Trước đó, trong quá trình thanh toán giao dịch bất động sản tại xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, ông Nghiêm Quang Nam (sinh năm 1980, ngụ phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh) đã thực hiện 3 lần chuyển khoản liên tiếp với số tiền lần lượt là 400 triệu đồng, 400 triệu đồng và 200 triệu đồng. Tuy nhiên, do nhầm lẫn thông tin người thụ hưởng, toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Cán bộ Công an xã Khánh Hưng hướng dẫn, hỗ trợ ông Nghiêm Quang Nam xác minh giao dịch chuyển khoản nhầm.

Phát hiện sự việc, ông Nam nhanh chóng đến Công an xã Khánh Hưng trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và phối hợp giải quyết. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh các dữ liệu liên quan đến tài khoản nhận tiền. Theo đó, xác định người đứng tên tài khoản là ông Phạm Khắc Quân (sinh năm 1987, ngụ xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Trên cơ sở đó, đơn vị chủ động trao đổi, gửi công văn đề nghị Công an xã Tân Hà Lâm Hà phối hợp xác minh, mời người có liên quan đến làm việc.

Qua phối hợp, ông Phạm Khắc Quân đã hoàn trả đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng nhận được do chuyển khoản nhầm cho ông Nghiêm Quang Nam.

Giao dịch thể hiện ông Phạm Khắc Quân hoàn trả đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng do ông Nghiêm Quang Nam chuyển khoản nhầm.

Việc kịp thời tiếp nhận, xác minh và phối hợp giải quyết vụ việc, dù người nhận tiền cư trú ngoài địa bàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Qua vụ việc, Công an xã Khánh Hưng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tên người thụ hưởng, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch ngân hàng. Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu tra soát, đồng thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết./.