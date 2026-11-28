Một góc thủ đô Athens của Hy Lạp - Ảnh: DW.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Hy Lạp đã giảm xuống dưới mức của Italy và Pháp, trong bối cảnh một tổ chức đánh giá tín nhiệm nâng định hạng của Hy Lạp và tỷ lệ nợ công của nước này đang giảm về gần mức của Italy. Tuy nhiên, mức tiết kiệm hộ gia đình thấp vẫn là một điểm yếu của Hy Lạp - theo trang Euronews.

Vào đầu năm 2012, Hy Lạp là quốc gia mà không một nhà đầu tư nào muốn cho vay tiền. Khi Athens chuẩn bị thực hiện đợt tái cơ cấu nợ công lớn nhất trong lịch sử, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của nước này nhảy qua mức 35%. Italy - quốc gia khi đó được xem là "quân cờ domino" tiếp theo trong cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu - cũng từng phải chịu mức lãi suất hơn 7% vào thời điểm căng thẳng nhất vài tháng trước đó.

Nhưng 14 năm sau, câu chuyện về nợ công của các quốc gia này đã đảo ngược hoàn toàn. Vào giữa tuần này, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Hy Lạp ở mức 4,15%, thấp hơn mức 4,37% của Italy và thấp hơn đáng kể so với mức 4,73% của Pháp.

Chi phí vay nợ của Hy Lạp lần đầu tiên giảm xuống dưới mức của Italy là vào tháng 11/2019 và đã duy trì ở trạng thái thấp hơn kể từ ngày 20/4/2026 đến nay. So với Pháp, mức lãi vay của Chính phủ Hy Lạp lần đầu tiên thấp hơn là vào tháng 1/2025, và trạng thái này đã duy trì liên tục từ ngày 15/6/2026 đến nay.

Trao đổi với Euronews, ông Ken Egan - Giám đốc cấp cao kiêm trưởng bộ phận tín dụng quốc gia tại công ty đánh giá tín nhiệm KBRA có trụ sở ở Mỹ, nhận xét: "Nợ công của Hy Lạp chủ yếu là nợ lãi suất cố định với kỳ hạn rất dài. Thị trường hiện nay đánh giá quốc gia này tích cực hơn nhiều so với trước đây, điều này được phản ánh rõ qua chênh lệch lợi suất trái phiếu".

Vào hôm 20/11, KBRA đã nâng hạng tín nhiệm của Hy Lạp từ BBB lên BBB+, cao hơn hai bậc so với mức xếp hạng đầu tư thấp nhất, đi kèm là triển vọng ổn định.

NHỮNG NỖ LỰC VƯỢT BẬC CỦA HY LẠP

Năm 2025, Hy Lạp đạt thặng dư ngân sách sơ cấp - chỉ số không bao gồm chi phí trả lãi - tương đương 5,1% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Theo KBRA, đây là mức thặng dư cao nhất tại châu Âu.

Công tác thu thuế của Hy Lạp cũng đã có những cải thiện đáng kể. Khoảng cách tuân thủ thuế giá trị gia tăng (VAT) - tức phần thuế lẽ ra phải nộp nhưng không được chuyển vào ngân sách nhà nước - đã thu hẹp từ 24% vào năm 2019 xuống còn khoảng 9% vào năm 2024, tương đương với mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU). "Đây là một bức tranh hoàn toàn khác so với những năm xảy ra khủng hoảng nợ công”, ông Egan nhận định.

Nền kinh tế Hy Lạp đã có những chuyển biến tích cực. Tăng trưởng thực tế đạt bình quân hàng năm 4,1% trong giai đoạn 2021-2025, cao hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực đồng euro. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 7,6% vào tháng 9 năm nay, so với mức 8,8% của một năm trước đó.

Các ngân hàng Hy Lạp - từng là mắt xích yếu nhất trong hệ thống ngân hàng ở eurozone - nay cũng đã khỏe mạnh hơn, với tỷ lệ nợ xấu đã giảm từ 6,9% vào tháng 6 năm 2024 xuống còn 3,4% vào tháng 6 năm nay.

Theo cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU), nợ công của Hy Lạp đã giảm xuống còn 140,8% GDP trong quý 2/2026, so với mức 152% của một năm trước đó. Trong cùng kỳ, nợ công của Italy tăng từ 137,6% lên 139,9%, còn nợ công của Pháp tăng từ 115,4% lên 119,1%.

Khoảng cách hơn 14 điểm phần trăm về tỷ lệ nợ công giữa Athens và Rome nay đã thu hẹp xuống còn chưa đầy 1 điểm phần trăm. KBRA dự báo nợ công của Hy Lạp sẽ giảm xuống còn khoảng 129% GDP vào năm 2027.

Athens cũng đang hoàn trả các khoản vay từ thời kỳ cứu trợ sớm hơn nhiều so với kế hoạch. Ông Egan mô tả đây là "một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự xoay chuyển tình thế của Hy Lạp”.

HY LẠP CÒN ĐỐI MẶT NHIỀU THÁCH THỨC

Việc Hy Lạp từng vỡ nợ lại chính là yếu tố giúp gánh nặng nợ hiện nay trở nên dễ chịu hơn. Các khoản vay cứu trợ đã được tái cơ cấu nhiều lần, với lãi suất thấp hơn và thời hạn hoàn trả dài hơn. Thời hạn đáo hạn bình quân của nợ chính phủ trung ương là 18 năm, và đối với các khoản vay từ Cơ chế Ổn định châu Âu (ESM) - quỹ cứu trợ của khu vực đồng euro - thời hạn vay lên tới 32 năm. Ông Egan cho biết phần lớn các khoản nợ này áp dụng lãi suất cố định, nên việc tái cấp vốn không phải là mối lo ngại lớn nhất trong tương lai gần.

Tuy nhiên, vẫn có những rào cản ngăn Hy Lạp đạt xếp hạng tín nhiệm mức A. Theo ông Egan, dù Hy Lạp đã đạt được "những tiến bộ đáng kể" về tài chính công, nhưng chỉ riêng thặng dư ngân sách lớn là chưa đủ để nâng xếp hạng tín nhiệm của quốc gia này lên mức A. Để được KBRA nâng hạng, Hy Lạp cần tiếp tục giảm nợ công và duy trì bền vững những cải thiện gần đây.

"Thách thức lớn hơn nằm ở nền kinh tế nói chung", ông Egan nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng mức thu nhập và năng suất tại Hy Lạp vẫn còn thấp hơn so với các quốc gia châu Âu khác, trong khi khả năng cạnh tranh của nước này còn hạn chế.

Giá cả cũng là một mối lo ngại khác. Tốc độ lạm phát hàng năm tại Hy Lạp ở mức 5,7% trong tháng 10, cao hơn mức 4% của khu vực đồng euro, chủ yếu do chi phí năng lượng tăng cao liên quan đến xung đột tại Trung Đông. Hy Lạp phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu, với tỷ lệ lạm phát năng lượng lên tới 25,4% trong tháng 9.

Đáng lo ngại hơn, lạm phát dịch vụ ở Hy lạp ở mức 6,3% vào tháng 10, cao gần gấp đôi so với tỷ lệ tại khu vực đồng euro. “Nếu lạm phát dịch vụ cao trở nên trầm trọng hơn, khả năng chi trả của Hy Lạp trong tương quan so sánh với các quốc gia khác sẽ bị bào mòn”, ông Egan nói.

Việc cắt giảm tiền lương và giá cả sau cuộc khủng hoảng nợ công đã giúp Hy Lạp trở nên rẻ hơn và cạnh tranh hơn. Theo ông Egan, nếu Hy Lạp đánh mất lợi thế đó, "quá trình đa dạng hóa nền kinh tế để giảm bớt phụ thuộc vào du lịch còn đang ở giai đoạn đầu sẽ bị cản trở".

Ngoài ra, ông Egan chỉ ra rằng điểm dễ bị tổn thương lớn hơn của Hy Lạp chính là mức tiết kiệm hộ gia đình cực kỳ thấp.

Hoạt động đầu tư đã khởi sắc, với các khoản đầu tư vào lĩnh vực sản xuất đạt mức cao nhất trong 30 năm qua tính theo tỷ trọng GDP trong năm 2025. Tuy nhiên, người dân Hy Lạp không tiết kiệm đủ để cung cấp vốn cho hoạt động đầu tư này, dẫn tới việc khoảng trống đó được bù đắp bằng nguồn vốn từ nước ngoài. KBRA dự báo thâm hụt tài khoản vãng lai của Hy Lạp sẽ lên tới mức 6,6% GDP trong năm nay.

Ông Egan nhận định, sự phụ thuộc này vẫn có thể kiểm soát được chừng nào niềm tin của nhà đầu tư còn vững chắc, nhưng khiến Hy Lạp dễ bị tổn thương trước các cú sốc từ bên ngoài - điều mà châu Âu đã phải đối mặt "khá nhiều lần trong thời gian gần đây".

Ông cũng lưu ý một sự khác biệt rõ rệt so với quá khứ, đó là tình trạng thiếu hụt tiết kiệm hiện nay xuất phát từ khu vực tư nhân và được bù đắp một phần bằng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thay vì từ phía Chính phủ Hy Lạp. Ông mô tả đây là "sự tương phản hoàn toàn" so với các yếu tố dẫn đến cuộc khủng hoảng nợ trước đây.

Ông Egan nhấn mạnh rằng việc gia tăng tiết kiệm trong nước đòi hỏi thu nhập và năng suất lao động phải cải thiện hơn nữa. "Điều này cần có thời gian", ông nói.

Năm 2012, các nhà đầu tư từng lo ngại rằng nhà nước Hy Lạp sẽ không đủ khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính. Năm 2026, chi phí vay nợ của nhà nước Hy Lạp thậm chí còn thấp hơn cả Italy hay Pháp, và vấn đề hiện nay là liệu các hộ gia đình Hy Lạp có thể tạo ra thu nhập và tiết kiệm đủ để duy trì tình trạng tích cực này hay không.