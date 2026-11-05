Chuyện khởi nghiệp của người phụ nữ 8 tuổi mới biết tập đi, 18 năm làm thợ điện lành nghề

“Lan ơi, sửa giúp cô cái nồi cơm điện!”

Tiếng gọi quen thuộc từ ngoài hiên vang vào gian tiệm nhỏ đầy đồ nghề cơ khí của chị Lê Thị Ngọc Lan ở Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc tỉnh Hòa Bình). Với bà con quanh vùng, gian hàng này từ lâu là địa chỉ quen mỗi khi chiếc quạt máy, nồi cơm điện hay củ mô tơ bơm nước trong nhà gặp sự cố.

Mang di chứng bại liệt từ nhỏ khiến việc đi lại hết sức nhọc nhằn, chị Lan từng có thời gian dài mặc cảm vì nghĩ mình kém may mắn. Những ngày đầu mở tiệm, đôi lúc chị nhận ra khách mang đồ đến sửa một phần vì thương cảm cho hoàn cảnh của người thợ khuyết tật.

Chị không muốn sống dựa vào sự thương hại đó. Qua từng năm làm nghề, chị hiểu rằng muốn khách hàng thực sự tin tưởng và quay lại thì thứ duy nhất giữ chân họ phải là tay nghề vững vàng cùng sự tỉ mỉ trong từng mối nối. Từ một người phụ nữ phải chật vật thích nghi với những khiếm khuyết trên cơ thể, chị từng bước tự tạo nguồn thu nhập ổn định để lo cho gia đình và mở ra cơ hội học nghề cho những người đồng cảnh ngộ.

Chị Lan tự tay kiểm tra, tìm nguyên nhân hỏng hóc và chạy thử thiết bị ổn định trước khi bàn giao lại cho khách hàng. Ảnh: THNĐ

18 năm gò mình bên những cuộn dây đồng

Chị Lan chào đời khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng một cơn sốt ác tính lúc 6 tháng tuổi đã để lại di chứng teo cơ cả hai chân, biến việc di chuyển thành thử thách lớn ngay từ những năm đầu đời. Mãi đến năm lên 8 tuổi, cô bé Lan mới bắt đầu biết vịn vào thành giường, vách tường để tập nhích từng bước đi đầu tiên.

Đôi chân yếu không ngăn được việc học của chị. Sau những năm tháng đi học ở quê trong sự đùm bọc của thầy cô và bạn bè, chị quyết định xuống Hà Nội học nghề với mong muốn tìm một công việc có thể tự nuôi sống bản thân bằng chính đôi tay của mình.

Chọn nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ, một công việc vốn nặng nhọc ngay cả với đàn ông khỏe mạnh, chị Lan phải trả giá bằng rất nhiều mồ hôi. Những linh kiện treo trên kệ mà người bình thường chỉ cần đứng thẳng là với tới, chị phải tì tay vịn chặt vào bàn thợ mới gượng đứng lên lấy được. Gặp những khối mô tơ gang nặng trịch, không thể bê vác như thợ khác, chị chọn cách ngồi bệt xuống nền gạch rồi dùng sức tay dịch chuyển từng chút một.

Mỗi thao tác đều tốn nhiều thời gian và sức lực hơn người thường. Chị bù lại bằng sự nhẫn nại được rèn giũa từ những ngày tập đi thuở nhỏ.

Chị Lan tự tay kiểm tra, tìm nguyên nhân hỏng hóc và chạy thử thiết bị ổn định trước khi bàn giao lại cho khách hàng. Ảnh: THNĐ

Sau 18 năm cầm mỏ hàn, chị Lan đã có một lượng khách quen ổn định khắp vùng Đà Bắc. Nguyên tắc làm nghề của chị rất rõ ràng. Bất kỳ món đồ điện nào sau khi thay linh kiện hoặc quấn lại dây đều phải được kiểm tra và cắm điện chạy thử kỹ lưỡng trước khi giao trả khách. Bà con địa phương quý chị ở tính cẩn thận, sửa chữa chu đáo và luôn giữ mức giá phải chăng.

Chính sự tận tâm ấy giúp chị được khách hàng tin tưởng bằng năng lực thực sự của mình.

Chị Lan từng oán trách số phận khi nghĩ về đôi chân không lành lặn như mọi người. Nhưng theo thời gian, cách nhìn của chị dần thay đổi. Chị nhận ra đôi chân yếu không có nghĩa mình không thể làm được những điều có ích. Bằng đôi tay và sự kiên trì, chị vẫn có thể làm nghề, chăm lo cho gia đình và xây dựng cuộc sống riêng.

Đồng hành với chị là người chồng đã gắn bó gần 20 năm, luôn trân trọng sự thông minh, tháo vát và khả năng quán xuyến công việc của vợ. Gia đình đã trở thành điểm tựa để chị vững vàng hơn trên hành trình tự lập.

Gần 20 năm gắn bó, chồng chị Lan luôn là điểm tựa đồng hành cùng vợ trong công việc sửa chữa điện cũng như cuộc sống thường ngày. Ảnh: THNĐ

Lớp học miễn phí của người thợ khuyết tật

Khi tiệm sửa điện đã đi vào guồng ổn định, chị Lan bắt đầu nghĩ tới những người khuyết tật vẫn đang loay hoay tìm hướng sinh nhai. Trải qua những năm tháng tự lập đầy chật vật, chị hiểu một cái nghề vừa sức mang lại thu nhập sẽ giúp người khuyết tật cởi bỏ mặc cảm và tự chủ cuộc sống của chính mình.

Chị quyết định mở lớp truyền nghề sửa chữa điện hoàn toàn miễn phí ngay tại tiệm cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Người học được chị cầm tay chỉ việc từ những bước cơ bản nhất. Công việc quấn mô tơ nhìn qua tưởng đơn giản nhưng khi trực tiếp cầm cuộn dây đồng mới thấy độ khó của nghề. Từng sợi dây phải được xếp thật ngay ngắn vào rãnh, các vòng quấn phải đều tăm tắp. Chị kiên nhẫn ngồi cạnh giải thích từng chi tiết kỹ thuật, dặn học viên không được nóng vội để tránh sai sót làm cháy cuộn dây.

Biên tập viên Nhật Mai cùng vận động viên siêu sức bền Thanh Vũ đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát thử thao tác quấn dây đồng mô tơ tại tiệm của chị Lan. Ảnh: THNĐ

Mong muốn lớn nhất của người thợ ấy là học viên sau khi rời tiệm đều nắm vững kỹ năng thực hành để tự mở tiệm hoặc tìm được việc làm nuôi sống bản thân. Với những người khuyết tật và các hộ nghèo trong vùng mang đồ điện hỏng đến tiệm, chị cũng nhận sửa giúp hoàn toàn miễn phí.

Ngoài giờ làm việc tại cửa hàng, chị Lan hiện đảm nhận vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Hòa Bình và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam. Chị đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Phú Thọ. Những chuyến đi công tác hội giúp chị kết nối thêm nhiều nhà hảo tâm, mang nguồn lực hỗ trợ đến những người khuyết tật ở vùng sâu ít có điều kiện giao lưu hay tiếp cận sự giúp đỡ. Theo chị, đôi khi chỉ một cuộc gặp gỡ hay một buổi trò chuyện trực tiếp cũng đủ tiếp thêm sự tự tin để người đồng cảnh chủ động bước ra hòa nhập cộng đồng.

Trên cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Hòa Bình, chị Lan tích cực kết nối, hỗ trợ những người khuyết tật có thêm cơ hội giao lưu và hòa nhập cộng đồng. Ảnh: NVCC

Nối dài cơ hội tự lập cho cộng đồng

Nghị lực giúp con người vượt qua nghịch cảnh, còn lòng tốt giúp những giá trị tích cực được lan tỏa xa hơn chính câu chuyện của một cá nhân. Khi hai điều ấy gặp nhau, hành trình vươn lên của một người không chỉ thay đổi cuộc đời họ mà còn có thể tạo thêm cơ hội cho nhiều người khác.

Đó cũng là tinh thần mà chương trình Nối trọn yêu thương hướng tới. Chương trình không chỉ chia sẻ những hoàn cảnh cần được quan tâm, mà còn tôn vinh những con người đang từng ngày nỗ lực vượt lên khó khăn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Những nhân vật trong chương trình không nhất thiết phải làm nên những điều phi thường. Họ có thể là người kiên trì lao động để tự nuôi sống bản thân nhưng sẵn sàng trao lại kỹ năng, nghề nghiệp cho người khác, hay là những người dù cuộc sống còn nhiều vất vả vẫn lựa chọn giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn.

Chị Lê Thị Ngọc Lan là một trong những câu chuyện như vậy. Không chỉ vượt qua những giới hạn của bản thân để gắn bó với nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ, chị còn dành thời gian truyền nghề miễn phí cho những người cùng cảnh ngộ, giúp họ có thêm cơ hội tạo thu nhập và tự lập trong cuộc sống và vững tin vào tương lai.

Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát gặp gỡ, trao biểu trưng tôn vinh và lắng nghe câu chuyện lập nghiệp của chị Lê Thị Ngọc Lan trong chương trình Nối trọn yêu thương. Ảnh: THNĐ

Trực tiếp lắng nghe câu chuyện tại tiệm sửa điện nhỏ ở Đà Bắc, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát - chị Vũ Phương Thanh - nhà vô địch thế giới cuộc đua sức bền Swiss Ultra 2022, Đại sứ thương hiệu Number 1 Tập đoàn Tân Hiệp Phát, chia sẻ sự trân trọng trước nghị lực tự vươn lên và tinh thần sống có trách nhiệm với xã hội của chị Lan. Theo đại diện doanh nghiệp, những điều tử tế bền vững luôn bắt đầu từ những hành động thiết thực trong lao động thường ngày.

Đó cũng là lý do Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Nối trọn yêu thương trong nhiều năm qua, với mong muốn góp phần lan tỏa những câu chuyện chân thực về nghị lực, lòng nhân ái và tinh thần sống trách nhiệm. Thông qua chương trình, doanh nghiệp kỳ vọng vọng những điều tốt đẹp được kể lại không chỉ mang đến sự đồng cảm mà còn truyền cảm hứng, khuyến khích những hành động thiết thực và góp phần tạo nên một cộng đồng biết sẻ chia, nâng đỡ lẫn nhau.

Nhìn lại hành trình đã qua, đôi chân mang di chứng bại liệt vẫn khiến chị Lan gặp không ít trở ngại trong cuộc sống thường ngày. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, đôi tay khéo léo và tấm lòng luôn hướng về người khác, chị đã gây dựng được sinh kế, chăm lo cho gia đình và mở ra cơ hội cho nhiều người cùng cảnh ngộ.

Điều đẹp nhất trong câu chuyện của chị Lan không nằm ở những khó khăn chị đã vượt qua, mà ở lựa chọn tiếp tục trao đi sau khi bản thân đã đứng vững. Từ những kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống và công việc, chị đã giúp nhiều người cùng cảnh ngộ có thêm cơ hội học nghề, tạo thu nhập và tự tin bước tiếp trên hành trình tự lập. Bởi đôi khi, một nghề nghiệp được truyền lại, một sự động viên đúng lúc hay một cơ hội được sẻ chia cũng có thể mở ra hướng đi mới cho cuộc đời của một con người.

Hôm nay, đôi chân mang di chứng bại liệt vẫn khiến nhịp bước của chị Lan trong gian tiệm nhỏ phần nào chậm chạp. Nhưng bên bàn thợ ngổn ngang kìm búa và những cuộn dây đồng đỏ au, đôi tay của người phụ nữ ấy vẫn thoăn thoắt nối lại từng mạch điện, mở ra hướng đi mới cho những mảnh đời đồng cảnh ngộ tự tin bước tiếp trên con đường tự lập...