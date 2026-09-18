Chuyển hơn 650 triệu đồng cho nữ bác sĩ trẻ đẹp, người đàn ông sốc trước sự thật

Năm 2021, Lưu Huy (tên đã thay đổi), một người đàn ông làm nghề kinh doanh và nhận thầu các công trình tại Thượng Hải, quen một phụ nữ họ Vu qua mạng xã hội.

Người này tự giới thiệu sinh năm 1992, là bác sĩ tại một bệnh viện hạng A cấp 3. Trên tài khoản mạng xã hội, cô ta đăng tải gần 7.000 video đời thường với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp, trang QQ đưa tin.

Không chỉ giới thiệu mình là bác sĩ, Vu Tú Trân còn nói bản thân có nhiều nguồn lực về các dự án công trình, trong đó có những dự án liên quan đến bệnh viện. Vốn làm công việc nhận thầu công trình, Lưu Huy nghĩ rằng mối quan hệ này có thể mang đến cả tình yêu lẫn cơ hội làm ăn. Hai người nhanh chóng xác lập quan hệ yêu đương.

Tuy nhiên, chuyện tình của họ lại có một điểm bất thường: dù cùng sống tại Thượng Hải, hai người không gặp nhau trực tiếp suốt 5 tháng. Vu Tú Trân giải thích rằng mẹ mình phản đối chuyện tình cảm nên không thể gặp mặt. Ngay cả khi Lưu Huy đề nghị gọi video, người phụ nữ này cũng lấy lý do mẹ ngăn cản để từ chối.

Không chỉ vậy, Vu Tú Trân còn nói mẹ yêu cầu Lưu Huy phải chuẩn bị 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng) tiền sính lễ và mua nhà tại Thượng Hải nếu muốn tiến tới hôn nhân. Tin tưởng bạn gái, Lưu Huy nhiều lần chuyển tiền cho cô ta. Tổng cộng trong 5 tháng, số tiền anh chuyển lên tới 170.000 NDT, tương đương khoảng 658 triệu đồng.

Thế nhưng, những dự án công trình mà Vu Tú Trân từng hứa hẹn vẫn không hề được triển khai. Tiền tiết kiệm ngày càng vơi, trong khi bạn gái liên tục né tránh gặp mặt, Lưu Huy bắt đầu nghi ngờ. Sau khi xem xét lại những chi tiết trong mối quan hệ, anh quyết định đến đồn cảnh sát trình báo. Kết quả điều tra của cảnh sát khiến Lưu Huy không thể ngờ tới.

Vu Tú Trân thực tế sinh năm 1961, hiện 65 tuổi, không có tư cách hành nghề bác sĩ. Trước đây, bà từng làm công việc hậu cần, vệ sinh tại một bệnh viện.

Người phụ nữ U70 dùng AI để biến mình thành nữ bác sĩ xinh đẹp, trẻ trung. Ảnh: HK01

Hình ảnh nữ bác sĩ trẻ đẹp mà Lưu Huy nhìn thấy trên mạng cũng không phải người thật. Theo cảnh sát, gần 7.000 video được đăng tải trên tài khoản của Vu Tú Trân đều được tạo dựng bằng công nghệ AI, bao gồm kỹ thuật làm mịn khuôn mặt và tổng hợp bối cảnh.

Đáng chú ý, sau khi xem lại các video, cảnh sát phát hiện một số clip có dòng chữ nhỏ ở góc màn hình: "Tác phẩm này có chứa nội dung do AI tạo ra".

Tuy nhiên, trước đó Lưu Huy chưa từng để ý đến dòng cảnh báo này. Là người nhiều năm kinh doanh ngoài thực tế và gần như không hiểu về công nghệ video AI, anh không nhận ra hình ảnh người phụ nữ mình yêu có thể được tạo dựng bằng công nghệ.

Không dừng lại ở việc tạo hình ảnh giả, Vu Tú Trân còn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để tự mình đóng hai vai: một là chính mình, một là người mẹ đã qua đời từ lâu.

Câu chuyện "mẹ phản đối chuyện yêu đương" thực chất cũng do bà ta tự dựng lên và diễn xuất. Đây được cho là cách để Vu Tú Trân có lý do liên tục từ chối gặp mặt, đồng thời che giấu thân phận thật.

Số tiền nhận được từ Lưu Huy được Vu Tú Trân sử dụng vào nhiều khoản chi tiêu cá nhân như chăm sóc da, làm đẹp bằng công nghệ thẩm mỹ và mua quần áo.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Vu Tú Trân có hành vi lừa đảo. Hồ sơ cho thấy năm 2009, người phụ nữ này từng bị kết án 4 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo. Sau khi thu thập, củng cố đầy đủ chứng cứ, cảnh sát đã triệu tập Vu Tú Trân, 65 tuổi, để điều tra.