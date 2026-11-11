Chuyện khó tin: Con ong bay vào mũi, chui sâu xuống phế quản người đàn ông khi đang đi xe máy

Sau đó, người bệnh tìm đến một địa điểm gần nhà để được bơm rửa, hút mũi. Khi cảm giác khó chịu tạm thời biến mất, ông nghĩ dị vật đã được lấy ra. Tuy nhiên, một thời gian sau, chỉ sau động tác khịt mũi mạnh, ông bất ngờ ho sặc sụa, khó thở và đau tức ngực phải.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, các bác sĩ phát hiện côn trùng đã di chuyển xuống phế quản thùy dưới phổi phải, gần như che kín lòng phế quản.

Trong lúc cố kéo con ong, ông chỉ làm đứt được một chân, phần thân vẫn mắc lại bên trong. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BSCKII.BSNT Hoàng Thị Hòa Bình, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ cho biết, đây là trường hợp dị vật đường thở hiếm gặp. Việc cố kéo dị vật và khịt mũi mạnh có thể khiến côn trùng di chuyển sâu hơn, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn đường thở.

Khác với dị vật thông thường, côn trùng sống có thể giãy giụa, bám chặt vào niêm mạc nhờ các chân có nhiều gai nhỏ. Khi bị kéo không đúng cách, chúng có thể gây trầy xước, chảy máu. Các bộ phận như chân, cánh, râu cũng có thể gãy, rụng và mắc lại trong đường hô hấp, gây viêm nhiễm, thậm chí viêm phổi.

Sau khoảng 5 giờ 30 phút kể từ khi dị vật di chuyển xuống đường hô hấp dưới, bệnh nhân được can thiệp lấy côn trùng. Sau thủ thuật, người bệnh hết ho, khó thở, thông khí hai phổi tốt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo khi côn trùng sống bay vào mũi, người dân không nên tự ý dùng tay hoặc dụng cụ để gắp kéo, bơm rửa hay khịt mạnh nhằm đẩy dị vật ra ngoài. Những thao tác này có thể khiến dị vật đi sâu xuống khí quản, phế quản, gây nguy hiểm.

Người nghi ngờ có dị vật trong mũi cần đến cơ sở chuyên khoa Tai Mũi Họng để kiểm tra, kể cả khi cảm giác khó chịu đã biến mất. Nếu xuất hiện ho sặc đột ngột, đau tức ngực hoặc khó thở, cần đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời.