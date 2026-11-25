Tổ hợp tác Bún khô Linh Hồ hướng đến nâng cao giá trị hạt gạo địa phương, mở ra hướng đi bền vững trên lộ trình đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Kiểm soát chất lượng từ đồng ruộng

Xã Linh Hồ có lợi thế về sản xuất nông nghiệp với những cánh đồng bằng phẳng, nguồn nước dồi dào cho ra những mùa lúa chắc hạt, dẻo thơm. Thế nhưng, nhiều năm trước, hạt gạo làm ra chủ yếu bán thô ngay tại ruộng cho thương lái với giá trị kinh tế không cao. Nghề làm bún truyền thống của người dân cũng tồn tại bao đời nay nhưng chỉ dừng ở quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ, làm theo kinh nghiệm truyền miệng và tiêu thụ quanh các phiên chợ quê. Do sản xuất thủ công, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết nên thu nhập của bà con rất bấp bênh.

Nhận thấy tiềm năng từ chính hạt gạo địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Linh Hồ đã chủ trương vận động, hỗ trợ người dân tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết hàng hóa. Tháng 7-2026, Tổ hợp tác sản xuất Bún khô Linh Hồ chính thức được thành lập tại thôn Thành Công.

Từ khi đi vào hoạt động, bài toán đầu vào và đầu ra của nghề làm bún từng bước được giải quyết căn bản. Điểm cốt lõi tạo nên chất lượng khác biệt của bún khô Linh Hồ nằm ở việc tổ hợp tác trực tiếp đứng ra bao tiêu lúa gạo cho các hộ nông dân trong xã, đồng thời đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe ngay từ khâu chọn giống và canh tác.

Để sợi bún khi nấu lên có độ dai tự nhiên, trắng trong, không bị bở nát mà tuyệt đối không dùng hàn the, hóa chất tẩy trắng hay phụ gia tạo giòn, tổ hợp tác chỉ chọn những giống lúa thuần địa phương có độ dẻo vừa phải, hàm lượng tinh bột cao. Các hộ dân tham gia vùng nguyên liệu được cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất sạch: ưu tiên phân bón hữu cơ, phân chuồng ủ hoai mục; hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật hóa học và đảm bảo đúng thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

Anh Nguyễn Văn Trưởng, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất Bún khô Linh Hồ cho biết: “Trước đây, khi các hộ còn làm riêng lẻ, mỗi nhà làm một kiểu, nguồn gạo thu mua trôi nổi nên chất lượng sợi bún không đồng đều, mẻ ngon mẻ dở, rất khó đưa vào các siêu thị hay cửa hàng thực phẩm sạch. Từ ngày thành lập tổ hợp tác, chúng tôi thống nhất kiểm soát chặt từ khâu chọn giống lúa, quy trình chăm sóc ngoài đồng ruộng cho đến từng công đoạn chế biến. Nhờ nguồn gạo sạch, đồng nhất nên sợi bún làm ra giữ được mùi thơm đặc trưng của gạo mới, khách hàng ăn một lần là nhớ, đầu ra vì thế cũng ổn định hơn hẳn”.

Việc bao tiêu nguyên liệu tại chỗ không chỉ giúp tổ hợp tác chủ động được nguồn gạo sạch phục vụ sản xuất quanh năm, mà còn giúp người trồng lúa ở Linh Hồ yên tâm canh tác. Hạt gạo địa phương nay không còn chịu cảnh bán thô giá rẻ mà được đưa vào chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng ngay tại chỗ.

Từng bước xây dựng thương hiệu

Có nguồn nguyên liệu sạch, đồng nhất, các thành viên trong tổ hợp tác đã mạnh dạn huy động vốn, đầu tư hệ thống máy móc chuyên dụng khép kín từ khâu ngâm ủ, xay bột, lọc tinh bột, đùn sợi cho đến hệ thống sấy khô. Sự thay đổi về công nghệ đã làm thay đổi hoàn toàn phương thức sản xuất truyền thống ở thôn Thành Công. Nếu như trước kia, người làm bún phải thức khuya dậy sớm, ngâm gạo, xay bột bằng cối đá, tráng bánh thủ công rồi đem phơi ngoài trời nắng, thì nay các công đoạn nặng nhọc đều có máy móc đảm nhận.

Đang kiểm tra các khay bún, chị Nguyễn Thị Canh, thành viên Tổ hợp tác sản xuất Bún khô Linh Hồ chia sẻ: “Làm thủ công ngày trước vất vả lắm mà năng suất chẳng được bao nhiêu. Sợ nhất là những hôm trời mưa phùn, nồm ẩm, bún phơi không khô được là hỏng cả mẻ, xót của vô cùng. Từ ngày đầu tư máy đùn sợi và lò sấy khép kín, chúng tôi chủ động hoàn toàn về thời gian, bất kể nắng mưa vẫn sản xuất đều đặn. Sợi bún sấy giữ nguyên được độ dai, màu trắng ngà tự nhiên của gạo, lại đảm bảo vệ sinh tuyệt đối nên sản lượng tăng lên gấp nhiều lần, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định”.

Không dừng lại ở việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chính quyền xã Linh Hồ còn tích cực hỗ trợ tổ hợp tác thay đổi mẫu mã, bao bì. Thay vì đóng gói sơ sài trong những chiếc túi nilon trắng không nhãn mác như trước, xã đã hỗ trợ tổ hợp tác thiết kế bao bì chuyên nghiệp, in đầy đủ thông tin về thành phần, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng và tích hợp mã vạch truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Trao đổi về công tác hỗ trợ chuyên môn, chị Nguyễn Thị Hương, cán bộ Phòng Kinh tế xã Linh Hồ cho biết: “Để bún khô Linh Hồ đủ sức cạnh tranh trên thị trường, phòng đang trực tiếp hướng dẫn tổ hợp tác hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý, đăng ký nhãn hiệu, kiểm nghiệm các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hỗ trợ bà con xây dựng câu chuyện sản phẩm gắn với nghề làm bún truyền thống và vùng nguyên liệu lúa sạch của địa phương để đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trong thời gian tới”.

Hướng đi này của xã Linh Hồ hoàn toàn có cơ sở thực tiễn khi trước đó địa phương đã có sản phẩm măng ớt đạt chuẩn OCOP, tạo được chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Từ kinh nghiệm thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã càng thêm quyết tâm nhân rộng mô hình, đưa những nông sản thế mạnh trở thành sản phẩm hàng hóa có thương hiệu.

Đánh giá về triển vọng phát triển của nghề làm bún khô tại địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Hồ khẳng định: “Xã xác định phát triển kinh tế nông thôn bền vững phải gắn với chế biến sâu, lấy chất lượng an toàn và vùng nguyên liệu sạch làm gốc. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh hỗ trợ tổ hợp tác hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, phấn đấu đưa sản phẩm bún khô Linh Hồ đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Khi có chứng nhận OCOP, sản phẩm sẽ có thêm uy tín để mở rộng kênh phân phối, kết nối tiêu thụ tại các siêu thị, điểm giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh, từ đó tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân”.

Từ hạt lúa ngoài đồng đến sợi bún sạch đạt chuẩn, bà con Linh Hồ đang từng bước khẳng định giá trị nông sản địa phương bằng cách làm bài bản, liên kết chặt chẽ và đặt chất lượng lên hàng đầu.