố kinh tế và đầu tư khác.

Điều đáng suy ngẫm là một người có đóng góp đặc biệt cho cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo, từng được xem như biểu tượng của tài năng và tầm nhìn công nghệ, vẫn có thể tự đẩy mình vào khủng hoảng bởi những lựa chọn riêng tư thiếu trách nhiệm.

Tài năng không phải giấy phép để người ta đứng ngoài những chuẩn mực đạo đức. Thành công càng lớn càng đòi hỏi sự tự trọng, bởi mỗi hành vi của người đứng đầu không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn có thể tác động đến hàng vạn người lao động, cổ đông, đối tác và cả một hệ sinh thái kinh doanh.

Câu chuyện ấy cũng nhắc chúng ta rằng, văn hóa doanh nghiệp không chỉ được xây dựng bằng những khẩu hiệu đẹp đẽ, những bản báo cáo tăng trưởng hay những sản phẩm làm thay đổi thế giới. Nó còn được đo bằng cách người lãnh đạo tôn trọng các nguyên tắc, ứng xử với đồng nghiệp và chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình.

Đừng để một phút yếu lòng đánh đổi cả niềm tin

Nghe đến đây, bà Năm từ trong nhà bước ra, góp chuyện:

- Các ông cứ nói chuyện tận bên Mỹ. Chứ ở làng mình, chuyện vợ chồng không chung thủy cũng có thiếu đâu. Có người nhà cửa yên ấm, con cái trưởng thành, vậy mà vẫn thích đứng núi này trông núi nọ. Đến khi chuyện vỡ lở, gia đình tan nát, con cái mang tiếng, mới ngồi than giá như!

Ông Tư gật gù:

- Đúng là có những thứ mất đi rồi, tiền bạc cũng không mua lại được. Một lời xin lỗi chưa chắc đã hàn gắn được một trái tim tổn thương.

Câu chuyện của Jensen Huang, dù diễn ra ở một tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Mỹ, không phải chuyện xa lạ với xã hội chúng ta. Từ gia đình đến công sở, từ cơ quan công quyền đến doanh nghiệp tư nhân, ở đâu cũng cần những chuẩn mực về đạo đức, trách nhiệm và sự liêm chính.

Đặc biệt, người giữ cương vị lãnh đạo càng phải ý thức rằng quyền lực không đồng nghĩa với đặc quyền, thành công không đồng nghĩa với sự miễn trừ trách nhiệm. Một người có thể rất giỏi trong chuyên môn nhưng không vì thế mà được phép xem nhẹ những nguyên tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và sự tôn trọng người khác.

Tất nhiên, cũng cần phân biệt rạch ròi giữa đời tư cá nhân và trách nhiệm công việc. Không thể lấy một thông tin chưa được kiểm chứng để kết tội bất kỳ ai, càng không nên biến chuyện riêng thành cuộc săn đuổi, bêu riếu trên mạng xã hội. Nhưng khi hành vi cá nhân có khả năng ảnh hưởng đến môi trường làm việc, quyền lợi người lao động, uy tín tổ chức và niềm tin của cộng đồng, việc xem xét trách nhiệm là điều không thể né tránh.

Bởi thế, bài học từ xứ người không nằm ở chuyện một tỷ phú mất bao nhiêu tiền, một CEO phải rời chiếc ghế quyền lực hay thị trường chứng khoán chao đảo ra sao. Bài học nằm ở chỗ: Không ai có thể lấy tài năng, tiền bạc hay địa vị để thay thế nhân cách; cũng không ai có thể dùng thành tựu quá khứ làm tấm bình phong cho những sai lầm hiện tại.

Trời đã ngả chiều. Ông Tư đứng dậy, sửa lại chiếc khăn quàng cổ, nói với ông Năm:

- Thôi! “Từ nay tôi cạch đến già/ Tôi không dám cấy ruộng bà nữa đâu!” Chuyện gì cũng phải biết giữ giới hạn, ông ạ!

Ông Năm cười:

- Ông nói thế thì tốt. Nhưng nhớ nhé, giữ giới hạn không chỉ vì sợ mất tiền, mất ghế, mà trước hết vì phải biết tôn trọng người bên cạnh và tôn trọng chính mình.

Một câu chuyện bên ấm trà tưởng chỉ để mua vui, hóa ra lại chứa đựng một điều đáng nghĩ. Trên đời, người ta có thể gây dựng cơ nghiệp bằng trí tuệ, làm nên danh tiếng bằng tài năng, nhưng muốn giữ được niềm tin thì phải sống có trách nhiệm. Bởi chiếc ghế có thể tìm người thay thế, tài sản có thể gây dựng lại, còn một khi lòng tin đã đổ vỡ, chẳng dễ gì hàn gắn!

V.X.B