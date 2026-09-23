Chuyện kỳ lạ ở phòng vé Việt lúc này: Phim kinh dị thất thế, nguyên nhân là gì?

Những năm gần đây, phim kinh dị là thể loại "không có đối thủ" tại thị trường Việt Nam. Số lượng phim lấy đề tài kinh dị, giật gân được sản xuất không chỉ nhiều áp đảo các dòng phim khác mà tỷ lệ đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé cũng cao đến đáng ngạc nhiên. Nhiều dự án dù bị chê tơi bời về kịch bản, các chiêu thức hù dọa cũng không có gì mới mẻ nhưng vẫn có doanh thu cả trăm tỷ khiến làn sóng làm phim kinh dị chẳng hề hạ nhiệt.

Từ Út Lan 2...

...đến Bóng Ma Nhà Hát đều hạ nhiệt nhanh.

Nhưng ngay lúc này, phim kinh dị lại đang chịu cảnh thất thế ở phòng vé Việt. Trong tuần vừa rồi, Bóng Ma Nhà Hát và Út Lan 2 ra mắt nhưng đều không thể vượt qua phim tâm lý Lên Hương. Thậm chí phim âm nhạc Soobin Live Concert Movie: All-Rounder cũng có lúc leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng dù số suất chiếu ít hơn hẳn đối thủ.

Lên Hương vẫn hút khách dù công chiếu lâu hơn hai phim còn lại.

Màn đổi ngôi bất ngờ này khiến khán giả cũng thấy cuộc đua phim Việt ngày càng khó đoán. Không phải thể loại kinh dị đã hạ nhiệt, mà khán giả chỉ thờ ơ với những bộ phim chưa đủ hấp dẫn mà thôi. Út Lan 2 có thế mạnh là bối cảnh vùng quê sông nước Nam Bộ, kể về chàng thợ bắt rắn tên Đen đã bất chấp những truyền thuyết cổ xưa để bắt con rắn hai đầu bán cho một phụ nữ dùng thuật luyện máu rắn. Từ đó mà lời nguyền xa xưa đã trỗi dậy. Còn Bóng Ma Nhà Hát thuộc thể loại kinh dị hài, theo chân một chuyên viên bất động sản tìm cách biến nhà hát bỏ hoang vì lời nguyền ma ám thành một dự án có lãi.

Út Lan 2 đầu tư mạnh cho bối cảnh vùng sông nước.

Cả hai đều bị đánh giá là mô-típ hù dọa không mới, khán giả dễ dàng đoán được thủ phạm, các vai chính diễn xuất chỉ ở mức bình thường. Còn Lên Hương lại có đề tài thú vị khi kể về nghi thức dân gian "nằm hòm cầu vận", thuê người nằm trong quan tài để cứu vãn tình cảnh kinh doanh ế ẩm của trại hòm. Võ Tấn Phát và Hồng Đào được khen ấn tượng, kịch bản đan xen hài hòa giữa những đoạn hài hước dân dã với những phân cảnh cảm động về tình gia đình. Nhờ đó mà Lên Hương vẫn cứ giữ vững vị trí là phim ăn khách nhất thời điểm này.